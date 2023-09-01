​Роллы с колбасой и суши-драники: 15 фото о том, как бы выглядели суши на русский лад

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Японская кухня по-русски.
Быстрый завтрак: ролл из сосиски и хлеба, который подали с горчицей, кетчупом и соленым огурчиком
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Домашняя колбаса с квашеной капустой, клюквой и горчицей
Как бы выглядел холодец по-японски
Клецки из картофеля с грибами, сметаной и соусом из бекона: в Литве такие клецки называют цепеллины
Классический завтрак: ролл из огурца, хлеба, сыра и масла, обернутый кусочком колбаски
Котлетки с пюрешечкой, редисом и маринованными огурчиками
Ролл из отварного картофеля с яйцом и луком, поданный с соусом из свеклы
Новая подача холодного свекольника.
Нигири с куриным крылышком, где рис заменили на пюре
Котлета по-киевски с картофелем фри и салатом из моркови
Тут даже есть рыба в составе: картофель в мундире с селедкой и маринованным луком
Зразы или котлетки с сюрпризом
Еще одно блюдо с рыбой: нигири из черного хлеба со шпротами и яйцом
Драники в духе японской кухни
Сало с черным хлебом, зеленым луком и с водкой вместо соуса
Селедка под шубой, ставшая роллом
Завтрак настоящего чемпиона из красной икры
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На Руси суши - пареная репа, гороховый и овсяные кисели, ягоды-грибы, рыба-мясо, рожь-ячмень... Попробуй, слепи...
Нету ни огурцов, ни колбасы, ни картохи, ни пшенички, ни даже водки...
Впрочем, что ждать от миллениалов, они историю не знали, не знают, не будут знать... Ибо - Самые Умные...
Что-то вполне даже вкусно.
- этот рецепт пришлось забраковать, так как приходится свеклу очень тонко резать, а это муторно если у тебя нет слайсера
по этому вот вам реальные Русские суши:
- селедка
- соленый огурец
- пюре
- зеленый лук
- ну и завернуто в обычные японские нори, так как лучше этого как я говорил сложно что то найти
как закуска залетает просто прекрасно
А просто попробовать и восстановить именно русскую кухню? Старые рецепты, которые были до повального увлечения французской кухней в 18 веке? Нет?) Нужны суши?
А если про картинку, так не люблю панибратства. Эти пустоголовые чего-то не понимают, а потом обязательно лезут с "авторитетным" мнением. А тут четко и по существу.
Ну давай возрождай. Будешь такое есть? Самая посконно-русская кухня.