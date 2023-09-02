В Подмосковье две сестры написали заявление о групповом изнасиловании

При проверке оказалось, что они выдумали эту историю после слишком весёлого отдыха в клубе.
Прекрасным июньским вечером Мария и Светлана (имена изменены) решили пойти в клуб. Перед походом сёстры выпили дома, поэтому дорожка из шотов на барной стойке стала для одной из сестёр практически контрольным выстрелом. Как позже девушки рассказали полицейским, вечеринка закончилась поездкой в квартиру к одному из их приятелей, а вот там произошло страшное.
Пока Марию закрыли в туалете, её сестру положили на пол, раздели и изнасиловали трое мужчин: орально, вагинально и анально. Потом, по словам девушек, их просто выкинули на улицу, и они сразу пошли писать заявление.
Оперативники тут же занялись проверкой истории: отправили Светлану на экспертизу и вызвали подозреваемых парней на допрос. У тех была совсем другая история.
По словам мужчин, Мария и Светлана сильно перебрали в баре, поэтому их решили отвезти в квартиру знакомого, чтобы с ними ничего не случилось. Судя по камерам, одна из сестёр даже не могла стоять на ногах.
Девушкам помогли добраться до квартиры, а наутро проводили обратно. Никакого насилия не было. Позже последовали и результаты экспертизы, которые не подтвердили факт изнасилования. Затем к следователям пришли каяться сами сёстры: Маша и Света признались, что ничего не было и они всё придумали.
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2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
НО! к сожалению:
Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе досудебного производства или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.
Пусть сотрудники вызывают полицию и отправляют их в вытрезвитель
есть и нормальные законы
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теперь машу и свету нужно высечь розгами на площади и вырвать их лживые языки, при большом стечении народа и тележурналистов.
Просто пьяные девичьи грёзы!