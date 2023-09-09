Столичным врачам запретили пользоваться на работе техникой Apple

Интересное нововведение появилось в некоторых больницах Санкт-Петербурга и Москвы.
Похоже, что запрет на яблочную технику это новый тренд по всему миру, но обо всем по порядку.
В тг-канале Baza опубликовали прелюбопытный материал, в котором говорится, что медработникам некоторых больниц запрещено приносить iPhone на работу. В качестве альтернативы врачам советуют приобрести отечественные или китайские телефоны. Вот только приобрести они должны их за свой счет, руководство о покупке новой техники скромно умалчивает.
Нововведения затронули и петербургский Центр им. Алмазова. Там наряду с устройствами Apple запретили включать GPS и Bluetooth. Также в Центре больше нельзя вести рабочие переписки в WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google.
Яблочная техника попала в ряды запрещенной еще с середины лета, когда ФСБ раскрыли «разведывательную акцию американских спецслужб». Выяснилось, что несколько тысяч iPhone заражены вирусами, и часть из них принадлежала сотрудникам диппредставительств в и посольств.
Кому еще запрещено на работе пользоваться Apple-устройствами:
- сотрудникам КАМАЗа,
- Ростеха,
- Минпросвещения,
- Минцифры,
- Минфина,
- Минпромторга,
- Минкульта,
- Росмолодежи,
- Администрации президента.
Друзья, а вы с такими запретами на работе сталкивались?
Источник:
- В Британии запретили ножи и мачете из фильмов про зомби
- Российским чиновникам запретят пользоваться iPhone и другой техникой Apple
- В Париже с 1 сентября запретят аренду электросамокатов
- Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны
- 20 людей, которым довелось пообщаться по Скайпу 60-х