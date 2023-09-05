Колоритные кадры с просторов России, которые раскрывают всю суть жизни в стране

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Несмотря на все сложности современного мира, жить в России можно весело, странно и очень душевно. Перед вами фото с разных уголков РФ, которые доказывают, что живут тут самые непоколебимые люди.
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