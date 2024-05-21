35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать

Если вы любитель истории или просто любознательный человек, то фотофакты из сабреддита History Defined придутся вам по душе. Этот проект рассказывает самые крутые истории из прошлого через увлекательный визуальный контент. Кратко, но ёмко и наглядно.
2. Гуннар Каасен. С упряжкой из 13 собак в 1925 году доставил 300 000 единиц дифтерийного антитоксина в Ном (Аляска) для предотвращения вспышки заболевания. Они добирались ночью при температуре -31 °C
3. Витольд Пилецкий. Позволил немецким полицейским поймать себя во время облавы в Варшаве, чтобы его арестовали и отправили в Освенцим для создания там сети сопротивления. Миссия была успешной
4. Мартин Коуни — «доктор-инкубатор». За свою жизнь спас более 7000 недоношенных детей, выставляя их в инкубаторах на Coney Island Sideshow и позволяя посетителям заплатить 25 центов, чтобы посмотреть на них
В начале 1900-х годов многие сторонники евгеники считали, что недоношенных детей не стоит спасать, потому что они обречены на смерть. Но Коуни опроверг эту идею, продемонстрировав успех инкубаторов, которые он впервые увидел на Всемирной выставке в Чикаго. К тому времени, когда в 1943 году шоу Коуни на Кони-Айленде закрылось, почти все больницы в Америке использовали инкубаторы.
6. Две девочки скачут на полной скорости на овцах в Корнуолле, Англия, 1969 год. Фото Джона Драйсдейла
7. Испанская девушка, сражавшаяся за социалистов-республиканцев в Гражданской войне в Испании
8. Коренной американец, который смотрит на только что законченную трансконтинентальную железную дорогу в Неваде в 1869 году
9. Одно из величайших археологических открытий: корабль викингов Осеберг, Тёнсберг, Норвегия, 834 год н.э.
10. Мужчины вытаскивают сохранившуюся тушу мамонтенка, который был случайно выкопан из вечной мерзлоты в Сибири в 1977 году шахтерским бульдозером
Он умер в возрасте 6-8 месяцев около 40 000 лет назад. В его желудке сохранились следы материнского молока.
11. Гроты Лонгмен в провинции Хэнань, Китай. Более 2 300 пещер, в которых находятся более чем 100 000 статуй всех размеров, IV-X веков н. э.
12. Nash Airflyte 1949 года выпуска оснащался сиденьями, которые раскладывались в трансформируемые кровати. В 1936 году компания Nash Motors представила функцию «кровать в машине»
14. Четыре физика на прогулке: Альберт Эйнштейн, Хидеки Юкава, Джон Уилер и Хоми Бхабха, 1954 год
16. Портрет Элвиса Пресли, сделанный 12-летним Джими Хендриксом после того, как он увидел его на концерте
17. Рут Ли, официантка китайского ресторана, поднимает китайский флаг, чтобы ее не приняли за японку на пляже в Майами. 15 декабря 1941 года
18. Молодая женщина играет на арфе перед большой толпой, Кашельская скала, Ирландия, ок. 1910 г.
20. Одна из двух подтвержденных фотографий Билли Кида (тот, что в шляпе), игра в карты, 1877 год
21. В конце 1960-х годов компания Coca Cola воссоздала на площади Святого Марка свой логотип с помощью семечек и голубей, которые на них слетелись в мгновение ока
22. Это фотография британского ветерана наполеоновских войн, позирующего со своей женой. На нем видна медаль за участие в кампании, свидетельствующая о том, что он служил в Испании
Эта фотография была сделана в 1850 году, через 35 лет после битвы при Ватерлоо. Трудно сказать, сколько лет было бывшему солдату, когда была сделана эта фотография, но мы видим, что годы бедности и тяжелой жизни оставили свой след.
23. Ветераны Союза (слева) и Конфедерации (справа) встречаются в честь 50-й годовщины битвы при Геттисберге в 1913 году
24. Жан Бугатти, инженер и дизайнер, старший сын Этторе Бугатти, основателя автомобильной компании Bugatti. На снимке он рядом с автомобилем Bugatti Royale, которых было изготовлено всего 7 штук. 1932 год
25. Обработка полей в тени руин римских акведуков. Испания, Мерида. Дата: 1990 год. Фотограф: Бруно Барбей
26. Хироо Онода, японский солдат, который отказывался сдаваться до 1974 года, спустя 29 лет после окончания Второй мировой войны
27. Влюбленные из Хасанлу, обнаружены на археологических раскопах в Теппе Хасанлу на северо-западе Ирана. Считается, что останкам около 2800 лет
29. Время на свежем воздухе в парке: мама вяжет на скамейке, ребенок надежно зафиксирован мусорной корзиной. 1969 год
30. Отдыхающие на пляже Дайтона-Бич в штате Флорида, США, в 1904 году. Цвет: @sebcolorisation
32. Рональд Рейган дает показания против своих коллег-актеров перед Комитетом по антиамериканской деятельности Палаты представителей в 1947 году
33. Fahrbares Landhaus, Германия, 1922 год. Одна из первых итераций того, что мы сейчас знаем как дом на колесах
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В ОКЕ так-же сиденья раскладываются. Переднее сиденье до упора вперёд и спинка опускается вровень с задним (только подголовник надо снять). Я, при росте 170+, нормально так спал.
Они все в шляпах.