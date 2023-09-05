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Колоритные кадры с просторов России, которые раскрывают всю суть жизни в стране

Колоритные кадры с просторов России, которые раскрывают всю суть жизни в стране

Автор:
05 сентября 2023 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   колоритная россия   колоритные кадры   смешные кадры   фото   фото из России   
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Несмотря на все сложности современного мира, жить в России можно весело, странно и очень душевно. Перед вами фото с разных уголков РФ, которые доказывают, что живут тут самые непоколебимые люди.

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Метки: Россия   колоритная россия   колоритные кадры   смешные кадры   фото   фото из России   
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1  комментарий
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Hugo_RnD Полчаса назад
№7 не "фартовый", а битый уже, судя по крышке багажника...
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