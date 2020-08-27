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Испанская береговая охрана выловила в море странного британца

Испанская береговая охрана выловила в море странного британца (4 фото)

Автор:
27 августа 2020 09:09
Сообщество : Истории
Метки: британцы   загадка   история   открытое море   спасение   странный человек   турист   чрезвычайное происшествие   
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Странного и подозрительного британского туриста обнаружил и спас в море корабль испанской береговой охраны. 55-летний мужчина, полностью одетый, лежал на доске для серфинга. По его словам, он упал в море с борта круизного судна, но испанцы в эту версию не слишком поверили.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: британцы   загадка   история   открытое море   спасение   странный человек   турист   чрезвычайное происшествие   
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5  комментариев
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14k
Андрей Иванов 2 часа назад
Фильмы надо смотреть. "Последний бойскаут", цитата: "В наше время нельзя просто ударить человека доской от серфинга. Надо сначала сказать что-то типа: "Волна сегодня не очень", а уже потом можно бить.
Отсюда варианты:
- Он шёл кого-то бить доской, но слишком размахнулся и упал за борт
- Били доской его, просто к лицу прилипла
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Как сообщается, человека, лежащего на доске для серфинга, заметили с проходившей мима частной яхты, экипаж которой и направил к пострадавшему британцу испанских спасателей

Прикольно. Вместо того, чтобы вытащить чувака из моря, они поплыли мимо и позвонили в полицию
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1k
Vladislav ☣️Месть печенегов☣️ 11 минут назад
потому что капитан отвечает за свой экипаж, а в виду того что там вечная проблема с мигрантами - не стоит рисковать и лучше доверить это профессионалам. На мэйдэй по закону ты должен придти на помощь, но только в случае если это не угрожает экипажу. А еще крутая штука - если вы вдруг пришли на МэйДэй и спасли тонущих мигрантов - могут легко притянуть дело о незаконной перевозки людей :) так что надежнее вызвать службы
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Vladislav 3 минуты назад
Бюрократия наше всё
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10k
Пумба Час назад
"с проходившей мима"
Аффтар, в школу, мля! Русский язык учить!!!
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