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35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать

35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать

Автор:
21 мая 2024 12:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   исторические фотографии   познавательно   ретро фото   снимки из прошлого   факты   фотофакты   черно-белые снимки   
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Если вы любитель истории или просто любознательный человек, то фотофакты из сабреддита History Defined придутся вам по душе. Этот проект рассказывает самые крутые истории из прошлого через увлекательный визуальный контент. Кратко, но ёмко и наглядно.

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В начале 1900-х годов многие сторонники евгеники считали, что недоношенных детей не стоит спасать, потому что они обречены на смерть. Но Коуни опроверг эту идею, продемонстрировав успех инкубаторов, которые он впервые увидел на Всемирной выставке в Чикаго. К тому времени, когда в 1943 году шоу Коуни на Кони-Айленде закрылось, почти все больницы в Америке использовали инкубаторы.


Он умер в возрасте 6-8 месяцев около 40 000 лет назад. В его желудке сохранились следы материнского молока.


Эта фотография была сделана в 1850 году, через 35 лет после битвы при Ватерлоо. Трудно сказать, сколько лет было бывшему солдату, когда была сделана эта фотография, но мы видим, что годы бедности и тяжелой жизни оставили свой след.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   исторические фотографии   познавательно   ретро фото   снимки из прошлого   факты   фотофакты   черно-белые снимки   
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3  комментария
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15k
Евгений 8 минут назад


В ОКЕ так-же сиденья раскладываются. Переднее сиденье до упора вперёд и спинка опускается вровень с задним (только подголовник надо снять). Я, при росте 170+, нормально так спал.

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15k
Евгений 22 секунды назад
20. Одна из двух подтвержденных фотографий Билли Кида (тот, что в шляпе), игра в карты, 1877 год

Они все в шляпах.
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23k
alexis 19 минут назад
В 834 году уже были фотоаппараты?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1856 постов (1771 в горячем)

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