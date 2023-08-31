Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню

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Двое парней в течение 10 лет снимали, как они поют песню "Дождь" группы ДДТ. Затем они сделали нарезку и опубликовали видео в сети.
Из 2013 в 2023 год
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Песня "Дождь" в исполнении группы ДДТ
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