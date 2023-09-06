На Камчатке нерпа, спасаясь от касаток запрыгнула в лодку к отдыхающим

Эпизод из жизни обитателей дикой природы попал на видео в Авачинской бухте на Камчатке. Во время морской прогулки люди увидели, как нерпа из последних сил пытается уплыть от косаток.
Хищники преследовали нерпу в Авачинской бухте на Камчатке, пишут местные СМИ. Они окружили зверька, не давая вырваться из западни. Нерпе повезло, что рядом была яхта «Принцесса». Люди, увидев, что животному нужна помощь, подплыли поближе.
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В какой-то момент смышленая нерпа догадалась запрыгнуть на платформу для купания, после чего судно быстро уплыло.
"Не волнуйся, все хорошо", — прокомментировал спасение мужчина на яхте.
Как сообщают местные СМИ, нерпа жива и довольна, люди тоже.
В обиде только касатки. Впрочем, они уплыли искать другую добычу.
Дарвиновская теория дал сбой.
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А эти "убийцы китов" перепутали кiт и кот, походу. Хотя, косатки как люди - жрут всё, что шевелится.