Танцы на пилоне помогли пенсионерке справиться с остеопорозом

Старр говорит, что жить с двумя кошками во время пандемии COVID-19 было очень одиноко. Однако в феврале 2021 года, когда ограничения начали ослабевать, она увидела статью в газете, которая изменила её жизнь.

"В статье рассказывалось о местной танцовщице на пилоне Дайане Мартин, которая также была пастором. Она начала заниматься танцами, когда ей было почти 50, а сейчас, в 64 года, Дайан мой учитель. Она открыла студию Pole Revolution", - рассказывает американка.