Чем пахла средневековая Европа

Как пахло в средневековых европейских городах и как обстояли дела с гигиеной.
У большинства наших современников средневековая Европа ассоциируется с исключительно романтическими моментами. Отважные рыцари, прекрасные дамы, далёкие странствия и удивительные подвиги... Все это воспевается в многочисленных фильмах и произведениях художественной литературы, но в них ни слова не говорится об обратной стороне этого очень непростого периода в жизни человечества. Например, о том, что в Средние века немногие доживали до 30-ти или о том, чем на самом деле пахла средневековая Европа. Небольшой спойлер: речь пойдет далеко не о запахе далёких странствий и великих подвигов.
Практически все средневековые европейские города были очень грязными. Мощеные улицы встречались крайне редко, из-за чего дороги больше напоминали грязевое месиво. Наличием водопровода могли похвастаться только жители крупных городов, да и то не все, а источником питьевой воды чаще всего служили фонтаны. Хотя, конечно же, такая вода едва ли подходила для питья. Как, впрочем, вода из рек и общественных колодцев, в которых нередко находили останки дохлых животных - кошек, собак и даже крыс.
Толковая канализация в Средние века отсутствовала как данность, поэтому все жидкие отходы, помои и нечистоты выливались из окон прямо на городские улицы, и иногда жертвами зловонного "душа" становились случайные прохожие! Из-за подобных действий не только сточные канавы, но и сами улицы не только ужасно воняли, но и являлись источником распространения всевозможной заразы. А так уборка была явлением не частым, то можете себе представить, какие чудовищные болячки можно было "подцепить", просто пройдя по улице!
Водопровод, как и канализация, в домах был явлением редким, поэтому вместо полноценного умывания или душа даже состоятельные граждане были вынуждены ограничиться обтиранием влажным полотенцем. Любопытный факт: у бедняков, как это ни парадоксально, дела с гигиеной обстояли значительно лучше, чем у высших слоёв населения. Дело в том, что простые люди не чурались мыться в реках и прудах, когда как знать отказывалась от подобного рода водных процедур, предпочитая не мыться вовсе, чем где попало.
Конечно же, в Средние века существовали общественные бани, однако начиная с 16 века интерес к ним стал потихоньку ослабевать. Историки объясняют это двумя причинами: во-первых, общественные бани подвергались жёсткой критике со стороны церкви. А как же: мыться всем вместе - дело очевидно греховное. А, во-вторых, бани являлись основным местом, где можно было заболеть сифилисом. То же, знаете ли, крайне неприятное последствие обыкновенной помывки!
Поэтому все водные процедуры, направленные на поддержание личной гигиены, всё же старались проводить дома. Люди купались в кадках, ушатах и тазах. Импровизированные ванны обустраивали обычно на кухне, поближе к очагу. Там же время от времени устраивались и парильни. Полноценные ванные комнаты появились лишь в 16 веке, а туалеты с возможностью слива воды и того позже.
К слову, даже с появлением нормальных туалетов, а не просто дырки в полу, их использование далеко не сразу стало обязательным ритуалом. Что и говорить, если даже в Лувре, при дворе французских королей, не было ни одного туалета! Люди справляли свою нужду практически повсеместно: во дворе, на лестницах и даже на балконах. При возникновении необходимости отлучиться "по делу", придворные, например, просто приседали на широкий подоконник у открытого окна, или просили, чтобы им принесли ночную вазу, содержимое которой затем выливалось на задний двор.
В Версале ситуация с нечистотами обстояла ещё хуже. Во времена правления Людовика XIV, придворным дамам Версальского дворца, если возникала такая необходимость (а иногда она могла возникнуть даже во время службы в капелле или соборе), разрешалось справлять малую (и не очень) нужду в уголочке, по сути не покидая помещения.
Известна история, когда однажды к Людовику прибыл посол Испании и, зайдя к нему в опочивальню, почувствовал себя очень и очень нехорошо. В покоях короля "благоухало" так, что послу пришлось практически сразу выбежать на улицу, дабы подышать свежим воздухом. Какого же было его удивление, когда он обнаружил в парке, прилегающем ко дворцу, отсутствие этого самого свежего воздуха. Дело в том, что кусты, высаженные по всему периметру дворцового парка, служили отхожим местом для всех придворных, а слуги выливали туда нечистоты из ночных ваз.
И, кстати, подобные вольности своим придворным позволял не только Людовик XIV, но и остальные короли. Для того, чтобы справить нужду, они могли использовать практически любые уголки дворца и прилегающих территорий. А чтобы облегчить придворным поиск места, стены дворцов, к примеру, оборудовались тяжелыми портьерами, а в коридорах делались глухие ниши. И, казалось бы, зачем были нужны все эти ухищрения, если и проще, и дешевле оборудовать настоящий туалет?! Или даже несколько. Однако подобное решение никому даже в голову не приходило, а всему виной, приготовьтесь, банальная диарея - по-русски, понос. Подобная неприятность была постоянным спутником средневекового человека, и скрутить она могла в абсолютно любой момент дня и ночи. А на поиски специально оборудованного туалета, как вы понимаете, просто не было времени!
Любопытный факт: король, его семья и придворные время от времени всё же покидали дворец на какое-то время, и тогда его как следует отмывали и проветривали. Подобные меры помогали слабо, однако по-крайней мере во дворце можно было находиться, не боясь задохнуться от зловоний.
Откровенно говоря, ароматы, царившие в средневековой Европе, свалили бы с ног любого современного человека. Городской воздух был в буквальном смысле пропитан запахом гнили, нечистот и немытых, а иногда и гниющих тел. Вот как описывал атмосферу европейских городов позднего средневековья писатель Патрик Зюскинд: "Улицы провоняли дерьмом, задние дворы воняли мочой, лестничные клетки воняли гниющим деревом и крысиным пометом, кухни - порченым углем и бараньим жиром; непроветриваемые комнаты воняли затхлой пылью, спальни - жирными простынями, сырыми пружинными матрасами и едким сладковатым запахом ночных горшков...
Люди воняли потом и нестираной одеждой, изо рта воняло гнилыми зубами, из их животов - луковым супом, а от тел, если они уже не были достаточно молоды, старым сыром, и кислым молоком, и онкологическими болезнями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Крестьянин вонял как и священник, ученик ремесленника - как жена мастера, воняло все дворянство, и даже король вонял, как дикое животное, а королева, как старая коза, и летом, и зимой».
Источник: