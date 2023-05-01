Родственник саламандры, который живёт без глаз, ушей и лёгких

Всё же, несмотря на сходство со змеями, червяга – обитатель долины Амазонки, это родня лягушек, тритонов, жаб, саламандр и прочих земноводных, а не пресмыкающихся. Лапки они утратили в процессе эволюции. Точнее, для червяг это больше инволюция, ведь как можно было добровольно отказаться от использования конечностей? Видимо, причина была: чтобы они не торчали из слоя ила или прелой листвы, где эти создания дремлют в ожидании добычи. Ну, как дремлют: дремота для них обычное состояние, поскольку глаз-то у червяг нет.