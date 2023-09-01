FISHKINET
Сообщество Еда 1705 постов • 572 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
​Роллы с колбасой и суши-драники: 15 фото о том, как бы выглядели суши на русский лад

​Роллы с колбасой и суши-драники: 15 фото о том, как бы выглядели суши на русский лад

Автор:
01 сентября 2023 11:26
Сообщество : Еда
Метки: Еда   вкусно   роллы   суши   фото   японская кухня   
1108
17

Японская кухня по-русски.


Быстрый завтрак: ролл из сосиски и хлеба, который подали с горчицей, кетчупом и соленым огурчиком

×
×

Домашняя колбаса с квашеной капустой, клюквой и горчицей

Как бы выглядел холодец по-японски

Клецки из картофеля с грибами, сметаной и соусом из бекона: в Литве такие клецки называют цепеллины

Классический завтрак: ролл из огурца, хлеба, сыра и масла, обернутый кусочком колбаски

Котлетки с пюрешечкой, редисом и маринованными огурчиками

Ролл из отварного картофеля с яйцом и луком, поданный с соусом из свеклы

Новая подача холодного свекольника.

Нигири с куриным крылышком, где рис заменили на пюре

Котлета по-киевски с картофелем фри и салатом из моркови

Тут даже есть рыба в составе: картофель в мундире с селедкой и маринованным луком

Зразы или котлетки с сюрпризом

Еще одно блюдо с рыбой: нигири из черного хлеба со шпротами и яйцом

Драники в духе японской кухни

Сало с черным хлебом, зеленым луком и с водкой вместо соуса

Селедка под шубой, ставшая роллом

Завтрак настоящего чемпиона из красной икры

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   вкусно   роллы   суши   фото   японская кухня   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
80k
Доктор Джонс Час назад
Зачем это всё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Corvus Corax 5 минут назад
Аффтар дебил... Пост вообще не связан с заголовком...
На Руси суши - пареная репа, гороховый и овсяные кисели, ягоды-грибы, рыба-мясо, рожь-ячмень... Попробуй, слепи...
Нету ни огурцов, ни колбасы, ни картохи, ни пшенички, ни даже водки...
Впрочем, что ждать от миллениалов, они историю не знали, не знают, не будут знать... Ибо - Самые Умные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 11 минут назад
Да уже сто раз это было в разных рестиках.
Что-то вполне даже вкусно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
Я делал суши из свеклы, сельди, моркови, пюре и лука
- этот рецепт пришлось забраковать, так как приходится свеклу очень тонко резать, а это муторно если у тебя нет слайсера

по этому вот вам реальные Русские суши:
- селедка
- соленый огурец
- пюре
- зеленый лук
- ну и завернуто в обычные японские нори, так как лучше этого как я говорил сложно что то найти

как закуска залетает просто прекрасно

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот чего не могу понять у нашего народа, так это постоянная "адаптация". А что если бы...!
А просто попробовать и восстановить именно русскую кухню? Старые рецепты, которые были до повального увлечения французской кухней в 18 веке? Нет?) Нужны суши?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
525
ruslan d 2 часа назад
Больная фантазия ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795659



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
Набирающие популярность в сообществах
Обзор игры Mindustry
Обзор игры Mindustry
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#Еда#знаменитости#позитив#сарказм#фильм#Разное#драка
#Прикол#люди#история#интересно#кино#США#СССР#полиция#Россия#кот
#интересное#Юмор#шоу бизнес#девушки#новости#дети#факты#деньги#Москва#актеры
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор С огурцом и гречкой: 20 необычных вкусов мороженого С огурцом и гречкой: 20 необычных вкусов мороженого 13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира 13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира 15 самых необычных разновидностей сыров 15 самых необычных разновидностей сыров Философия окрошки – нет смысла спорить о квасе и кефире Философия окрошки – нет смысла спорить о квасе и кефире 30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома 30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома

На что жалуетесь?

Вернуться