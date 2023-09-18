"А что значит - инженю?" - с ухмылкой спросил гестаповец. Александра подняла голову, посмотрела в холодные, рыбьи глаза. Кашлянув, ответила: "Инженю - это театральное актерское амплуа, изображающее наивную невинную девушку, добросердечную простушку".
"О! Тогда у нас с вами проблем не будет! - засмеялся гестаповец. - Маленькая женщина, актриса инженю. Думаю, вы легко нам все скажете, и не заставите прибегать к этому".
Гитлеровец кивнул на канистру с бензином, стоящую посреди камеры.
Александра Перегонец родилась 15 ноября 1895 года в Томской губернии, городе Кузнецке-Сибирском. Она была пятой дочерью в семье обедневшего дворянина, исправника по горному делу Федора Егоровича Перегонца и его супруги Марии Матвеевны.
Подкопив денег, Федор Егорович решил перевезти семью из Сибири в Центральную Россию - там теплее, да и дочерей нужно было определять на учёбу.
Выбрали Калугу - старый город, купеческий, спокойный, но, при этом, недалеко от Москвы. В 1897 году Федор Егорович купил в Калуге дом и перевез семью.
В возрасте 10 лет Саша поступила в Калужскую женскую гимназию, которую с отличием окончила в 1914 году.
Уже на последних курсах гимназии проявился актерский дар юной барышни - Саша играла в любительских спектаклях и даже выходила на сцену театральной студии Калужского клуба офицеров.
Осенью 1914 года 19-летняя Александра отправилась в Петербург, где поступила в "Школу сценического искусства" известного актера и театрального режиссера Андрея Павловича Петровского.
В "Школе" Александра играла в таких спектаклях, как "Вишневый сад", "Дядя Ваня" Чехова, "Кукольный дом" Генрика Ибсена.
Коронным амплуа Александры было так называемое инженю - наивная, чистосердечная и искренняя девушка.
В 1916 году Александра работала в Петроградском театре миниатюр, где познакомилась с актером Иваном Вольским. Вскоре Александра и Иван сыграли свадьбу.
С 1917 года супружеской чете пришлось сменить несколько театров, несколько городов - Ростов, Харьков, Новороссийск, Киев, Тифлис, Екатеринодар... Такова была актерская судьба в те времена, театры набирали актеров только на один сезон.
В 1922 году Александру приняли в Московский театр "Летучая мышь". В Москве исполнилась давняя мечта актрисы: она попала в волшебный мир кино. В 1924 году драматург Иосиф Прут порекомендовал Александру своему другу, режиссеру Якову Протазанову, который снимал в то время фантастический фильм "Аэлита" по только что вышедшему роману Алексея Николаевича Толстого. Протазанов дал Александре роль Ихошки, фрейлины Аэлиты, и та блестяще с ней справилась. Сцену, в которой Ихошку убивали "марсианские фашисты" критики называли одной из самых драматичных и запоминающихся в фильме.
В 1928 году брак Александры рухнул: актриса рассталась с мужем из-за измены Вольского.
Иван умолял жену забыть все и остаться, но Александра была непреклонна: предательство она простить не могла, даже несмотря на то, что вместе с мужем они пережили революционное лихолетье, Гражданскую войну, голод и холод.
В начале 30-х годов в жизни Александры Перегонец появился Крым. Приняв приглашение Крымского русского театра им. М. Горького, актриса отправилась в Симферополь.
Служба в Крымском театре стала лебединой песнью Александры. Множество ярких, запоминающихся ролей, любовь публики, признание критиков. Даже крымские чиновники благоволили Александре, присвоив ей в 1940 году звание Заслуженной артистки Крымской АССР.
И даже в 40-е годы уже далеко не юная, но маленькая, обаятельная Александра Федоровна время от времени получала роли девушек-инженю.
В Симферополе актриса нашла и свое, казалось бы, навсегда утраченное, семейное счастье. Ее вторым мужем стал заслуженный артист РСФСР Анатолий Иванович Добкевич. Анатолий Иванович обожал супругу - и как актрису, и как женщину. Александра, впервые за долгое время, была совершенно счастлива.
Но тучи над Крымом, над всей страной уже сгущались.
22 июня 1941 года Гитлер без объявления войны напал на Советский Союз. Осенью фашисты подошли к Крыму. Симферопольскому театру не удалось эвакуироваться: немцы молниеносным броском отрезали путь на Севастополь. Труппе пришлось вернуться в Симферополь, а 1 ноября 1941 года город был оккупирован.
Гитлеровцы предложили Анатолию Добкевичу, как одному из самых уважаемых людей в Симферополе, пост городского головы. Анатолий Иванович отказался, за что был расстрелян оккупантами.
В мае 1942 года Крымский театр снова открыл свои двери для посетителей, но под новым названием - "Симферопольский русский театр драмы и комедии". Александра Перегонец, обратившись к оккупационной администрации, добилась разрешения на создании при театре молодежной студии. Это был хитрый ход актрисы - тем самым она собиралась спасать крымскую молодежь от угона в Германию. Таким образом было спасено более пятидесяти человек.
Однако молодежная студия была не единственным детищем Александры. В конце 1942 года актриса вместе с главным художником Крымского театра Николаем Андреевичем Барышевым создала подпольную диверсионную группу "Соколы".
Крымский академический театр имени М. Горького.
Актеры-диверсанты проводили операции, которые поражали даже бывалых разведчиков своей дерзостью, храбростью и поразительной изобретательностью. "Соколы" взорвали здание областного архива, из которого не удалось вовремя эвакуировать секретные документы. Актеры совершали диверсии на железных дорогах, подрывали мосты, передавали разведывательные донесения. Всего "Соколами" было совершено 45 крупных диверсий, нанесших значительный ущерб гитлеровцам.
В центре всех операций была Александра Перегонец. Все поражались, как эта хрупкая, маленькая, похожая на девочку, женщина, мужественно отправлялась для бесед в комендатуру, хладнокровно обманывала проженных гестаповцев.
Главным деянием группы "Соколы" должно было ни много ни мало убийство Гитлера. Немцы собирались строить мост через Керченский пролив, подвозили металлоконструкции. На открытие этого сооружения непременно приехал бы бесноватый фюрер. Александра Перегонец намеревалась подобраться к Гитлеру, используя свое личное обаяние, и застрелить его на глазах у толпы ближайших сторонников.
Но мост немцы так и не построили, Гитлер не приехал и операцию пришлось отменить.
Впрочем, и без ликвидации Гитлера работы подпольщикам хватало. В конце 1943 года Александра Перегонец и руководитель группы Николай Барышев составили подробный план Симферополя с указанием всех военных объектов противника. Эта карта была переправлена партизанам, которые использовали ее для проведения диверсий. В 1944 году карта стала основным документом 51-ой армии при освобождении Симферополя.
Александра Федоровна Перегонец.
Группа "Сокол" действовала в тесной связке с крымскими партизанами, и мало-помалу гестапо стало замечать, что удачные диверсии партизан оказываются тем или иным образом связаны с театром.
В марте 1944 года гестаповцы напали на след группы. 18 числа на премьерную постановку в Крымский театр пришло два десятка сотрудников гестапо. Немцы преспокойно посмотрели спектакль, а затем арестовали всех подпольщиков.
Актеров выдал сотрудник Симферопольской электростанции М. Ящинин, оказавшийся тайным агентом абвера.
49-летнюю на тот момент Александру Перегонец гестаповцы пытали. От нее требовали назвать все известные ей имена подпольщиков и партизан, сообщить о готовящихся диверсиях. Александра не сказала ни слова. Не сказала даже после того, как фашисты подожгли ей ноги бензином.
Маленькая женщина, актриса амплуа инженю...
10 апреля 1944 года гестаповцы привезли "Соколов" в урочище "Дубки" и расстреляли всех до единого.
Через три дня Симферополь был освобожден Красной Армией.
После освобождения города актеры-подпольщики были похоронены с воинскими почестями. А уже после войны, после Победы, в честь Александры Федоровны Перегонец была назвала улица в Симферополе. Когда идешь по этой зеленой улице, кажется, - сейчас на тротуаре появится и она. В своей любимой желтой кофточке, в коричневой юбке. Стремительная, целеустремленная, решительная.
Маленькая женщина, актриса инженю.
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