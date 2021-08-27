Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу

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На самом деле перед вами юмористический пост, но поднимет он настроение лишь тем, кто уже достаточно далек от школьных будней. Школьники и их родители, держитесь. Ну, и чаще выкладывайте подобный контент на свои странички в социальных сетях - мы его обязательно найдем.
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Потом понял, что здоровая и с 9 по 11 с пакетами ходили.
И ничего получил 2 высших и не жужу