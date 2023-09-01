Теннисист Даниил Медведев назвал тупыми двух зрительниц во время матча в Нью-Йорке

Но они ничуть не обиделись. Одна из них в ответ спортсмену послала воздушный поцелуй.
Один из самых талантливых (и нервных) теннисистов России Даниил Медведев вновь поругался с болельщиками. Нетрезвые девушки с пивом на протяжении всего матча громко разговаривали и ходили по трибунам и отвлекали спортсмена. А игра была очень непростой. В начале третьего сета Медведев не выдержал и обратился к шумным девушкам, потребовав заткнуться.
"Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?", — обратился к надоевшим зрительницам Медведев, покрутив пальцем у виска.
В ответ одна из девушек послала россиянину воздушный поцелуй, а судья сделал болельщикам замечание, потребовав соблюдать тишину во время розыгрышей.
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Несмотря на тяжёлый матч, который продолжался 3 часа и 3 минуты, Медведев обыграл Кристофера О'Коннелла из Австралии и вышел в третий круг US Open. Сообщается, что у третьей ракетки мира теперь 73,3% побед на турнирах Большого шлема и он уже сравнялся с Маратом Сафиным — одним из лучших теннисистов в истории России .
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Проходящий в Нью-Йорке турнир US Open завершится 9 сентября. Общий призовой фонд составляет рекордные 65 млн долларов.
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и какой же он россиянин? одна уже из того монако открестилась и от воинского звания, и вообще заявила "что просто спортсменка". ага.