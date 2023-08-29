Из лодки с нелегальным мигрантами - в отель 4*. Беженец из Албании хвастается в TikTok своей жизнью за счет британских налогоплательщиков

Daily Mail пишет про мигранта, выкладывающего записи о своих английских приключениях в ТикТок. Его зовут Рохад Попал, в Британию он попал на надувной лодке. А прямиком с неё его направили в отличный отель, где он фотографируется для соцсетей, сидя в белоснежной постели с пультом от телевизора в руке. Про постель в рекламном описании этого отеля говорится, что на ней спится, «как на облаке».
Нелегальным мигрантам в Британии могут повесить на ноги электронные браслеты, как для домашнего ареста - с той только разницей, что дома у мигрантов нет, и убегать с острова, на который с таким трудом попали, они не собираются, - сообщает корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Такую идею обсуждает британское министерство внутренних дел. Цель этих обсуждений - напугать всех потенциальных мигрантов, чтобы они не ехали - мол, будет, как в тюрьме. Но они едут и едут. И те, кто доехал, присылают записи друзьям, что у них все хорошо - "вместо браслетов дают котлеты, и в Руанду не высылают".
Живыми подтверждениями этого выступают такие везунчики, как Рохад Попал, который попал в Британиюна надувной лодке, а с неё прямо ... в шикарный отель.
Для обычных туристов, не для мигрантов, стоимость номера, в который попал герой репортажа, составила бы 241 фунт за ночь. Теперь довольный жизнью Рохад фотографируется для соцсетей, сидя в белоснежной постели с пультом от телевизора в руке. Про постель в рекламном описании этого отеля говорится, что на ней спится, «как на облаке».
Отель открылся возле аэропорта Хитроу в 2019 и рассчитывал принимать гостей, приехавших в Лондон по делам. Но по соглашению с британским министерством внутренних дел теперь гостиница принимает тех, у кого дел нет никаких, кто свободен и до следующей пятницы, и до конца следующего года.
Правительство Британии выкупает у сотен отелей по всей стране номера, тратя таким образом на размещение нелегальных мигрантов более 6 млн фунтов каждые сутки. Потому что просто отпустить их на улицу опасно. А держать в миграционных центрах, похожих на тюрьмы, не получается - не хватает места. За прошлый год на надувных лодках в Британию из Франции через Ла-Манш приплыли 45 тысяч человек.
И да, все прочие нелегальные мигранты могут воспринимать эти документальные записи как руководство к действию - welcome to UK!
Источник:
- Китаец на резиновой лодке сбежал на Тайвань через пролив, охраняемый двумя флотами
- Остров счастья Джона Адамса
- "Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
- Туриста из Подмосковья избили в первый же день пребывания в 5-звездочном турецком отеле
- Былая роскошь заброшенного отеля в Ирландии