Город ангелов Беслан. Что произошло 1 сентября 2004 года

К сожалению, 1 сентября - это не только праздничный день. Именно 1 сентября 2004 года, ровно 19 лет назад, мир узнал о трагедии в Беслане, которая поразила сердце каждого.
Вооруженные террористы захватили 1128 заложников в средней школе номер 1 города Беслан, удерживая после этого детей, родителей и учителей в течение трех дней. Все эти три дня заложники были лишены самого необходимого - еды, воды и сна. В итоге, 314 заложников скончались, из них - 186 детей. Также не стало 19 силовиков, проводивших спасательную операцию. Всего - 333 человека. 333 жертвы Беслана.
"Накануне всех родителей обзвонили и предупредили о том, что линейка из-за жары начнется не в 10 утра, а на час раньше. Попросили всех принести гелевые шарики, а их тогда у нас в Беслане не продавали, пришлось ехать за ними во Владикавказ. Сначала не хотела идти с детьми, послала старшую дочь, но, в последний момент меня как будто толкнул кто-то и внутренний голос подсказал идти с ними.
На школьном дворе все дети выстроились в линейку, все в белых рубашках. Мой сын, первоклассник, уже спускался по ступенькам, как вдруг из двери выскочила девочка и закричала: "Бандиты! Бегите!" Послышались хлопки. Я сначала решила, что лопаются шарики, но потом увидела, как со стороны переулка бегут люди в черном и стреляют на ходу в воздух".
"Террористы отлично знали план школы и расположение классов. Сначала нас всех согнали по классам, а затем партиями стали приводить в спортзал и усаживать на полу. Почти все они были в масках. Я пыталась набрать родственникам, сообщить о захвате, но связи уже не было, хотя нас и предупредили, чтобы мы выбросили телефоны. В зале стоял страшный шум, одни причитали, другие паниковали и кричали, третьи плакали. Бандиты сначала пытались успокаивать нас и говорить, что они хотят освободить Чечню, а затем тоже стали кричать.
Псоел того, как один из заложников сбежал, двери в зале забаррикадировали. Мужчинам приказали заложить все входы партами и столами. Окна разбили, чтобы силовики не применили газовую атаку. Выяснилось, что нас в зале набилось более тысячи человек. Разговаривать между собой на осетинском запретили, только на русском, потому как не все из них понимали наш язык. Кто на рушал правила, того сразу ждало незамедлительное наказание".
"В спортзале стояла сильная жара и духота. Все очень сильно хотели пить. Но пить никому не давали, а вскоре объявили о том, что переговорщики не хотят выполнять их условия, поэтому пить теперь никто вообще не даст. На умывальниках в раздевалках вообще оторвали все краны. Вскоре в зал влетел один из бандитов и прокричал: "В новостях сказали, что вас 354 человека, сейчас мы из вас и сделаем 354". В зале было много разных людей, среди которых не только 90-летние старики, но и 9-месячные малыши. Всех заставляли сидеть на полу, из-за чего спина и ноги сильно устали и затекли.
Бандиты по всему залу растянули взрывчатку. Позже специалисты скажут, что она вся была собрана в одну цепь. Она была разложена на стульях рядом с заложниками, а также подвешена на тросах, которые были протянуты от одного баскетбольного кольца к другому. Провода от всех бомб были соединены между собой и подходили к двум педалям, на которых посменно постоянно дежурили бандиты. Одно нажатие на педали и прозвучал бы моментальный взрыв".
"Около входа в спортзал было прохладно и одного из боевиков удалось уболтать посадить часть детей там. Мне разрешили взять только 15 детей и только мы начали туда пробираться, как вдруг прогремел взрыв. Как стало известно позже, из-за того, что в спортзале была сильная жара, скотч, крепивший взрывчатку, не выдержал, он оборвался и произошел первый взрыв. Среди бандитов началась паника и тот, который дежурил на педалях, не выдержал и нажал. Прогремела серия следующих взрывов. Стрельба, клубы дыма. Затем уже на штурм пошли наши силовики".
"Когда в окно, будто по-кошачьи, запрыгнули трое, то сразу спросили нас, откуда боевики стреляют. Вдруг, один из боевиков кинул гранату в нашу сторону. Не задумываясь ни на секунду, один из спецназовцев сразу накрыл ее грудью, тем самым спас нас. Звали Героя Андрей Туркин из спецподразделения "Вымпел"...
Операция по уничтожению бандитов продолжалась до поздней ночи 3 сентября. Отряд боевиков был уничтожен практически полностью. Выжить удалось только одному, который приговорен к пожизненному заключению. Жертвами стали 333 человека, 186 из которых были детьми, окрестив навсегда Беслан "городом ангелов". Раненных было около 700 человек. Всего за три дня Северная Осетия потеряла столько же людей, сколько за все годы Великой Отечественной войны. Тогда домой с фронта не вернулись 357 мужчин...
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