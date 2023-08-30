После той чудесной стрижки: самые милые превращения в собачьем салоне красоты

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Стрижка не удалась: животные, у которых был неудачный поход к грумеру

Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных

16 фотографий домашних животных до и после стрижки

20 собак, которые изменились после стрижки до неузнаваемости

Косорукий грумер – печалька для собачеев и котофеев