Город ангелов Беслан. Что произошло 1 сентября 2004 года

"Накануне всех родителей обзвонили и предупредили о том, что линейка из-за жары начнется не в 10 утра, а на час раньше. Попросили всех принести гелевые шарики, а их тогда у нас в Беслане не продавали, пришлось ехать за ними во Владикавказ. Сначала не хотела идти с детьми, послала старшую дочь, но, в последний момент меня как будто толкнул кто-то и внутренний голос подсказал идти с ними.

На школьном дворе все дети выстроились в линейку, все в белых рубашках. Мой сын, первоклассник, уже спускался по ступенькам, как вдруг из двери выскочила девочка и закричала: "Бандиты! Бегите!" Послышались хлопки. Я сначала решила, что лопаются шарики, но потом увидела, как со стороны переулка бегут люди в черном и стреляют на ходу в воздух".