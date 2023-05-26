FISHKINET
Сообщество RealFishki 1564 поста • 145 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Что лучше знать туристу о разных странах

Что лучше знать туристу о разных странах

Автор:
26 мая 2023 17:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   законы   интересное   правила   путешествия   туризм   
2642
10

Что мы обычно берём с собой в путешествие? Местную валюту, пару удобных кроссовок, обновлённые карты и рюкзак. Но также стоит узнать побольше о традициях и правилах той страны, куда вы направляетесь, чтобы не влипнуть в неприятности.

Неприятности могут быть как просто конфликтами с местным населением, так и обернуться чем-то серьёзнее - вплоть до ареста. Вот несколько особенностей ряда туристических направлений.


×
×

Несмотря на то, что Фиджи - это тропический Эдем и один из самых лучших курортов, ходить там также, как ходили герои "Голубой лагуны" - не стоит. На Фиджи законодательно запрещено загорать топлес и ходить в купальниках и плавках в общественных местах (кроме пляжей, разумеется). Соблюдение правил обязательно, иначе, вместо райского отеля, можно угодить за решётку.

У этой страны есть масса достопримечательностей, мимо которых туристы точно не пройдут. Но Италия примечательна не только архитектурой, но и едой - она очень вкусная. Есть места, где потребление пищи считается незаконным - например в залах галерей Уффици нельзя пить даже прохладительные напитки, а на ступенях Миланского собора не стоит садиться с вкусным бутербродом.


Канадские кассиры имеют полное право отказаться от оплаты, если им дают только монеты. В действующем законодательстве есть пункт с ограничением количества монет при совершении покупательской транзакции - не больше 25 одноцентовиков за один раз. В общем, лучше всего иметь бумажные деньги, а ещё лучше - банковскую карту.


Ввезти какие-то лекарства в Страну восходящего солнца очень сложно. С особенным пристрастием следят за лекарствами на основе псевдоэфедрина. Обычный Нурофен или же детский Тайленол в Японии считаются наркотическими средствами. Пенталгин, Солпадеин и остальные таблетки и сиропы, содержащие кодеин, также запрещены к ввозу.


Если вы решили ехать по Европе на машине и заехать во Францию, то лучше прихватить с собой алкотестер. Французские законы гласят, что этот атрибут должен быть в машине у каждого водителя, или же придётся платить штраф. Под этот закон подпадают как местные жители, так и иностранцы.

Кстати, есть быстро во Франции не принято - местные жители неторопливо смакуют блюда и не стоит при них спешить с обедом.


Правила поведения в мусульманских странах серьёзно отличаются от стран СНГ и Европы. Особенно внимательно там относятся к проявлению нежных чувств на публике. Не стоит прилюдно обниматься и целоваться и гулять, взявшись за руки. В отелях разрешают селиться разнополым людям только в том случае, если они официально женаты. В случае нарушения закона будет как минимум штраф, а как максимум лишение свободы.


Да, этот город ополчился на голубей. Считается, что именно эти птицы портят имущество города, а ещё они разносят болезни (последнее, кстати, правда).
Если вы решите покормить голубей остатками своего сэндвича, то местные жители могут на вас нажаловаться в соответствующие органы.


Курильщикам в далёком Сингапуре придётся несладко. В этой стране курить запрещено практически везде и за нарушение запрета грозит большой штраф. Также там нельзя жевать жвачку в метро и за это грозит огромный штраф, такой же как и за курение. Законы странные, но придётся с ними смириться.



Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   законы   интересное   правила   путешествия   туризм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
859
Шурман 2 часа назад
Что за бредятину я только что прочитал . Ради прикола позвонил компаньону по рыбалке он из кале говорю слышал такое он мне говорит первый раз в жизни . Я часто бываю в франции или по рыбалке или когда к матери в гости заезжаем то пересекаю границу и еду в Ашан там продукты дешевле чем в Бельгии .

Если вы решили ехать по Европе на машине и заехать во Францию, то лучше прихватить с собой алкотестер. Французские законы гласят, что этот атрибут должен быть в машине у каждого водителя, или же придётся платить штраф. Под этот закон подпадают как местные жители, так и иностранцы. Кстати, есть быстро во Франции не принято - местные жители неторопливо смакуют блюда и не стоит при них спешить с обедом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
perekrestok 2 минуты назад
Ездил во Франции и не раз. Полицейские останавливали, но алкотестер ни разу не спросили. В ОАЭ тоже катался, а когда на трассе остановились воды попить , то полицейские остановились и документы проверяли - оказалось что там какой то секретный объект неподалеку. Мы сказали что из России и попросили показать где объект. Полицейские улыбнулись и попросили побыстрее уехать. Мы тут же сели и уехали. Они тоже тронулись и на этом все закончилось. Поскольку сам не пью то вопросов по поводу выпивки не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
Tupen 4 минуты назад
Согласен с Сан-Франциско! Голуби - зло.
Остальные ограничения - глупость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сатанеев 16 минут назад
Все эти страшилки для туриста могут реализоваться на практике, если только турист станет быковать.
Аборигены, мягко говоря, ничуть не глупее автора поста и понимают, что чем больше туристов, тем больше денег в страну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
Olldd 19 минут назад
В Сингапуре, за складную сумку-барсетку, полицейские доепристали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Алекс Полчаса назад
Если выразиться аккуратно и не обидно, то этот пост - поверхностная херня. Кто его, как и я, дочитал, сам виноват
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Джоуд Полчаса назад
Руссо туристо! Облико морале! Ферштейн?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aqueronte 44 минуты назад
Пост херня, лучше удалить и не позориться дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Трив Час назад
Ну, так себе. По моему опыту, туристу нужно знать три вещи: 1. По прибытии разузнать про нехорошие места, чтобы туда не попасть. 2. Бухать только в предназначенных для этого местах. 3. Если женщина на Вас посматривает, то не думайте, что это потому, что вы такой неотразимый. К сожалению, это частая ошибка. В лучшем случае, Вас ограбят. В худшем ВИЧ, убийство и другие нехорошие, а часто и несовместимые с жизнью вещи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Старичок 2 часа назад
всю интересующую информацию можно узнать на сайте посольства той страны, куда намылился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 2 часа назад
Вот про голубей самое правильное. У нас бы так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

131104



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Памятка огородника

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#Прикол#люди#животные#Автовсячина#дети#США#Жизнь
#Юмор#автомир#интересное#история#факты#авто аварии#красота#кино#СССР#истории
#автомобили#в мире#ДТП#забавно#аварии#подборка#удивительно#позитив#шоу бизнес#картинки
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться