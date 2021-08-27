Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу

На самом деле перед вами юмористический пост, но поднимет он настроение лишь тем, кто уже достаточно далек от школьных будней. Школьники и их родители, держитесь. Ну, и чаще выкладывайте подобный контент на свои странички в социальных сетях - мы его обязательно найдем.

0

1. Весь август прилавки магазинов заставляют нас ностальгировать 0 Источник:

×

2. Финансовый вопрос всегда стоит довольно остро 0 Источник:

3. Маркетологи тут как тут 0 Источник:

4. Так выглядит идеальная школа: родительская версия 0

5. Когда отправили по магазинам с батей 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. Тут уже родительские чаты активизировались 0 Источник:

8. Если вы не знали, родительские чаты - это самое настоящее зло 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. Тексты сотрудников системы образования 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. Дорожники ушли недалеко 0 Источник:

13. Тем временем, родителям поступают довольно странные задания 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Что сейчас чувствуют сами школьники 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. Такой он... троллинг от взрослых 0 Источник: