Что лучше знать туристу о разных странах

Что мы обычно берём с собой в путешествие? Местную валюту, пару удобных кроссовок, обновлённые карты и рюкзак. Но также стоит узнать побольше о традициях и правилах той страны, куда вы направляетесь, чтобы не влипнуть в неприятности.
Неприятности могут быть как просто конфликтами с местным населением, так и обернуться чем-то серьёзнее - вплоть до ареста. Вот несколько особенностей ряда туристических направлений.
Несмотря на то, что Фиджи - это тропический Эдем и один из самых лучших курортов, ходить там также, как ходили герои "Голубой лагуны" - не стоит. На Фиджи законодательно запрещено загорать топлес и ходить в купальниках и плавках в общественных местах (кроме пляжей, разумеется). Соблюдение правил обязательно, иначе, вместо райского отеля, можно угодить за решётку.
У этой страны есть масса достопримечательностей, мимо которых туристы точно не пройдут. Но Италия примечательна не только архитектурой, но и едой - она очень вкусная. Есть места, где потребление пищи считается незаконным - например в залах галерей Уффици нельзя пить даже прохладительные напитки, а на ступенях Миланского собора не стоит садиться с вкусным бутербродом.
Канадские кассиры имеют полное право отказаться от оплаты, если им дают только монеты. В действующем законодательстве есть пункт с ограничением количества монет при совершении покупательской транзакции - не больше 25 одноцентовиков за один раз. В общем, лучше всего иметь бумажные деньги, а ещё лучше - банковскую карту.
Ввезти какие-то лекарства в Страну восходящего солнца очень сложно. С особенным пристрастием следят за лекарствами на основе псевдоэфедрина. Обычный Нурофен или же детский Тайленол в Японии считаются наркотическими средствами. Пенталгин, Солпадеин и остальные таблетки и сиропы, содержащие кодеин, также запрещены к ввозу.
Если вы решили ехать по Европе на машине и заехать во Францию, то лучше прихватить с собой алкотестер. Французские законы гласят, что этот атрибут должен быть в машине у каждого водителя, или же придётся платить штраф. Под этот закон подпадают как местные жители, так и иностранцы.
Кстати, есть быстро во Франции не принято - местные жители неторопливо смакуют блюда и не стоит при них спешить с обедом.
Правила поведения в мусульманских странах серьёзно отличаются от стран СНГ и Европы. Особенно внимательно там относятся к проявлению нежных чувств на публике. Не стоит прилюдно обниматься и целоваться и гулять, взявшись за руки. В отелях разрешают селиться разнополым людям только в том случае, если они официально женаты. В случае нарушения закона будет как минимум штраф, а как максимум лишение свободы.
Да, этот город ополчился на голубей. Считается, что именно эти птицы портят имущество города, а ещё они разносят болезни (последнее, кстати, правда).
Если вы решите покормить голубей остатками своего сэндвича, то местные жители могут на вас нажаловаться в соответствующие органы.
Курильщикам в далёком Сингапуре придётся несладко. В этой стране курить запрещено практически везде и за нарушение запрета грозит большой штраф. Также там нельзя жевать жвачку в метро и за это грозит огромный штраф, такой же как и за курение. Законы странные, но придётся с ними смириться.
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Если вы решили ехать по Европе на машине и заехать во Францию, то лучше прихватить с собой алкотестер. Французские законы гласят, что этот атрибут должен быть в машине у каждого водителя, или же придётся платить штраф. Под этот закон подпадают как местные жители, так и иностранцы. Кстати, есть быстро во Франции не принято - местные жители неторопливо смакуют блюда и не стоит при них спешить с обедом.
Остальные ограничения - глупость.
Аборигены, мягко говоря, ничуть не глупее автора поста и понимают, что чем больше туристов, тем больше денег в страну.