17 собак, которые здорово преобразились после стрижки

Каждая собака заслуживает того, чтобы хоть раз в жизни побывать в руках грумера. Некоторые питомцы после посещения специалиста меняются так сильно, что их не сразу узнают даже собственные хозяева. Вот 17 примеров того, как способны преобразиться собаки.
Люди частенько ходят в парикмахерскую, чтобы поменять имидж. Для собак это ещё более важно, ведь стрижка влияет не только на их внешность, но и на удобство! Природа позаботилась о шикарной шерсти, поэтому собачки мгновенно обрастают и нуждаются в профессиональной стрижке. И грумеры явно знают секрет волшебного преображения — после стрижки собаки меняются настолько, что их с трудом узнают даже собственные хозяева! Посмотрите сами.
Стал похож на щенка, хоть ему уже и 12 лет!
Муж попытался сам подстричь собаку. К счастью, мастер смог это исправить
А это ещё кто такой?
Сходил на стрижку, а как будто потерял десяток кило
Снова готов похищать девичьи сердца
Первая стрижка!
Теперь видно, какие же милые у него глаза.
Кажется, грумер отдал мне чужую собаку
Первая стрижка удалась
Наша девочка всегда рада сходить в парикмахерскую
Всего несколько часов разницы между фотографиями
Так вот кто там был всё это время!
Наконец-то отвезли собаку на стрижку
Поняли, что уже явно пора, когда она начала врезаться в предметы.
Что за прекрасный парень вдруг появился
Ну это уже точно другая собака
Из пыльного коврика в милого красавчика
Чудесное преображение шпица
Смотрите, у меня есть ресницы!
Источник:
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