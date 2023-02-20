Как различаются похоронные традиции в разных странах

В Германии перед захоронением тело усопшего ставят на платформу, чтобы все присутствующие могли сказать свое прощание с умершим. Этот обычай называется "Abschiedsraum" или "прощальная комната".

А ещё там могут похоронить через 5-8 недель после смерти, так как разрешение на кремацию должны дать все члены семьи.



