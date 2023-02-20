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Как различаются похоронные традиции в разных странах

Как различаются похоронные традиции в разных странах

Автор:
20 февраля 2023 19:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Россия   интересное   похороны   путешествия   традиции   
1882
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Начать стоит с нашей страны, ведь организация похорон - дело трудоёмкое и требующее особого внимания и заботы.

Одной из главных особенностей организации похорон в России является то, что похороны проводятся в течение первых трёх дней после смерти человека. Это срок, который считается наиболее подходящим для организации похорон в соответствии с православными традициями. Ну и есть время всё нормально подготовить.


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В нашей стране обычно проводятся многодневные похороны, включающие в себя различные ритуалы и церемонии. Например, очень часто родственники и близкие проводят ночи возле тела усопшего, чтобы отдать дань последнего привета и помолиться, если семья верующая.
Кстати, гримируют покойников нечасто - это считается неуважением к усопшему.


В России часто хоронят в открытых гробах, чтобы все желающие могли подойти к покойнику и попрощаться с ним. Традиции этой много веков и она всё еще популярна. Закрытый гроб - редкость.


Уборка могилы. Весной (реже осенью) на кладбищах можно увидеть множество людей, которые пришли убрать могилу дорогого родственника. После уборки частенько на могилу высаживают цветы или просто кладут свежие.


В Греции умершего одевают в белое, потому что это цвет чистоты и небесной святости. Также, перед захоронением, родственники усопшего обычно разбивают тарелку на земле, чтобы символически отпустить душу умершего и позволить ему свободно уйти в мир иных.


В Италии есть традиция, когда умершего одевают в свадебный костюм, если он был не женат или не замужем. Это символизирует то, что умерший собирается "жениться" или "выйти замуж" за Бога.

В Германии перед захоронением тело усопшего ставят на платформу, чтобы все присутствующие могли сказать свое прощание с умершим. Этот обычай называется "Abschiedsraum" или "прощальная комната".

А ещё там могут похоронить через 5-8 недель после смерти, так как разрешение на кремацию должны дать все члены семьи.


В Испании умерших, особенно детей, обычно хоронят в белых одеждах, а не в чёрных, как в других странах. Это символизирует надежду на воскрешение и продолжение жизни после смерти.

В Шотландии умершего провожают с помощью традиционного танца "ринга", в котором люди держатся за руки и ходят вокруг могилы или костра, петь песни и прощаться с усопшим. А впереди процессии идёт человек, который звонит в колокол, чтобы отпугнуть злых духов. И непременная волынка!


У них вообще отношение к смерти кардинально другое, нежели у нас. Одевают покойника в праздничное платье, а многие семьи нанимают оркестр, чтобы с танцами проводить усопшего в другой мир.

Похороны в Мексике также могут включать обряд, известный как "Молитва за души", который проводится после похорон и длится до нескольких дней. Во время этого обряда родственники и друзья умершего собираются вместе, чтобы молиться за его душу и отметить окончание похоронного периода.

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Метки: Жизнь   Россия   интересное   похороны   путешествия   традиции   
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5  комментариев
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25k
Matrosskin 46 минут назад
Хочу себе вот такие, потом кремацию. И потом всем бухать. И никак иначе !
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6k
TirAn Полчаса назад
не интересно, ибо поверхностно
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21k
ЦСКА 38 минут назад
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72k
Доктор Джонс 43 минуты назад
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