Теннисист Даниил Медведев назвал тупыми двух зрительниц во время матча в Нью-Йорке

Один из самых талантливых (и нервных) теннисистов России Даниил Медведев вновь поругался с болельщиками. Нетрезвые девушки с пивом на протяжении всего матча громко разговаривали и ходили по трибунам и отвлекали спортсмена. А игра была очень непростой. В начале третьего сета Медведев не выдержал и обратился к шумным девушкам, потребовав заткнуться.

"Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?", — обратился к надоевшим зрительницам Медведев, покрутив пальцем у виска.

В ответ одна из девушек послала россиянину воздушный поцелуй, а судья сделал болельщикам замечание, потребовав соблюдать тишину во время розыгрышей.