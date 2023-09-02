В Подмосковье две сестры написали заявление о групповом изнасиловании

Оперативники тут же занялись проверкой истории: отправили Светлану на экспертизу и вызвали подозреваемых парней на допрос. У тех была совсем другая история.

По словам мужчин, Мария и Светлана сильно перебрали в баре, поэтому их решили отвезти в квартиру знакомого, чтобы с ними ничего не случилось. Судя по камерам, одна из сестёр даже не могла стоять на ногах.

Девушкам помогли добраться до квартиры, а наутро проводили обратно. Никакого насилия не было. Позже последовали и результаты экспертизы, которые не подтвердили факт изнасилования. Затем к следователям пришли каяться сами сёстры: Маша и Света признались, что ничего не было и они всё придумали.