FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3321 пост • 442 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Теннисист Даниил Медведев назвал тупыми двух зрительниц во время матча в Нью-Йорке

Теннисист Даниил Медведев назвал тупыми двух зрительниц во время матча в Нью-Йорке

Автор:
01 сентября 2023 18:41
Сообщество : Спорт
Метки: us open   Болельщики   Видео   Даниил Медведев   замечание   теннис   
676
1
2

Но они ничуть не обиделись. Одна из них в ответ спортсмену послала воздушный поцелуй.

Один из самых талантливых (и нервных) теннисистов России Даниил Медведев вновь поругался с болельщиками. Нетрезвые девушки с пивом на протяжении всего матча громко разговаривали и ходили по трибунам и отвлекали спортсмена. А игра была очень непростой. В начале третьего сета Медведев не выдержал и обратился к шумным девушкам, потребовав заткнуться.


"Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?", — обратился к надоевшим зрительницам Медведев, покрутив пальцем у виска.


В ответ одна из девушек послала россиянину воздушный поцелуй, а судья сделал болельщикам замечание, потребовав соблюдать тишину во время розыгрышей.

Несмотря на тяжёлый матч, который продолжался 3 часа и 3 минуты, Медведев обыграл Кристофера О'Коннелла из Австралии и вышел в третий круг US Open. Сообщается, что у третьей ракетки мира теперь 73,3% побед на турнирах Большого шлема и он уже сравнялся с Маратом Сафиным — одним из лучших теннисистов в истории России .

Проходящий в Нью-Йорке турнир US Open завершится 9 сентября. Общий призовой фонд составляет рекордные 65 млн долларов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: us open   Болельщики   Видео   Даниил Медведев   замечание   теннис   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Прямо звИЗДА.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Полминуты назад
Истеричка! Наверняка у него ПМС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 15 минут назад
Место рождения
Москва, Россия
Гражданство
Россия
Место проживания Монте-Карло, Монако
и какой же он россиянин? одна уже из того монако открестилась и от воинского звания, и вообще заявила "что просто спортсменка". ага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

172408



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту
Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту
15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов
15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов
Набирающие популярность в сообществах
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
Обзор игры Mindustry
Обзор игры Mindustry
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#США#фильм#история#Еда#СССР#кот#деньги
#люди#в мире#интересно#факты#знаменитости#полиция#новости#Разное#трейлер#подборка
#животные#Юмор#кино#шоу бизнес#позитив#девушки#сарказм#Россия#дети#фотография
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор «Зачем мне это надо?»: крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика попал на видео «Зачем мне это надо?»: крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика попал на видео Украинская теннисистка призвала отменить официальные рукопожатия с представителями России и Белоруссии Украинская теннисистка призвала отменить официальные рукопожатия с представителями России и... Кровавые разборки в чеченском отделении Сбера Кровавые разборки в чеченском отделении Сбера Неспортивное поведение: украинку освистали за отказ пожать руку белорусской сопернице Неспортивное поведение: украинку освистали за отказ пожать руку белорусской сопернице На финале Лиги чемпионов у болельщиков решили отобрать флаг Украины На финале Лиги чемпионов у болельщиков решили отобрать флаг Украины

На что жалуетесь?

Вернуться