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20 интересных и редких исторических снимков

20 интересных и редких исторических снимков

Автор:
19 июня 2024 13:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические снимки   исторические фотографии   ретро фото   старые фотографии   факты   фотографии из прошлого   
1177
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Раньше возможность фотографировать была роскошью, доступной не каждому. Может быть, поэтому так интересно рассматривать старые снимки, отражающие как канву исторических событий, так и повседневную жизнь ушедшей эпохи.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исторические снимки   исторические фотографии   ретро фото   старые фотографии   факты   фотографии из прошлого   
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17k
Элитный тигр 15 минут назад
Они специально рожами снежки ловили??? Сколько раньше снежками кидались - никогда в жизни ни у кого такого не было. Передрались наверно между собой, а снежками отмазываются...
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28k
Sheir 42 секунды назад
Запостить фотографа, без его знаменитой фотографии и истории про нее-большое упущение. На фото- бригады клепальщиков, которые соединяют заклепками балки для небоскребов.

Клепальщики - это каста со своими законами: зарплата клепальщика за рабочий день 15$, больше любого квалифицированного рабочего на стройке; они не выходят на работу в дождь, ветер или туман, они не числятся в штате подрядчика. Они не одиночки, они работают бригадами из четырех человек, и стоит одному из бригады не выйти на работу, не выходит никто.
На помосте из досок, или просто на стальных балках стоит угольная печь. В печи заклепки - 10сантиметровые в длину и 3 сантиметровые в диаметре стальные цилиндры. "Повар" "варит" заклепки - небольшими мехами гонит в печь воздух, чтобы разогреть их до нужной температуры. Заклепка прогрелась (не слишком сильно - провернется в отверстии и придется ее высверливать; и не слишком слабо - не расклепается), теперь нужно передать заклепку туда, где она будет скреплять балки. Какая балка когда будет крепиться известно лишь предварительно, да и передвигать горячую печь в течение рабочего дня нельзя. Поэтому часто место крепления находится от "повара" метрах в 30ти (тридцати), иногда выше, иногда ниже на 2-3 этажа.
Передать заклепку можно единственным способом - бросить
"Повар" поворачивается к "вратарю" и молча, убедившись, что вратарь готов к приему, щипцами бросает раскаленную докрасна 600граммовую болванку в его сторону. Иногда на траектории уже сваренные балки, кинуть нужно один раз, точно и сильно.
"Вратарь" стоит на узком помосте или просто на голой балке рядом с местом клепки. Его цель - поймать летящую железку обычной жестяной консервной банкой. Он не может двинуться с места, чтобы не упасть. Но поймать заклепку он обязан, иначе она маленькой бомбой рухнет на город.
"Стрелок" и "упор" ждут. "Вратарь", поймав заклепку, загоняет ее в отверстие. "Упор" с внешней стороны здания, вися над пропастью, стальным стержнем и собственным весом удерживает шляпку заклепки. "Стрелок" 15-килограммовым пневматическим молотом в течение минуты расклепывает ее с другой стороны.
Лучшая бригада проделывает это фокус свыше 500 раз за день, средняя - около 250ти.

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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1900 постов (1816 в горячем)

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