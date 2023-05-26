Что лучше знать туристу о разных странах

Если вы решили ехать по Европе на машине и заехать во Францию, то лучше прихватить с собой алкотестер. Французские законы гласят, что этот атрибут должен быть в машине у каждого водителя, или же придётся платить штраф. Под этот закон подпадают как местные жители, так и иностранцы.

Кстати, есть быстро во Франции не принято - местные жители неторопливо смакуют блюда и не стоит при них спешить с обедом.



