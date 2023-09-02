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В Подмосковье две сестры написали заявление о групповом изнасиловании

В Подмосковье две сестры написали заявление о групповом изнасиловании

Автор:
02 сентября 2023 11:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   две сестры   заявление о групповом изнасиловании   история   люди   обман   
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При проверке оказалось, что они выдумали эту историю после слишком весёлого отдыха в клубе.

Прекрасным июньским вечером Мария и Светлана (имена изменены) решили пойти в клуб. Перед походом сёстры выпили дома, поэтому дорожка из шотов на барной стойке стала для одной из сестёр практически контрольным выстрелом. Как позже девушки рассказали полицейским, вечеринка закончилась поездкой в квартиру к одному из их приятелей, а вот там произошло страшное.


Пока Марию закрыли в туалете, её сестру положили на пол, раздели и изнасиловали трое мужчин: орально, вагинально и анально. Потом, по словам девушек, их просто выкинули на улицу, и они сразу пошли писать заявление.

Оперативники тут же занялись проверкой истории: отправили Светлану на экспертизу и вызвали подозреваемых парней на допрос. У тех была совсем другая история.


По словам мужчин, Мария и Светлана сильно перебрали в баре, поэтому их решили отвезти в квартиру знакомого, чтобы с ними ничего не случилось. Судя по камерам, одна из сестёр даже не могла стоять на ногах.


Девушкам помогли добраться до квартиры, а наутро проводили обратно. Никакого насилия не было. Позже последовали и результаты экспертизы, которые не подтвердили факт изнасилования. Затем к следователям пришли каяться сами сёстры: Маша и Света признались, что ничего не было и они всё придумали.


Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   две сестры   заявление о групповом изнасиловании   история   люди   обман   
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14  комментариев
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17k
Сергей 47 минут назад
За ложный донос сколько?штраф пару тысяч?вот если бы присели лет на восемь, так и другие подумали стоит ли играть в Шурыгину(не к обеду помянута).
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9k
Уретра Брежнева 6 минут назад
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6k
hhwost 15 минут назад
УК РФ ст.307 ложные показания:
2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

НО! к сожалению:
Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе досудебного производства или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.
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18k
Роберт Шекли 21 минуту назад
Самое правильно было бы оставить их в баре
Пусть сотрудники вызывают полицию и отправляют их в вытрезвитель
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12k
Copycat 22 минуты назад
На западе мне кажется ничего проверять бы не стали, у них там нормально когда вся доказательная база это чисто "слова"
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10k
Сергей Полчаса назад
Куча камер везде, всё таки иногда помогает.
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15k
Kucher 38 минут назад
Не делай добра, не получишь зла.
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17k
Shtoppi 41 минуту назад
<<Маша и Света признались, что ничего не было и они всё придумали.>>
------
теперь машу и свету нужно высечь розгами на площади и вырвать их лживые языки, при большом стечении народа и тележурналистов.
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132
ДокторКто 44 минуты назад
как она еще на белую майку не на блювала))
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20k
сеньор Леонсио 45 минут назад
положили на пол, раздели и изнасиловали трое мужчин: орально, вагинально и анально(ц)
Просто пьяные девичьи грёзы!
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