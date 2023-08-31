Душевные иллюстрации детского писателя Грэма Окли выставлены на аукцион

Грэм Окли учился в художественной школе, но не успел окончить ее, так как в 1947 году его призвали на службу.

В дальнейшем он работал художником-декоратором в театре Лондона, затем в Королевском театре Ковент-Гарден и, наконец, на Би-би-си.