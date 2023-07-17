Чем пахла средневековая Европа

У большинства наших современников средневековая Европа ассоциируется с исключительно романтическими моментами. Отважные рыцари, прекрасные дамы, далёкие странствия и удивительные подвиги... Все это воспевается в многочисленных фильмах и произведениях художественной литературы, но в них ни слова не говорится об обратной стороне этого очень непростого периода в жизни человечества. Например, о том, что в Средние века немногие доживали до 30-ти или о том, чем на самом деле пахла средневековая Европа. Небольшой спойлер: речь пойдет далеко не о запахе далёких странствий и великих подвигов.

Практически все средневековые европейские города были очень грязными. Мощеные улицы встречались крайне редко, из-за чего дороги больше напоминали грязевое месиво. Наличием водопровода могли похвастаться только жители крупных городов, да и то не все, а источником питьевой воды чаще всего служили фонтаны. Хотя, конечно же, такая вода едва ли подходила для питья. Как, впрочем, вода из рек и общественных колодцев, в которых нередко находили останки дохлых животных - кошек, собак и даже крыс.