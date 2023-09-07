101-летняя женщина поделилась секретами счастливой жизни

Празднование 101-го дня рождения - не только прекрасный повод задуматься о прожитой жизни, но и поделиться опытом с молодым поколением. "Я всегда была активной, всю жизнь чем-то занималась. Думаю, это помогло больше, чем что-либо другое", - делится она. Но жизнь не обошлась без испытаний: Джейн победила онкологию. Болезнь заставила ее скорректировать свой рацион и следить за потреблением сахара.

Джейн верит, что режим дня играет важную роль в поддержании бодрости духа. Она придерживается тех же правил в уходе за собой, что и в молодости: "Я пользуюсь увлажняющим кремом и крашусь. Я делала это всю свою жизнь, и сейчас не собираюсь останавливаться".

Но самый главный секрет долгой и счастливой жизни - прекрасные отношения, которые приносят радость. Женщина отмечает важность приобретения друзей - в любом возрасте. "Важно найти дружелюбных и добрых людей".