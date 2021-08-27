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Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу

Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу (20 фото)

Автор:
27 августа 2021 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: 1 сентября   Юмор   прикол   родительский чат   ученик   учитель   школа   
1527
20
На самом деле перед вами юмористический пост, но поднимет он настроение лишь тем, кто уже достаточно далек от школьных будней. Школьники и их родители, держитесь. Ну, и чаще выкладывайте подобный контент на свои странички в социальных сетях - мы его обязательно найдем.
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Метки: 1 сентября   Юмор   прикол   родительский чат   ученик   учитель   школа   
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Игорь Мочалов Час назад
Уже писал, но повторю. Родительские чаты нужно запретить на законодательном уровне. Я много чего повидал в интернете со дня его основания в России, но когда мой ребенок в прошлом году пошел в первый класс и жена добавилась в группу Ватсапп... Первое ощущение-я в курятнике и со всех сторон кудахтанье. Вечное "что задали", "какие завтра уроки" и прочая дичь, которую в мое время каждый знал как Отче наш. Вечное обсуждение оценок, ай ай ай моему дитятку занизили оценку, ой ой ой, а почему на английском их говорить не учат? Судя по чатам, у нас две трети страны великие педагоги. Только не понятно, почему вас всех в школах то не хватает?
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411
Евгений 3 минуты назад
У нас третий класс и третья новая учительница. Каждый год новая. Ещё не видела никого, а уже задания. Надо жалюзи поменять на другие ( по цвету) и стены победить. Причем там уже столько слоёв побелки что ещё один слой и вся эта толща упадет. Да и чем старые жалюзи не устроили. Работают же исправно....
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17k
KOSTELLO 11 минут назад
В 8 классе ходил в школу со спортивкой.
Потом понял, что здоровая и с 9 по 11 с пакетами ходили.
И ничего получил 2 высших и не жужу


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Евгений KOSTELLO Минуту назад
То же с 8 класса ходил с пакетом. Всё норм. Учебники старались не носить, но если нужны пополам с соседом.
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4k
livaneth Полчаса назад
Когда я ходил в первый клас, у меня был ранец. Я носил его на спине. Все то, что вынуждена носить в школу моя дочь на спине унести невозможно. Прихрдится возить
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