20 интересных и редких исторических снимков

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Раньше возможность фотографировать была роскошью, доступной не каждому. Может быть, поэтому так интересно рассматривать старые снимки, отражающие как канву исторических событий, так и повседневную жизнь ушедшей эпохи.
1. Черепаха Джонатан (остров Святой Елены) в 1900-х годах и сегодня (191 год). Это старейшая черепаха в истории
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3. Директор Белградского зоопарка уговаривает шимпанзе Сами вернуться домой после побега, 1988 год
6. Утренние купальщики в Лас-Вегасе наблюдают за грибовидным облаком от атомного испытания, проведенного в 120 км от них, 1953 год
10. Колоризированная фотография студентов Принстонского университета после боя снежками, 1893 год
15. Фотография юной бедуинки из Кувейта, держащей своего ягненка, во время войны в Персидском заливе (1991)
17. Японо-американская семья после того, как их выпустили из концлагеря для японцев в Лос-Анджелесе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Клепальщики - это каста со своими законами: зарплата клепальщика за рабочий день 15$, больше любого квалифицированного рабочего на стройке; они не выходят на работу в дождь, ветер или туман, они не числятся в штате подрядчика. Они не одиночки, они работают бригадами из четырех человек, и стоит одному из бригады не выйти на работу, не выходит никто.
На помосте из досок, или просто на стальных балках стоит угольная печь. В печи заклепки - 10сантиметровые в длину и 3 сантиметровые в диаметре стальные цилиндры. "Повар" "варит" заклепки - небольшими мехами гонит в печь воздух, чтобы разогреть их до нужной температуры. Заклепка прогрелась (не слишком сильно - провернется в отверстии и придется ее высверливать; и не слишком слабо - не расклепается), теперь нужно передать заклепку туда, где она будет скреплять балки. Какая балка когда будет крепиться известно лишь предварительно, да и передвигать горячую печь в течение рабочего дня нельзя. Поэтому часто место крепления находится от "повара" метрах в 30ти (тридцати), иногда выше, иногда ниже на 2-3 этажа.
Передать заклепку можно единственным способом - бросить
"Повар" поворачивается к "вратарю" и молча, убедившись, что вратарь готов к приему, щипцами бросает раскаленную докрасна 600граммовую болванку в его сторону. Иногда на траектории уже сваренные балки, кинуть нужно один раз, точно и сильно.
"Вратарь" стоит на узком помосте или просто на голой балке рядом с местом клепки. Его цель - поймать летящую железку обычной жестяной консервной банкой. Он не может двинуться с места, чтобы не упасть. Но поймать заклепку он обязан, иначе она маленькой бомбой рухнет на город.
"Стрелок" и "упор" ждут. "Вратарь", поймав заклепку, загоняет ее в отверстие. "Упор" с внешней стороны здания, вися над пропастью, стальным стержнем и собственным весом удерживает шляпку заклепки. "Стрелок" 15-килограммовым пневматическим молотом в течение минуты расклепывает ее с другой стороны.
Лучшая бригада проделывает это фокус свыше 500 раз за день, средняя - около 250ти.