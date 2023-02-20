Как различаются похоронные традиции в разных странах

Начать стоит с нашей страны, ведь организация похорон - дело трудоёмкое и требующее особого внимания и заботы.
Одной из главных особенностей организации похорон в России является то, что похороны проводятся в течение первых трёх дней после смерти человека. Это срок, который считается наиболее подходящим для организации похорон в соответствии с православными традициями. Ну и есть время всё нормально подготовить.
В нашей стране обычно проводятся многодневные похороны, включающие в себя различные ритуалы и церемонии. Например, очень часто родственники и близкие проводят ночи возле тела усопшего, чтобы отдать дань последнего привета и помолиться, если семья верующая.
Кстати, гримируют покойников нечасто - это считается неуважением к усопшему.
В России часто хоронят в открытых гробах, чтобы все желающие могли подойти к покойнику и попрощаться с ним. Традиции этой много веков и она всё еще популярна. Закрытый гроб - редкость.
Уборка могилы. Весной (реже осенью) на кладбищах можно увидеть множество людей, которые пришли убрать могилу дорогого родственника. После уборки частенько на могилу высаживают цветы или просто кладут свежие.
В Греции умершего одевают в белое, потому что это цвет чистоты и небесной святости. Также, перед захоронением, родственники усопшего обычно разбивают тарелку на земле, чтобы символически отпустить душу умершего и позволить ему свободно уйти в мир иных.
В Италии есть традиция, когда умершего одевают в свадебный костюм, если он был не женат или не замужем. Это символизирует то, что умерший собирается "жениться" или "выйти замуж" за Бога.
В Германии перед захоронением тело усопшего ставят на платформу, чтобы все присутствующие могли сказать свое прощание с умершим. Этот обычай называется "Abschiedsraum" или "прощальная комната".
А ещё там могут похоронить через 5-8 недель после смерти, так как разрешение на кремацию должны дать все члены семьи.
В Испании умерших, особенно детей, обычно хоронят в белых одеждах, а не в чёрных, как в других странах. Это символизирует надежду на воскрешение и продолжение жизни после смерти.
В Шотландии умершего провожают с помощью традиционного танца "ринга", в котором люди держатся за руки и ходят вокруг могилы или костра, петь песни и прощаться с усопшим. А впереди процессии идёт человек, который звонит в колокол, чтобы отпугнуть злых духов. И непременная волынка!
У них вообще отношение к смерти кардинально другое, нежели у нас. Одевают покойника в праздничное платье, а многие семьи нанимают оркестр, чтобы с танцами проводить усопшего в другой мир.
Похороны в Мексике также могут включать обряд, известный как "Молитва за души", который проводится после похорон и длится до нескольких дней. Во время этого обряда родственники и друзья умершего собираются вместе, чтобы молиться за его душу и отметить окончание похоронного периода.
Источник:
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