Маленькая женщина, актриса инженю.

Гитлеровец кивнул на канистру с бензином, стоящую посреди камеры.

Александра Перегонец родилась 15 ноября 1895 года в Томской губернии, городе Кузнецке-Сибирском. Она была пятой дочерью в семье обедневшего дворянина, исправника по горному делу Федора Егоровича Перегонца и его супруги Марии Матвеевны.

Подкопив денег, Федор Егорович решил перевезти семью из Сибири в Центральную Россию - там теплее, да и дочерей нужно было определять на учёбу.

Выбрали Калугу - старый город, купеческий, спокойный, но, при этом, недалеко от Москвы. В 1897 году Федор Егорович купил в Калуге дом и перевез семью.

В возрасте 10 лет Саша поступила в Калужскую женскую гимназию, которую с отличием окончила в 1914 году.

Уже на последних курсах гимназии проявился актерский дар юной барышни - Саша играла в любительских спектаклях и даже выходила на сцену театральной студии Калужского клуба офицеров.

Осенью 1914 года 19-летняя Александра отправилась в Петербург, где поступила в "Школу сценического искусства" известного актера и театрального режиссера Андрея Павловича Петровского.

В "Школе" Александра играла в таких спектаклях, как "Вишневый сад", "Дядя Ваня" Чехова, "Кукольный дом" Генрика Ибсена.

Коронным амплуа Александры было так называемое инженю - наивная, чистосердечная и искренняя девушка.

В 1916 году Александра работала в Петроградском театре миниатюр, где познакомилась с актером Иваном Вольским. Вскоре Александра и Иван сыграли свадьбу.

С 1917 года супружеской чете пришлось сменить несколько театров, несколько городов - Ростов, Харьков, Новороссийск, Киев, Тифлис, Екатеринодар... Такова была актерская судьба в те времена, театры набирали актеров только на один сезон.

В 1922 году Александру приняли в Московский театр "Летучая мышь". В Москве исполнилась давняя мечта актрисы: она попала в волшебный мир кино. В 1924 году драматург Иосиф Прут порекомендовал Александру своему другу, режиссеру Якову Протазанову, который снимал в то время фантастический фильм "Аэлита" по только что вышедшему роману Алексея Николаевича Толстого. Протазанов дал Александре роль Ихошки, фрейлины Аэлиты, и та блестяще с ней справилась. Сцену, в которой Ихошку убивали "марсианские фашисты" критики называли одной из самых драматичных и запоминающихся в фильме.