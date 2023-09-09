Столичным врачам запретили пользоваться на работе техникой Apple

Похоже, что запрет на яблочную технику это новый тренд по всему миру, но обо всем по порядку.

В тг-канале Baza опубликовали прелюбопытный материал, в котором говорится, что медработникам некоторых больниц запрещено приносить iPhone на работу. В качестве альтернативы врачам советуют приобрести отечественные или китайские телефоны. Вот только приобрести они должны их за свой счет, руководство о покупке новой техники скромно умалчивает.