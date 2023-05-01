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Родственник саламандры, который живёт без глаз, ушей и лёгких

Родственник саламандры, который живёт без глаз, ушей и лёгких

Автор:
01 мая 2023 10:38
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Отсутствие   земноводное   зоология   изучение   инволюция   природа   создание   существо   червяга Айзельта   
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Червяга Айзельта (Atretochoana eiselti) внешне выглядит как только что нафаршированная колбаса. А ещё это создание получило приличное количество малоприличных прозвищ типа членоконды из-за явного сходства с половым органом. Что же собой представляет это удивительное существо?

Всё же, несмотря на сходство со змеями, червяга – обитатель долины Амазонки, это родня лягушек, тритонов, жаб, саламандр и прочих земноводных, а не пресмыкающихся. Лапки они утратили в процессе эволюции. Точнее, для червяг это больше инволюция, ведь как можно было добровольно отказаться от использования конечностей? Видимо, причина была: чтобы они не торчали из слоя ила или прелой листвы, где эти создания дремлют в ожидании добычи. Ну, как дремлют: дремота для них обычное состояние, поскольку глаз-то у червяг нет.

Кстати, видимо из желания ничего не делать в инволюции они сделали ещё один большой шаг назад – как бы уползли обратно в водную стихию. Обитатели водоёмов используют для дыхания жабры. А у червяг имелись вполне себе полноценные лёгкие.

Но по причине неиспользования они атрофировались и покинули забавное тельце навсегда. Заросли за ненадобностью и ноздри. Но закавыка в том, что лёгкие-то ушли, а жабры не появились. И приходится этим колбаскообразным лентяям дышать кожей, то есть всей поверхностью тела.

В настоящее время этот неординарный слепыш является самым крупным представителем тетраподов. Но если потерю ноздрей ещё худо-бедно можно объяснить, то куда делись глаза и уши?

На этот вопрос у зоологов пока нет точных ответов. И пока они думают, червяга Айзельта вполне себе успешно ведёт образ жизни вполне себе успешного хищника. Словно насмехаясь над законами природы и разевая в немой издёвке довольно клыкастую пасть: «А вам слабо?»

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Метки: Животное   Отсутствие   земноводное   зоология   изучение   инволюция   природа   создание   существо   червяга Айзельта   
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4  комментария
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Борис Карабанов 50 минут назад
Лишь бы вяленые с пивом хороши были, а остальное не столь важно.
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Бывалый Полчаса назад
А готовить вы его умеете?
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71k
Пётровыч 42 минуты назад
Ну похож конечно, похож.
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4k
Влад 43 минуты назад
Просто это курсовая работа раздолбая студента-троечника факультета земноводных института прикладного креационизма.
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