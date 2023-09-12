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Те еще чистюли: более двух миллионов британцев стирают полотенца не чаще одного раза в год

Те еще чистюли: более двух миллионов британцев стирают полотенца не чаще одного раза в год

Автор:
12 сентября 2023 17:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   гигиена   опрос   полотенца   результаты опроса   стирка   чистота   
1255
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Видимо, считают, что чаще - просто перебор.

Чистота тела немыслима без гигиенических процедур и свежего белья. При этом, конечно, важно, чтобы и полотенца, которыми вытирается человек после душа или ванны, тоже были чистыми. Однако 3% британцев (2 миллиона человек) считают, что их стирка чаще одного раза в год - настоящее расточительство и пустая трата времени. Ведь человек вытирается не до, а после того, как отмоет себя шампунем и мылом. Значит, априори полотенца не грязнятся.


Их точку зрения отчасти разделяют еще более 4 миллионов британцев, которые стирают банный текстиль пару раз в год, а после использования просто высушивают. 41% опрошенных стирает полотенца один раз в три месяца. Итого суммарно 54% жителей Великобритании, которых чистюлями назвать затруднительно.


Остальные все же относятся к гигиене более трепетно. И правильно делают. Ведь влажные банные полотенца - отличная среда для размножения огромного количества бактерий, в том числе - крайне нежелательны: например, MRSA - устойчивого к антибиотикам штамма золотистого стафилококка, сальмонеллы, кишечной палочки. Нельзя сбрасывать со счетов и грибковые инфекции. Основные проблемы, которые может спровоцировать банное полотенце, это аллергические реакции и даже некоторые инфекции - риск особенно велик, если на теле есть открытые раны, к примеру, порезы после бритья, депиляции. Но банный текстиль становится более опасным, если им пользуется не один человек, а сразу несколько.


Медики советуют стирать полотенца после каждого третьего использования или чаще, а каждые два года менять их на новые, т.к. даже при регулярной стирке на текстиле остаются бактерии и грибки.



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Метки: Британия   гигиена   опрос   полотенца   результаты опроса   стирка   чистота   
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6  комментариев
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22k
Виталий Касандров Час назад
Дык может они и моются то 2-3 раза в год.Все как и советуют медики.
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21k
сеньор Леонсио 14 минут назад
Но не мытая всё равно - Россия! Страна рабов, страна господ!
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1k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Ну а чего?
Раз в год помылся и полотенце постирал.
Кто чаще моется - чаще стирает.
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244
ДедМаздай 37 минут назад
Видимо когда начинает царапать спину
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20k
alexis 38 минут назад
Что наехали? Стирают после каждого принятия душа.
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562
ruslan d Час назад
Да и пофиг на них , свои стирать не забывайте
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