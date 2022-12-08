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Что случилось с фантомным котом, пугавшим будущего писателя в нежном возрасте?

Что случилось с фантомным котом, пугавшим будущего писателя в нежном возрасте?

Автор:
08 декабря 2022 10:26
Сообщество : Истории
Метки: Комбур   владение   замок   интересно   история   кот   писатель   призрак   шатобриан   
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Замок Комбур во Франции построен в 1025 году. Но крепость не превратилась в руины, а вполне себе крепко продолжает стоять, гостеприимно открывая ворота для туристов.

С этим местом связана одна интересная полумистическая история. Логично, что в каждом уважающем себя замке должно иметься свое собственное привидение. А лучше парочка. Крепость разрасталась постепенно. И возведение башен шло веками, поскольку здание необходимо было для обороны во время столкновения с англичанами.

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В 1761 году Комбур приобрел отец Франсуа Рене де Шатобриана, который впоследствии стал известным  писателем и выдающимся политическим деятелем.

Один из первых представителей такого направления как романтизм провел в замке детские годы и юность. И место приобрело славу и известность во многом благодаря Рене. Но сам он замок не любил.

В детстве, как часто бывает, отец рассказывал ему истории о призраках. Особенно впечатлительному мальчику запомнилась история о призрачном коте. Видимо, находясь под впечатлением, мальчик и сам стал замечать фантомное животное.

Можно было бы списать на воображение и фантазию, но дело в том, что в рождественский сочельник в башне под названием Кошачья всегда появлялся призрак одного из представителей династии Комбур – графа, жившего около 300 лет назад. Известно, что у аристократа не было ноги, и ее заменял деревянный протез. А спутать появление привидения было невозможно с чем-то другим из-за узнаваемого специфического постукивания. Хозяина неизменно сопровождал призрачный же кот, оглашавший залы мяуканьем.

Мальчик жил в комнате наверху соседней башни. И однажды перед очередным Рождеством увидел призрак кота, возвращаясь к себе после ужина. Опять же можно списать все на соответствующую мрачную обстановку, впечатлительность, отсутствие освещения, завывание ветра за окном. Но! Шатобриана уже не было в живых, когда проводили реконструкцию замка. И в той самой башне обнаружился мумифицированный труп кота. Очень старый, время смерти животного ориентировочно совпадало с моментом начала строительства замка.

Как несчастный мурлыка оказался в башне? Здесь все просто: в Средневековье мерзкая традиция замуровывать в стене живое существо (животное, а подчас и человека – ребенка или женщину) была довольно распространенной, хоть и негласной. Видимо, злость и обида кота оказались столь велики, что он остался в стенах как призрак и пугал сменявшиеся поколения обитателей замка. Мумифицированного хранителя поместили под колбу и оставили в бывшей спальне Шатобриана, чтобы теперь уже туристы поражались (и пугались), слушая эту историю и наблюдая своими глазами за ее героем.

Источник:

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Метки: Комбур   владение   замок   интересно   история   кот   писатель   призрак   шатобриан   
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4  комментария
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9k
Летучий Мыш Час назад
Пусть лучше ищут, там, похоже, ещё одноногий граф где то прикопан)
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vasilykopkov Час назад
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