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17 собак, которые здорово преобразились после стрижки

17 собак, которые здорово преобразились после стрижки (18 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:44
Сообщество : Животные
Метки: грумер   животные   милота   преображение   собаки   тогда и сейчас   
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Каждая собака заслуживает того, чтобы хоть раз в жизни побывать в руках грумера. Некоторые питомцы после посещения специалиста меняются так сильно, что их не сразу узнают даже собственные хозяева. Вот 17 примеров того, как способны преобразиться собаки.

Люди частенько ходят в парикмахерскую, чтобы поменять имидж. Для собак это ещё более важно, ведь стрижка влияет не только на их внешность, но и на удобство! Природа позаботилась о шикарной шерсти, поэтому собачки мгновенно обрастают и нуждаются в профессиональной стрижке. И грумеры явно знают секрет волшебного преображения — после стрижки собаки меняются настолько, что их с трудом узнают даже собственные хозяева! Посмотрите сами.

Стал похож на щенка, хоть ему уже и 12 лет!

×

Муж попытался сам подстричь собаку. К счастью, мастер смог это исправить

А это ещё кто такой?

Сходил на стрижку, а как будто потерял десяток кило

Снова готов похищать девичьи сердца

Первая стрижка!

Теперь видно, какие же милые у него глаза.

Кажется, грумер отдал мне чужую собаку

Первая стрижка удалась

Наша девочка всегда рада сходить в парикмахерскую

Всего несколько часов разницы между фотографиями

Так вот кто там был всё это время!

Наконец-то отвезли собаку на стрижку

Поняли, что уже явно пора, когда она начала врезаться в предметы.

Что за прекрасный парень вдруг появился

Ну это уже точно другая собака

Из пыльного коврика в милого красавчика

Чудесное преображение шпица

Смотрите, у меня есть ресницы!

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Метки: грумер   животные   милота   преображение   собаки   тогда и сейчас   
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Snork Snorkoff Полчаса назад
Сорян, если обижу кого, но собака которую нужно стричь это не собака, а генетическое недоразумение.
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AndreyOnovamnado 15 минут назад
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