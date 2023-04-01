Идеальное преступление Говарда Грина

Идеальное преступление для мастера детектива – это как вечный двигатель для учёного или эликсир бессмертия для медика. Как было бы здорово, если бы…
И его удалось провернуть обычному уважаемому портному из Лондона Говарду Грину. Почти удалось.
В конце позапрошлого века присяжные рассматривали дело об убийстве. Женщина расправилась со своим мужем, заколола ножницами. И жертвой как раз и оказался вышеупомянутый Говард Грин. Вина была очевидна. Но имелась и веская улика со стороны защиты. Ею стал дневник, который почтенный мистер Грин прятал в доме. И детально описал в нём не один или два, а целых 14 способов… расправы с собственной благоверной.
Каждый аккуратно записан, проанализирован со всеми вытекающими плюсами, минусами и выводами. В то время с разводами всё было довольно уныло. И от опостылевшей второй половины было проще избавиться путём физического устранения.
Что примечательно, все способы были разными, от откровенно примитивных до лихо закрученных и мудрёных. Некоторые вызывали лишь улыбку своей нелепостью, а для реализации других следовало проявить ледяное спокойствие и хладнокровие. Парочка действительно могла претендовать на роль безупречных.
Размышления портного сводились к тому, что даже самое продуманное и грамотно подготовленное ложное алиби можно разоблачить. В итоге единственный способ убить и не попасться – подвести следствие к субъекту преступления, который в действительности таковым не является.
Женщина случайно наткнулась за дневник мужа, из любопытства прочла и его и пришла в ужас. Близкий человек настолько её ненавидел, что целую книгу написал со способами её устранения? Жена не сдержалась, схватилась за портновские ножницы. Очевидное состояние аффекта. Миссис Грин была единодушно оправдана.
Женщина вышла на свободу. Следы её затерялись. Но не исключено, что прожила она жизнь долго и счастливо, хотя за давностью лет этого и не узнать. Только многие годы спустя делом заинтересовался какой-то пытливый гражданин и обратился к специалистам. Эксперты сравнили записи в дневнике с сохранившимися записками Говарда и совершенно точно подтвердили, что это не его почерк. Удалось выяснить, чей он. Дневник вдохновенно наваял некий начинающий литератор, который по совместительству приходился миссис Грин любовником.
Вероятно, парочка вместе решила избавиться от ненужного мужа. И совместными же усилиями разработала план: писатель подделывает дневник, жена якобы в ярости после его прочтения избавляется от мужа. И ведь удалось. Тогда удалось.
О сравнении почерка, надо полагать, не подумали. Слишком уж ладно скроенной выглядела история. Самое смелое и даже граничащее с издёвкой решение – указание в дневнике способа совершения убийства – раскрытие с неверным убийцей.
Понятно, что в наше время такой финт провернуть уже не удалось бы – слишком много технологий и методик исследования. Но история несчастного портного, который вполне возможно любил коварную жену, сохранилась как пример почти идеального преступления и использована в фильме «Убийства в Оксфорде» 2008 года.
Источник:
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Было бы время и желание.