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Операция «Шейх», положившая начало российской контрразведке

Операция «Шейх», положившая начало российской контрразведке (5 фото)

Автор:
13 апреля 2022 12:01
Сообщество : Криминал
Метки: Вадим Синцов   СССР   Спецоперация   государство   контрразведка   тайна   шпион   
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В конце 80-х советская разведка получила сверхсекретные данные об утечке информации в части поставок нашего вооружения на Ближний Восток. Информацию сливали в Пакистан. И в таких деталях, в которые были посвящены только непосредственные стороны договора.

Экономические интересы страны находились под угрозой. Доносчика надо было срочно вычислить и нейтрализовать. С учётом восточного колорита делу оперативной разработки было присвоено кодовое название «Шейх».


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Экономические интересы страны находились под угрозой. Доносчика надо было срочно вычислить и нейтрализовать. С учётом восточного колорита делу оперативной разработки было присвоено кодовое название «Шейх».


Пока велась работа по делу, развалился СССР. И, соответственно, КГБ. Курирование контрразведки перешло к Минбезопасности. Этот исторический промежуток характеризовался невероятным расцветом шпионажа. Советские тайны не приобретал только ленивый. А представители стран Запада даже открыто работали в штате некоторых министерств. Для упрощения, так сказать, задачи.

При этом окружение Ельцина на полном серьёзе пыталось его убедить, что контрразведка – это пережиток прошлого, она себя изжила, и не стоит реанимировать павшую лошадь. Новая страна в окружении друзей, никто не будет за ней шпионить. Наоборот, дружественные государства всегда помогут и протянут руку помощи.

Несмотря на хаос и неразбериху, контрразведчики всё же решили довести до конца начатое. И заодно продемонстрировать, что служба особенно нужна и важна в изменившихся условиях.


Круг подозреваемых сужался. И в итоге агенты вышли на Вадима Синцова, который регулярно совершал заграничные поездки, тогда как родне говорил, что ездит в один из российских городов.

У мужчины имелся доступ к данным о российском вооружении, о новой военной технике и новых разработках, о российском военно-техническом сотрудничестве с зарубежными государствами. И он был взят в разработку. В итоге выяснилось, что шпионская деятельность Синцова началась в 1993 году. Во время командировки в Великобританию он согласился работать на местную разведку МИ-6 и предоставлять секретную информацию. К которой имел доступ, занимая должность сотрудника Министерства оборонной промышленности СССР. После слива данных пакистанцам он, уже в новой должности главы АО «Спецмашины и механизмы» продолжил незаконное обогащение, получая за слив британцам сведений о международном военно-техническом сотрудничестве России по 1000 долларов за раз.

Работал Синцов под кодовым именем Деметриус. За время шпионской деятельности провёл порядка 20 конспиративных встреч с британцами, выезжая за рубеж в качестве туриста.


Агентам МИ-6 он передавал дискеты с зашифрованной информацией. Доказательства были собраны, шпиона арестовали в январе 1994 года. По предварительным данным, ущерб от действий предателя составил порядка 69 млн долларов только в сфере экономических интересов страны.

Синцов не стал отпираться, тем более что англичане отказали ему в политической убежище, не став вызволять своего шпиона. А спецоперация позволила не только выявить крота, но спасти ведомство от ликвидации. Поскольку после доклада о её результатах Ельцин удовлетворённо и удивлённо заявил, что ведомство, которое ловит шпионов такого уровня, никак нельзя ни реформировать, ни, тем более, устранять.

Синцову дали 10 лет строгого  режима за измену. Хотя действия предателя тянули на высшую меру. После отбытия срока его следы затерялись. А ведомство, спасшее страну от краха, продолжило работу.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вадим Синцов   СССР   Спецоперация   государство   контрразведка   тайна   шпион   
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klim425 20 минут назад
В конце 80-х советская разведка получила сверхсекретные данные об утечке информации в части поставок нашего вооружения на Ближний Восток....
В итоге выяснилось, что шпионская деятельность Синцова началась в 1993 году. Во время командировки в Великобританию он согласился работать на

Чота у меня разрыв мозга...
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Пошляк Стебаныч 53 минуты назад
20 тысяч долларов? А не продешевил ли он?
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