Душевные иллюстрации детского писателя Грэма Окли выставлены на аукцион

На протяжении десятилетий приключения рыжего кота и его друзей-грызунов в вымышленном городке Уортлторп радовали миллионы детей. Серия книг Грэма Окли "Церковные мыши", выходившая с 1970 по 2000 год, пользовалась огромным успехом у маленьких читателей и их родителей. Более 750 иллюстраций автора будут проданы на аукционе.
Книги Окли рассказывают о приключениях мышей, живущих в старой готической церкви, и их опекуне - рыжем коте Сэмпсоне. Произведения получили широкую известность благодаря прекрасным иллюстрациям и остроумному, ироничному юмору.
Грэм Окли умер в прошлом декабре возрасте 93 лет в Дорчестере, графство Дорсет. Он завещал архив своих иллюстраций благотворительной организации Save the Children.
Помимо рисунков, на продажу выставлены его художественные принадлежности. На аукционе представлено более 750 лотов оригинальных работ, причем многие из иллюстраций "Церковных мышей" будут проданы по цене около 200 фунтов стерлингов (≈24000 рублей) за штуку.
Коллекция работ будет представлена в Шерборне 27 сентября.
Аукционист Ричард Бромелл сказал: "Грэм, к сожалению, скончался в Дорчестере в прошлом году. Он оставил свой архив организации Save the Children. Автор хранил иллюстрации в голубых коробках с надписями, из какой книги они взяты, в своей свободной спальне, которую он превратил в студию. Все его рисунки очаровательны. Они яркие и красочные, очень детальные. В его историях была замечательная мораль: кота Сэмпсона учили не убивать мышей, поэтому он их защищал и в итоге обзавелся большой семьей. У тех, кто помнит эти книги, иллюстрации вызовут улыбку и вернут их к воспоминаниям из детства".
Грэм Окли учился в художественной школе, но не успел окончить ее, так как в 1947 году его призвали на службу.
В дальнейшем он работал художником-декоратором в театре Лондона, затем в Королевском театре Ковент-Гарден и, наконец, на Би-би-си.
Первая книга под простым названием "Церковная мышь" была опубликована в 1972 году. С нее началась дружба Сэмпсона с Артуром, главной церковной мышью.
Окли убедили продолжить писать о приключениях кота и мышей, и в последствии он выпустил еще 11 книг.
Автор получил множество заслуженных наград, в том числе медаль Кейт Гринуэй за выдающиеся иллюстрации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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