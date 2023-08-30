После той чудесной стрижки: самые милые превращения в собачьем салоне красоты

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Корейский стилист по уходу за домашними животными Донхек Ким поделился очаровательными трансформациями своих клиентов. После посещения салона Ким пёсики выглядят самим совершенством. Получите заряд привлекательности и милоты, для хорошего настроения!
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На земле не найти добрей,
Брадобрей стриг и брил зверей.
После той чудесной стрижки
Кошки были, словно мышки,
Даже глупые мартышки
Походили на людей.
чем все закончилось - всё плохо :)