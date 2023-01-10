Удивительные жители Земли, похожие на пришельцев из других миров

Чёрная дождевая лягушка выглядит так, словно у этой милахи действительно случился самый чёрный день в жизни. Впрочем, это как раз тот случай, когда внешность обманчива. Если к ней приблизиться, то лягушка издаст такой пронзительный визг, что сразу захочется сделать ноги.