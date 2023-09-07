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101-летняя женщина поделилась секретами счастливой жизни

101-летняя женщина поделилась секретами счастливой жизни

Автор:
07 сентября 2023 09:26
Сообщество : Жизнь
Метки: долголетие   женщина   история   секрет   совет   фотография   
1063
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Старение - горько-сладкое чувство. С одной стороны, мы наслаждаемся зрелостью и уверенностью в себе. Нас уже не волнует мнение окружающих, и мы можем делать то, что действительно приносит радость. С другой стороны, чаще возникают проблемы со здоровьем, наступают тяжелые прощания с близкими и приходит осознание того, что жизнь заканчивается. Но старость не должна пугать, и Джейн Бернс, которая недавно отметила свой 101-й день рождения, делится своим опытом.

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Жительнице штата Огайо недавно исполнился 101 год. Она сама ездит на работу и обратно - на неполный рабочий день в местный магазин рукоделия, куда она устроилась в 1997 году после смерти любимого мужа. Джейн любит свою работу: "Я буду работать столько, сколько смогу, или столько, сколько мне позволят".

Впервые о ней заговорили несколько лет назад, когда Мэгги Хусвар поделилась видеозаписями своей тогда еще 98-летней коллеги. Веселая и непосредственная, Джейн вскоре стала источником вдохновения для многих интернет-пользователей.

Празднование 101-го дня рождения - не только прекрасный повод задуматься о прожитой жизни, но и поделиться опытом с молодым поколением. "Я всегда была активной, всю жизнь чем-то занималась. Думаю, это помогло больше, чем что-либо другое", - делится она. Но жизнь не обошлась без испытаний: Джейн победила онкологию. Болезнь заставила ее скорректировать свой рацион и следить за потреблением сахара.

Джейн верит, что режим дня играет важную роль в поддержании бодрости духа. Она придерживается тех же правил в уходе за собой, что и в молодости: "Я пользуюсь увлажняющим кремом и крашусь. Я делала это всю свою жизнь, и сейчас не собираюсь останавливаться".

Но самый главный секрет долгой и счастливой жизни - прекрасные отношения, которые приносят радость. Женщина отмечает важность приобретения друзей - в любом возрасте. "Важно найти дружелюбных и добрых людей".

Хорошие отношения с людьми - залог счастливой жизни. Это научно доказано: те, кто окружает себя хорошими друзьями, имеют лучшее психическое и физическое здоровье. Исследование также показало, что люди с крепкими отношениями, скорее всего, проживут дольше.

История Джейн - прекрасное напоминание о том, что для счастья и радости не существует возрастных ограничений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: долголетие   женщина   история   секрет   совет   фотография   
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4  комментария
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36k
Опаньки 2 часа назад
не знаю как так сохраниться до 101 года иначе как потеряв свидетельство о рождении...

на вид 80-85
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47k
Aleksandr 46 минут назад
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762
Шурман 49 минут назад
Моя мать 71 все еще работает , хотя давно уже на пенсии , водит машину , приезжает 2 раза в неделю к внукам за 120 км и все ок . Но в июле она мне говорит слушай я сильно устала . Всю жизнь пахала как лошадь и я еще ни разу не видел что бы встав в 5 утра она не стояла у плиты или что то еще не делала по дому . Я помню как на моих глазах она одну опустила просто до потери речи , матери тогда было 64 и что то меня попросила с ней сходить и донести до машины , стоим в очереди у какой то женщины что то упало мать нагнулась и подала ей а та говорит ой девочка спасибо меня баба тома зовут , мать с насмешкой а бабе томе сколько годиков а та ей ой девочка мне 59 , мать ей говорит слушай мне вообще 64 а сыну и говорить не буду . Эта баба тома просто офигела . Мне в море нужно а готовить с вечера люблю , встаю в 3 утра а мать уже все мне сложила в рюкзаки и баки :) но это бывает редко если только она у нас с ночевкой , знает что мне до базы ехать еще 200 км .
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16k
ss 2 часа назад
Держала бы при себе такие секреты. А то пенсионный возраст ещё увеличат. Скажут, что заботятся о стариках, чтобы они дольше жили.
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