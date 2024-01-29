Танцы на пилоне помогли пенсионерке справиться с остеопорозом

75-летняя вдова Старр Стауффер Уайз из Колорадо-Спрингс, США, во время пандемии занялась танцами на пилоне. Она признаётся, что осуществила свою мечту и теперь счастлива.
Старр говорит, что жить с двумя кошками во время пандемии COVID-19 было очень одиноко. Однако в феврале 2021 года, когда ограничения начали ослабевать, она увидела статью в газете, которая изменила её жизнь.
"В статье рассказывалось о местной танцовщице на пилоне Дайане Мартин, которая также была пастором. Она начала заниматься танцами, когда ей было почти 50, а сейчас, в 64 года, Дайан мой учитель. Она открыла студию Pole Revolution", - рассказывает американка.
Та публикация заставила женщину вспомнить о давней мечте - танцах на пилоне.
Старр овдовела 18 лет назад, у неё начались проблемы со здоровьем, включая ревматоидный артрит и остеопороз. Кроме того, в её левой голени стоят две пластины и девять винтов после падения 16 лет назад.
"Я решила узнать, есть ли возрастные ограничения и написала в Pole Revolution. Мне ответили, что нет. Не теряя времени, я тут же записалась на пробное занятие. Я понятия не имела, смогу ли в моём возрасте и с моим здоровьем заниматься, но втянулась уже на первом уроке".
Источник:
Старр начала заниматься танцами на шесте три раза в неделю, что не только преобразило её физически, но и ментально. Женщина в молодости поборола алкогольную зависимость и вот уже 36 лет ведёт трезвую жизнь.
Старр установила пилон в своём доме.
"Занятия очень помогают мне справиться с беспокойством, - призналась она. - Я получаю огромную поддержку от нашего сообщества и с удовольствием учусь новым трюкам. Когда вы занимаетесь, ваши мысли должны быть полностью сосредоточены на том, что вы делаете. Нужно сфокусироваться на происходящем, иначе можно потерять хватку и рухнуть на пол".
Любимые элементы пенсионерки - мост, переворот и срыв.
"Мои суставы и гибкость уже не те, что раньше. Тем не менее я горжусь своей способностью грациозно двигаться на шпильках. Мои одноклассники шутливо заметили: "Она висит вверх ногами на шесте, а я едва могу встать со стула".
Что касается физического здоровья, то у Старр появились мышцы, которых у не было даже в молодости. Да и болезни меньше беспокоят.
Источник:
Конечно, она столкнулась с предвзятым отношением к таким танцам.
"Некоторые родственники полностью отказались от общения со мной. Но мои две внучки очень меня поддерживают. Та, что живет в Калифорнии, приходила на оба моих выступления в Лос-Анджелесе. У неё две дочери, мои правнучки, и им нравится, что делает их бабушка".
"Иногда в моих социальных сетях появляются комментарии по поводу нарядов, которые я надеваю для танцев, - говорит Старр, у которой 29 тыс. подписчиков. - Я всегда отвечаю: "Ваша хватка - это ваша кожа". Кроме того, совершенно нормально показывать свои ноги, лодыжки, пальцы, бедра, колени и даже немного ягодицы. Я удаляю неприятные комментарии и блокирую их авторов. Я не собираюсь переживать из-за невежд или позволять им беспокоить меня".
"Мой совет всем, кто не решается попробовать что-то новое, особенно в зрелом возрасте, - сделайте это".
"Я никогда не думала, что буду выступать в клубе в Голливуде или Беверли-Хиллз, и уж точно не думала, что поеду в Лос-Анджелес, выступлю на Comedy Pole Show и сорву овации. Я познакомилась со знаменитостями и замечательными людьми, обрела новых друзей. Меня знают во всем мире. Это мечта!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Италии завёлся "Флексман", который уничтожает камеры на дорогах
- У 11-летней девочки развилась аллергия на собственные слёзы и пот
- Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье