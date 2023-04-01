Идеальное преступление Говарда Грина

В конце позапрошлого века присяжные рассматривали дело об убийстве. Женщина расправилась со своим мужем, заколола ножницами. И жертвой как раз и оказался вышеупомянутый Говард Грин. Вина была очевидна. Но имелась и веская улика со стороны защиты. Ею стал дневник, который почтенный мистер Грин прятал в доме. И детально описал в нём не один или два, а целых 14 способов… расправы с собственной благоверной.

Каждый аккуратно записан, проанализирован со всеми вытекающими плюсами, минусами и выводами. В то время с разводами всё было довольно уныло. И от опостылевшей второй половины было проще избавиться путём физического устранения.

Что примечательно, все способы были разными, от откровенно примитивных до лихо закрученных и мудрёных. Некоторые вызывали лишь улыбку своей нелепостью, а для реализации других следовало проявить ледяное спокойствие и хладнокровие. Парочка действительно могла претендовать на роль безупречных.

Размышления портного сводились к тому, что даже самое продуманное и грамотно подготовленное ложное алиби можно разоблачить. В итоге единственный способ убить и не попасться – подвести следствие к субъекту преступления, который в действительности таковым не является.