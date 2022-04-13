Операция «Шейх», положившая начало российской контрразведке

Пока велась работа по делу, развалился СССР. И, соответственно, КГБ. Курирование контрразведки перешло к Минбезопасности. Этот исторический промежуток характеризовался невероятным расцветом шпионажа. Советские тайны не приобретал только ленивый. А представители стран Запада даже открыто работали в штате некоторых министерств. Для упрощения, так сказать, задачи.

При этом окружение Ельцина на полном серьёзе пыталось его убедить, что контрразведка – это пережиток прошлого, она себя изжила, и не стоит реанимировать павшую лошадь. Новая страна в окружении друзей, никто не будет за ней шпионить. Наоборот, дружественные государства всегда помогут и протянут руку помощи.

Несмотря на хаос и неразбериху, контрразведчики всё же решили довести до конца начатое. И заодно продемонстрировать, что служба особенно нужна и важна в изменившихся условиях.