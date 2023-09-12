Те еще чистюли: более двух миллионов британцев стирают полотенца не чаще одного раза в год

Остальные все же относятся к гигиене более трепетно. И правильно делают. Ведь влажные банные полотенца - отличная среда для размножения огромного количества бактерий, в том числе - крайне нежелательны: например, MRSA - устойчивого к антибиотикам штамма золотистого стафилококка, сальмонеллы, кишечной палочки. Нельзя сбрасывать со счетов и грибковые инфекции. Основные проблемы, которые может спровоцировать банное полотенце, это аллергические реакции и даже некоторые инфекции - риск особенно велик, если на теле есть открытые раны, к примеру, порезы после бритья, депиляции. Но банный текстиль становится более опасным, если им пользуется не один человек, а сразу несколько.

Медики советуют стирать полотенца после каждого третьего использования или чаще, а каждые два года менять их на новые, т.к. даже при регулярной стирке на текстиле остаются бактерии и грибки.