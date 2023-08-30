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После той чудесной стрижки: самые милые превращения в собачьем салоне красоты

После той чудесной стрижки: самые милые превращения в собачьем салоне красоты

Автор:
30 августа 2023 21:50
Сообщество : Животные
Метки: Превращения   Чудесные   грумер   картинки   собаки   стилист   стрижка   
1480
16

Корейский стилист по уходу за домашними животными Донхек Ким поделился очаровательными трансформациями своих клиентов. После посещения салона Ким пёсики выглядят самим совершенством. Получите заряд привлекательности и милоты, для хорошего настроения!

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Метки: Превращения   Чудесные   грумер   картинки   собаки   стилист   стрижка   
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3  комментария
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
Жил да был Брадобрей,
На земле не найти добрей,
Брадобрей стриг и брил зверей.
После той чудесной стрижки
Кошки были, словно мышки,
Даже глупые мартышки
Походили на людей.

чем все закончилось - всё плохо :)
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 18 минут назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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