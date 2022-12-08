Что случилось с фантомным котом, пугавшим будущего писателя в нежном возрасте?

Как несчастный мурлыка оказался в башне? Здесь все просто: в Средневековье мерзкая традиция замуровывать в стене живое существо (животное, а подчас и человека – ребенка или женщину) была довольно распространенной, хоть и негласной. Видимо, злость и обида кота оказались столь велики, что он остался в стенах как призрак и пугал сменявшиеся поколения обитателей замка. Мумифицированного хранителя поместили под колбу и оставили в бывшей спальне Шатобриана, чтобы теперь уже туристы поражались (и пугались), слушая эту историю и наблюдая своими глазами за ее героем.