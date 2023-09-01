FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6856 постов • 3067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Город ангелов Беслан. Что произошло 1 сентября 2004 года

Город ангелов Беслан. Что произошло 1 сентября 2004 года

Автор:
01 сентября 2023 19:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: беслан   дети   терроризм   
552
9
1

К сожалению, 1 сентября - это не только праздничный день. Именно 1 сентября 2004 года, ровно 19 лет назад, мир узнал о трагедии в Беслане, которая поразила сердце каждого.

Вооруженные террористы захватили 1128 заложников в средней школе номер 1 города Беслан, удерживая после этого детей, родителей и учителей в течение трех дней. Все эти три дня заложники были лишены самого необходимого - еды, воды и сна. В итоге, 314 заложников скончались, из них - 186 детей. Также не стало 19 силовиков, проводивших спасательную операцию. Всего - 333 человека. 333 жертвы Беслана.

"Накануне всех родителей обзвонили и предупредили о том, что линейка из-за жары начнется не в 10 утра, а на час раньше. Попросили всех принести гелевые шарики, а их тогда у нас в Беслане не продавали, пришлось ехать за ними во Владикавказ. Сначала не хотела идти с детьми, послала старшую дочь, но, в последний момент меня как будто толкнул кто-то и внутренний голос подсказал идти с ними.

На школьном дворе все дети выстроились в линейку, все в белых рубашках. Мой сын, первоклассник, уже спускался по ступенькам, как вдруг из двери выскочила девочка и закричала: "Бандиты! Бегите!" Послышались хлопки. Я сначала решила, что лопаются шарики, но потом увидела, как со стороны переулка бегут люди в черном и стреляют на ходу в воздух".

"Террористы отлично знали план школы и расположение классов. Сначала нас всех согнали по классам, а затем партиями стали приводить в спортзал и усаживать на полу. Почти все они были в масках. Я пыталась набрать родственникам, сообщить о захвате, но связи уже не было, хотя нас и предупредили, чтобы мы выбросили телефоны. В зале стоял страшный шум, одни причитали, другие паниковали и кричали, третьи плакали. Бандиты сначала пытались успокаивать нас и говорить, что они хотят освободить Чечню, а затем тоже стали кричать.

Псоел того, как один из заложников сбежал, двери в зале забаррикадировали. Мужчинам приказали заложить все входы партами и столами. Окна разбили, чтобы силовики не применили газовую атаку. Выяснилось, что нас в зале набилось более тысячи человек. Разговаривать между собой на осетинском запретили, только на русском, потому как не все из них понимали наш язык. Кто на рушал правила, того сразу ждало незамедлительное наказание".

"В спортзале стояла сильная жара и духота. Все очень сильно хотели пить. Но пить никому не давали, а вскоре объявили о том, что переговорщики не хотят выполнять их условия, поэтому пить теперь никто вообще не даст. На умывальниках в раздевалках вообще оторвали все краны. Вскоре в зал влетел один из бандитов и прокричал: "В новостях сказали, что вас 354 человека, сейчас мы из вас и сделаем 354". В зале было много разных людей, среди которых не только 90-летние старики, но и 9-месячные малыши. Всех заставляли сидеть на полу, из-за чего спина и ноги сильно устали и затекли.


Бандиты по всему залу растянули взрывчатку. Позже специалисты скажут, что она вся была собрана в одну цепь. Она была разложена на стульях рядом с заложниками, а также подвешена на тросах, которые были протянуты от одного баскетбольного кольца к другому. Провода от всех бомб были соединены между собой и подходили к двум педалям, на которых посменно постоянно дежурили бандиты. Одно нажатие на педали и прозвучал бы моментальный взрыв".


"Около входа в спортзал было прохладно и одного из боевиков удалось уболтать посадить часть детей там. Мне разрешили взять только 15 детей и только мы начали туда пробираться, как вдруг прогремел взрыв. Как стало известно позже, из-за того, что в спортзале была сильная жара, скотч, крепивший взрывчатку, не выдержал, он оборвался и произошел первый взрыв. Среди бандитов началась паника и тот, который дежурил на педалях, не выдержал и нажал. Прогремела серия следующих взрывов. Стрельба, клубы дыма. Затем уже на штурм пошли наши силовики".

"Когда в окно, будто по-кошачьи, запрыгнули трое, то сразу спросили нас, откуда боевики стреляют. Вдруг, один из боевиков кинул гранату в нашу сторону. Не задумываясь ни на секунду, один из спецназовцев сразу накрыл ее грудью, тем самым спас нас. Звали Героя Андрей Туркин из спецподразделения "Вымпел"...

Операция по уничтожению бандитов продолжалась до поздней ночи 3 сентября. Отряд боевиков был уничтожен практически полностью. Выжить удалось только одному, который приговорен к пожизненному заключению. Жертвами стали 333 человека, 186 из которых были детьми, окрестив навсегда Беслан "городом ангелов". Раненных было около 700 человек. Всего за три дня Северная Осетия потеряла столько же людей, сколько за все годы Великой Отечественной войны. Тогда домой с фронта не вернулись 357 мужчин...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: беслан   дети   терроризм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
862k
А.Берестенко 3 часа назад
Русский танк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
43k
Валерий 16 минут назад
хорошо помню тот день, к нам на загрузку приезжали фуры со всего Северного Кавказа, в том числе из Чечни, захожу в бытовку а там водители чечены страшно ругаются--говорят наша воля мы бы этим боевикам головы быстро бы отрезали, тогда все сошлись во мнении что ещё немного и Кавказ взорвётся, да уж, как то 19 лет уже пролетело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Анатолий Полчаса назад
И низкий поклон тем, тем кто защищал и отдал свои жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Анатолий Полчаса назад
Уроды. Стрелять в спины детей...... Это бесчеловечно. Пусть души убитых ублюдков горят в аду. Думаю и Аллах не оценил. Соболезную родным и близким людям погибших.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
StoneWolf 2 часа назад
Соболезнования родным и близким жертв. Вечная память бойцам. Тогда, 19 лет назад они сделали невозможное. Если когда нибудь буду в Беслане даже проездом, то обязательно найду время принести цветы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
NAZARETH (модер)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1044830



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны
Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны
Пёс отбил все атаки агрессивной кошки
Пёс отбил все атаки агрессивной кошки
Набирающие популярность в сообществах
Фанаты Dragon's Dogma будут в восторге 21 сентября
Фанаты Dragon's Dogma будут в восторге 21 сентября
Творить добро - приятно. Попробуйте сами
Творить добро - приятно. Попробуйте сами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#США#шоу бизнес#история#дети#Разное#трейлер#деньги
#люди#в мире#интересно#знаменитости#фильм#полиция#Еда#Россия#новости#подборка
#животные#Юмор#кино#факты#позитив#девушки#сарказм#кот#СССР#фотография
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами "Куда по мытому!": в Чувашии вахтерша лихо скрутила "стрелка" на учебной тренировке "Куда по мытому!": в Чувашии вахтерша лихо скрутила "стрелка" на учебной тренировке 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды

На что жалуетесь?

Вернуться