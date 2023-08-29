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Из лодки с нелегальным мигрантами - в отель 4*. Беженец из Албании хвастается в TikTok своей жизнью за счет британских налогоплательщиков

Из лодки с нелегальным мигрантами - в отель 4*. Беженец из Албании хвастается в TikTok своей жизнью за счет британских налогоплательщиков

Автор:
29 августа 2023 00:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   беженец   лодка   нелегал   отель   тикток   хвастаться   
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Daily Mail пишет про мигранта, выкладывающего записи о своих английских приключениях в ТикТок. Его зовут Рохад Попал, в Британию он попал на надувной лодке. А прямиком с неё его направили в отличный отель, где он фотографируется для соцсетей, сидя в белоснежной постели с пультом от телевизора в руке. Про постель в рекламном описании этого отеля говорится, что на ней спится, «как на облаке».

Нелегальным мигрантам в Британии могут повесить на ноги электронные браслеты, как для домашнего ареста - с той только разницей, что дома у мигрантов нет, и убегать с острова, на который с таким трудом попали, они не собираются, - сообщает корреспондент НТВ Лиза Герсон.

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Такую идею обсуждает британское министерство внутренних дел. Цель этих обсуждений - напугать всех потенциальных мигрантов, чтобы они не ехали - мол, будет, как в тюрьме. Но они едут и едут. И те, кто доехал, присылают записи друзьям, что у них все хорошо - "вместо браслетов дают котлеты, и в Руанду не высылают".

Живыми подтверждениями этого выступают такие везунчики, как Рохад Попал, который попал в Британиюна надувной лодке, а с неё прямо ... в шикарный отель.

Для обычных туристов, не для мигрантов, стоимость номера, в который попал герой репортажа, составила бы 241 фунт за ночь. Теперь довольный жизнью Рохад фотографируется для соцсетей, сидя в белоснежной постели с пультом от телевизора в руке. Про постель в рекламном описании этого отеля говорится, что на ней спится, «как на облаке».

Отель открылся возле аэропорта Хитроу в 2019 и рассчитывал принимать гостей, приехавших в Лондон по делам. Но по соглашению с британским министерством внутренних дел теперь гостиница принимает тех, у кого дел нет никаких, кто свободен и до следующей пятницы, и до конца следующего года.

Правительство Британии выкупает у сотен отелей по всей стране номера, тратя таким образом на размещение нелегальных мигрантов более 6 млн фунтов каждые сутки. Потому что просто отпустить их на улицу опасно. А держать в миграционных центрах, похожих на тюрьмы, не получается - не хватает места. За прошлый год на надувных лодках в Британию из Франции через Ла-Манш приплыли 45 тысяч человек.

И да, все прочие нелегальные мигранты могут воспринимать эти документальные записи как руководство к действию - welcome to UK!

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Метки: Британия   беженец   лодка   нелегал   отель   тикток   хвастаться   
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5  комментариев
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37k
russger 58 минут назад
Прям охотно верится
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1k
Damvrot Hohlam 56 минут назад
бриташка богата мастурбеками
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20k
Александр Час назад
Молодец, надеюсь его соотечественники так же смогут.
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3k
Мочи свиней! 2 часа назад
Лучше на Украину плыли, там за последний год -15 млн гражданских и -400к военных. Некогда самая крупная страна Европы, занимавшая 5-е место (после выхода из кровавого Союза), сегодня - беднейшая страна Европы. Там люди нужны, так как дебилы и шлюхи сбежали в Европу.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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