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Удивительные жители Земли, похожие на пришельцев из других миров

Удивительные жители Земли, похожие на пришельцев из других миров

Автор:
10 января 2023 15:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   Земля   вид   интересно   обитатель   планета   существо   фото   
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Несмотря на то, что окружающий мир порой кажется скучным и знакомым вплоть до малейшей мелочи, ему ещё есть чем нас удивить.

И порой создания природы – прекрасные и удивительные, о существовании которых даже не подозреваешь, напоминают, что на нашей прекрасной планете есть масса неизведанного и чудесного.

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Эта милая птичка – цейлонский лягушкорот выглядит так, словно ей пообещали что-то восхитительное, но оно оказалась далеко не таким прекрасным.

Квадратная морская звезда, известная также как бисквитная. Обитательница Австралии встречается редко. Видимо, из-за сходства с печенькой находится немало желающих ею полакомиться.

Чёрная дождевая лягушка выглядит так, словно у этой милахи действительно случился самый чёрный день в жизни. Впрочем, это как раз тот случай, когда внешность обманчива. Если к ней приблизиться, то лягушка издаст такой пронзительный визг, что сразу захочется сделать ноги.

Самец морского конька-пигмея выглядит как недовольный всеми и собой тоже мультяшный персонаж.

Рыжешейная птица-носорог наоборот излучает уверенность в дне сегодняшнем и своей красоте.

Гусеницы бабочки-мешочницы настолько трудолюбивы и деятельны, что даже конструируют такие избушки. У примитивных созданий определённо есть чему поучиться.

Морская лилия – счастливая обладательница чашеобразной формы тела и солидного количества лапок, количество которых варьируется от 33 до 62 штук. Очень помогают в ловле и поедании добычи.

Гусеница бабочки шелкопряда-гарпии оправдывает название и умеет плеваться едкой жидкостью в случае угрозы для жизни. А с виду такая милаха.

Огненная улитка – редчайший представитель Малайзии. Из-за специфической окраски её даже называют в народе улиткой-дракулой. Впрочем, существо это совершенно безобидное. И находится под угрозой исчезновения из-за активности торговцев экзотическими животными.

Что это – мышь, осёл, кролик или кенгуру? Миниатюрное создание – длинноухий тушканчик. А внешне действительно выглядит как плод любви зайца и мыши.

Волосатая цикада выглядит так, словно обладает роскошной гривой. Напоминает сказочного персонажа  типа тролля. А ворсинки нужны ей для отпугивания желающих полакомиться тушкой цикады.

Пушистый морской кролик выглядит как милый зайка. Но его не получится погладить или потискать, поскольку размер этого существа – голожаберного моллюска не превышает 1 сантиметра.

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Метки: Животное   Земля   вид   интересно   обитатель   планета   существо   фото   
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3  комментария
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Виктор Глущенко Час назад
А где тихоходки ? Вот это точно инопланетяне .
Ссылка youtu.be
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6k
Станислав Час назад
Самец морского конька напоминает большинство самок человека с накаченными всякой дрьянью губами.
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24k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
Судя по пятачку, там и боров какой-то побывал!
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