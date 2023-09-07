101-летняя женщина поделилась секретами счастливой жизни

Старение - горько-сладкое чувство. С одной стороны, мы наслаждаемся зрелостью и уверенностью в себе. Нас уже не волнует мнение окружающих, и мы можем делать то, что действительно приносит радость. С другой стороны, чаще возникают проблемы со здоровьем, наступают тяжелые прощания с близкими и приходит осознание того, что жизнь заканчивается. Но старость не должна пугать, и Джейн Бернс, которая недавно отметила свой 101-й день рождения, делится своим опытом.
Жительнице штата Огайо недавно исполнился 101 год. Она сама ездит на работу и обратно - на неполный рабочий день в местный магазин рукоделия, куда она устроилась в 1997 году после смерти любимого мужа. Джейн любит свою работу: "Я буду работать столько, сколько смогу, или столько, сколько мне позволят".
Впервые о ней заговорили несколько лет назад, когда Мэгги Хусвар поделилась видеозаписями своей тогда еще 98-летней коллеги. Веселая и непосредственная, Джейн вскоре стала источником вдохновения для многих интернет-пользователей.
Празднование 101-го дня рождения - не только прекрасный повод задуматься о прожитой жизни, но и поделиться опытом с молодым поколением. "Я всегда была активной, всю жизнь чем-то занималась. Думаю, это помогло больше, чем что-либо другое", - делится она. Но жизнь не обошлась без испытаний: Джейн победила онкологию. Болезнь заставила ее скорректировать свой рацион и следить за потреблением сахара.
Джейн верит, что режим дня играет важную роль в поддержании бодрости духа. Она придерживается тех же правил в уходе за собой, что и в молодости: "Я пользуюсь увлажняющим кремом и крашусь. Я делала это всю свою жизнь, и сейчас не собираюсь останавливаться".
Но самый главный секрет долгой и счастливой жизни - прекрасные отношения, которые приносят радость. Женщина отмечает важность приобретения друзей - в любом возрасте. "Важно найти дружелюбных и добрых людей".
Хорошие отношения с людьми - залог счастливой жизни. Это научно доказано: те, кто окружает себя хорошими друзьями, имеют лучшее психическое и физическое здоровье. Исследование также показало, что люди с крепкими отношениями, скорее всего, проживут дольше.
История Джейн - прекрасное напоминание о том, что для счастья и радости не существует возрастных ограничений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Не выпустила в туалет - и под одноклассницей была лужа": жуткие выходки учителей-садистов
- Секс-терапевт спасла сотни браков, переспав с клиентами
- Кошка принесла женщине "подарок" — огромного тарантула
- В США лодки каждый год перемещают остров
- 35 необыкновенных фактов обо всем на свете
на вид 80-85