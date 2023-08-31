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Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню

Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню

Автор:
31 августа 2023 13:55
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   ддт   дождь   люди   песня   тогда и сейчас   
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Двое парней в течение 10 лет снимали, как они поют песню "Дождь" группы ДДТ. Затем они сделали нарезку и опубликовали видео в сети.

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Метки: Видео   ддт   дождь   люди   песня   тогда и сейчас   
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64k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
молодцы
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Максим Макашев Полчаса назад
Автор! А почему не указал, что главный ДДТ-шник, "Юра-музыкант" , признан иноагентом?
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Krasava

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