FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7614 постов • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Столичным врачам запретили пользоваться на работе техникой Apple

Столичным врачам запретили пользоваться на работе техникой Apple

Автор:
09 сентября 2023 12:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Apple   Viber   WhatsApp   skype   запрет   телефоны   
873
3

Интересное нововведение появилось в некоторых больницах Санкт-Петербурга и Москвы.

Похоже, что запрет на яблочную технику это новый тренд по всему миру, но обо всем по порядку.


В тг-канале Baza опубликовали прелюбопытный материал, в котором говорится, что медработникам некоторых больниц запрещено приносить iPhone на работу. В качестве альтернативы врачам советуют приобрести отечественные или китайские телефоны. Вот только приобрести они должны их за свой счет, руководство о покупке новой техники скромно умалчивает.


Нововведения затронули и петербургский Центр им. Алмазова. Там наряду с устройствами Apple запретили включать GPS и Bluetooth. Также в Центре больше нельзя вести рабочие переписки в WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google.


Яблочная техника попала в ряды запрещенной еще с середины лета, когда ФСБ раскрыли «разведывательную акцию американских спецслужб». Выяснилось, что несколько тысяч iPhone заражены вирусами, и часть из них принадлежала сотрудникам диппредставительств в и посольств.


Кому еще запрещено на работе пользоваться Apple-устройствами:


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Apple   Viber   WhatsApp   skype   запрет   телефоны   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Влад 22 минуты назад
Что и следовало ожидать. ПО противника опасно, это факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей А 38 минут назад
Сначала китайцы запретили, теперь Россия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx 40 минут назад
Допонтовались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85977



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
Месть матери: женщина, сломавшая установки и победившая мафию
Месть матери: женщина, сломавшая установки и победившая мафию
Набирающие популярность в сообществах
10 самых опасных заключенных США
10 самых опасных заключенных США
Как мы с Вовкой бабку вылечили
Как мы с Вовкой бабку вылечили
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вареники для ленивых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#конфликт#США#дети#сарказм#работа#трейлер#смешно
#в мире#животные#Китай#забавно#Ynews#кино#факты#драка#Великобритания#улыбнуло
#Юмор#интересно#подборка#позитив#Разное#новости#история#фильм#ДТП#триллеры
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами 20 людей, которым довелось пообщаться по Скайпу 60-х 20 людей, которым довелось пообщаться по Скайпу 60-х Российским чиновникам запретят пользоваться iPhone и другой техникой Apple Российским чиновникам запретят пользоваться iPhone и другой техникой Apple Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны 9 советов, которые спасут вас в случае кражи смартфона 9 советов, которые спасут вас в случае кражи смартфона В Париже с 1 сентября запретят аренду электросамокатов В Париже с 1 сентября запретят аренду электросамокатов

На что жалуетесь?

Вернуться