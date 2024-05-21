35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать

В начале 1900-х годов многие сторонники евгеники считали, что недоношенных детей не стоит спасать, потому что они обречены на смерть. Но Коуни опроверг эту идею, продемонстрировав успех инкубаторов, которые он впервые увидел на Всемирной выставке в Чикаго. К тому времени, когда в 1943 году шоу Коуни на Кони-Айленде закрылось, почти все больницы в Америке использовали инкубаторы.