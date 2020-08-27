Испанская береговая охрана выловила в море странного британца

Загадочная история вызвала в Испании волну слухов и домыслов. В то, что 55-летний мужчина упал с борта судна в море и не был замечен и подобран экипажем, еще кое-как можно поверить. Но откуда, в таком случае, он взял доску для серфинга? "Поверить в то, что он упал в море вместе с доской, даже сложнее, чем в то, что он, плывя по морю, случайно натолкнулся на бесхозную доску", - пишут в социальных сетях. Полиция, по-видимому, также сочла случай странным, поскольку начала тщательное расследование происшедшего. Правда, его результатами полицейские не делятся, сообщая лишь, что работа ведется, и что мужчина будет допрошен, как только он почувствует себя лучше. Любители тайн и загадок с нетерпением ждут объяснений.