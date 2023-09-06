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На Камчатке нерпа, спасаясь от касаток запрыгнула в лодку к отдыхающим

На Камчатке нерпа, спасаясь от касаток запрыгнула в лодку к отдыхающим

Автор:
06 сентября 2023 22:00
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Авачинская бухта   Камчатка   Нерпа   Спасение   касатки   туристы   яхта   
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Эпизод из жизни обитателей дикой природы попал на видео в Авачинской бухте на Камчатке. Во время морской прогулки люди увидели, как нерпа из последних сил пытается уплыть от косаток.

Хищники преследовали нерпу в Авачинской бухте на Камчатке, пишут местные СМИ. Они окружили зверька, не давая вырваться из западни. Нерпе повезло, что рядом была яхта «Принцесса». Люди, увидев, что животному нужна помощь, подплыли поближе.

В какой-то момент смышленая нерпа догадалась запрыгнуть на платформу для купания, после чего судно быстро уплыло.

"Не волнуйся, все хорошо", — прокомментировал спасение мужчина на яхте.
Как сообщают местные СМИ, нерпа жива и довольна, люди тоже.

В обиде только касатки. Впрочем, они уплыли искать другую добычу.

Дарвиновская теория дал сбой.

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Метки: Авачинская бухта   Камчатка   Нерпа   Спасение   касатки   туристы   яхта   
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7  комментариев
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62k
doker 46 минут назад
Блин, у нерпы взгляд как у кошки... И усы...
А эти "убийцы китов" перепутали кiт и кот, походу. Хотя, косатки как люди - жрут всё, что шевелится.
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3k
Сергей 19 минут назад
Не думаю, что касатки голодать уплыли. Нерпа в Авачинской бухте явно не единственном экземпляре водится.
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76k
Viktor 21 минуту назад
Жить захочешь - не то что в лодку, в самолёт запрыгнешь!
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16k
banzai7 22 минуты назад
Касатки вас запомнили, людишки!
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5k
Babangdida Полчаса назад
А может они как раз и хотели загнать тюленя к людям на лодку?
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10k
BarOb 37 минут назад
Как люди не боятся ползти по краю борта, рядом с голодными касатками
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386
Добрый Доктор BarOb 22 минуты назад
Касатки разумны. Они хорошо знают, что случается, если люди узнают что кто-то напал на человека...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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