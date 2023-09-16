Княгиня "Ничего не знаю".

На одном из допросов гестаповский следователь спросил Веру с притворным недоумением: почему она, русская эмигрантка, которая ненавидит коммунистов, борется против Германии? И продолжил:

"Вы с ума сошли, что ли? Какой вам смысл быть с голлистами, в этом коммунистическом гнезде? Послушайте, мадам, помогите нам лучше бороться с нашим общим врагом на Востоке».

Княгиня Вера на это ответила:

«Цель, которую вы преследуете в России, — разрушение страны и уничтожение славянской расы. Я русская, но выросла во Франции и здесь провела всю свою жизнь. Я не предам ни своей родины, ни страны, меня приютившей».

После этих слов следователи попытались убедить ее в необходимости решения "еврейского вопроса" в Европе. Ответ Вики пресекал даже малейшие попытки привлечь ее на свою сторону:

«Я христианка, и поэтому не могу быть расисткой».

На все вопросы о Французском Сопротивлении, о ее товарищах, об организации подпольщиков и их ближайших задачах, княгиня Оболенская упрямо отвечала:

"Ничего не знаю".

Поняв, что от Prinzessin — ich weiß nicht ничего не добиться, нацисты вынесли Вере Аполлоновне смертный приговор. В последней попытке сломить волю женщины, ей было предложено написать бумагу о помиловании, но княгиня отказалась это сделать.

В июле 1944 года в Нормандии высадились союзники, и немцы перевезли заключенную Оболенскую из Парижа в Берлин. 4 августа 1944 года в 13 часов дня в тюрьме Плетцензее княгиня была гильотинирована.

Муж Веры Аполлоновны князь Николай Оболенский больше не женился. После войны он превратил свою комнату в Париже в "храм" Веры. Все стены были увешаны фотографиями любимой супруги, ее портретами...

В конце 80-х история княгини Оболенской, не предавшей Родину в гестаповских застенках, дошла до СССР. И советские люди близко к сердцу приняли подвиг, казалось бы, чуждой им аристократки. Оказалось, эта княгиня, эта молодая женщина не утратила связь с Родиной - более того, она была готова умереть за Россию. Теплыми, нежными словами о княгине Вере Аполлоновне откликнулся писатель Виктор Астафьев. И этими словами я и хочу закончить эту статью:

"Княгинюшка-то Оболенская, урожденная Макарова, могла, кстати, остаться живой, для этого ей надо было сделать малую малость — отказаться от родства своего, написать на тюремной доносной бумажке, что к России и к россиянам она никакого отношения не имеет, княгиня она, дворянского роду она, дитем вывезена гонимыми родителями за кордон. Не написала, ни людей, ни Родины далекой, (), не предала, легла под холодный нож, похожий на увесиситый российский дровокольный колун. На тридцать третьем году отлетело ее светлое, теплое дыхание, отделилась русская головушка от женского тела, знавшего и негу, и ласку"...