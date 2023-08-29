Из лодки с нелегальным мигрантами - в отель 4*. Беженец из Албании хвастается в TikTok своей жизнью за счет британских налогоплательщиков

Daily Mail пишет про мигранта, выкладывающего записи о своих английских приключениях в ТикТок. Его зовут Рохад Попал, в Британию он попал на надувной лодке. А прямиком с неё его направили в отличный отель, где он фотографируется для соцсетей, сидя в белоснежной постели с пультом от телевизора в руке. Про постель в рекламном описании этого отеля говорится, что на ней спится, «как на облаке».