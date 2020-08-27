Испанская береговая охрана выловила в море странного британца

Странного и подозрительного британского туриста обнаружил и спас в море корабль испанской береговой охраны. 55-летний мужчина, полностью одетый, лежал на доске для серфинга. По его словам, он упал в море с борта круизного судна, но испанцы в эту версию не слишком поверили.
Корабль испанской береговой охраны Salvamar Vega подобрал в море, недалеко от побережья Марбельи, 55-летнего британского туриста. Как сообщается, человека, лежащего на доске для серфинга, заметили с проходившей мима частной яхты, экипаж которой и направил к пострадавшему британцу испанских спасателей.
Когда береговая охрана подошла к месту нахождения пострадавшего, тот был полностью одет и по-прежнему лежал на доске для серфинга. По его словам, он провел в море три дня после того, как по несчастной случайности упал с борта круизного судна. Спасатели доставили пострадавшего в порт Эстепона, где их уже ждала "скорая". Врачи обнаружили у мужчины острое переохлаждение и доставили его в местный госпиталь.
Загадочная история вызвала в Испании волну слухов и домыслов. В то, что 55-летний мужчина упал с борта судна в море и не был замечен и подобран экипажем, еще кое-как можно поверить. Но откуда, в таком случае, он взял доску для серфинга? "Поверить в то, что он упал в море вместе с доской, даже сложнее, чем в то, что он, плывя по морю, случайно натолкнулся на бесхозную доску", - пишут в социальных сетях. Полиция, по-видимому, также сочла случай странным, поскольку начала тщательное расследование происшедшего. Правда, его результатами полицейские не делятся, сообщая лишь, что работа ведется, и что мужчина будет допрошен, как только он почувствует себя лучше. Любители тайн и загадок с нетерпением ждут объяснений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: британцы загадка история открытое море спасение странный человек турист чрезвычайное происшествие
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Отсюда варианты:
- Он шёл кого-то бить доской, но слишком размахнулся и упал за борт
- Били доской его, просто к лицу прилипла
Прикольно. Вместо того, чтобы вытащить чувака из моря, они поплыли мимо и позвонили в полицию
Аффтар, в школу, мля! Русский язык учить!!!