Подноготная борьбы

Кошенные

Переходим к более откровенным и неприятным моментам. Что такое кошенный? Это спортсмен, который борется по поддельным документам. То есть, по факту человеку 18 лет, а у него паспорт, по которому ему всего 15 и борется он с ребятами, которые младше него и физически слабее. В юношеском спорте такая разница дает очень многое. Это еще в лучшем случае возраст подогнан на 3 года. А бывает такая разница доходит и до 5 лет. То есть 15 летний юноша будет бороться с окрепшим 20 летним парнем и вопрос, кто из них победит?

В настоящее время в борьбе с этим явлением, можно сказать, уже справились и полностью ликвидировали, но в середине 90-х и 2000-х годах это явление было массовым. Не стану скрывать, на соревнованиях даже регионального уровня я таких ребят видел. Мы шутили над такими, что с утра сбрил свою мужскую бороду, посыпал ее детской присыпкой, похлопал себя по щекам, чтоб нагнать на себя младенческого румянца и пошел на взвешивание.

На соревнованиях регионального уровня таких кошенных в нашем районе не было так много, ну 1-2 человека. В южных регионах и на первенствах России это уже было обычным делом.

Все тренера прекрасно знали, кто кошенный и на сколько лет, но поделать с этим ничего не могли ибо документы такого человека были в порядке.

Как делались кошенные?

Однажды мне рассказали, как делаются эти кошенные. К примеру, видят, что парень подает надежды в борьбе и чтобы сделать его преимущество явным, находят какое-нибудь неприметное селение в горах, приходят к председателю этого населенного пункта и за сумму, а может и просто по хорошему знакомству или же по родству кровному, договариваются о выдаче документов перспективному спортсмену. Документы получены от реального представителя местной власти. Это может быть всего лишь свидетельство о рождении, но со временем оно превратиться в настоящий паспорт. Возможно так делались и сами паспорта, но о таких случаях я не слышал.

Если парень талантлив, то зачем нужны эти махинации, спросите вы? А потому, что таких талантливых куча, особенно в южных регионах России, там где вольная борьба спорт массовый, и этому талантливому легче будет пройти тех, кто физически менее развит чем он сам.

Для чего это, спросите вы? Ведь со временем все вырастут и в мужском спорте станет понятно, кто есть кто и на что способен. В зрелом возрасте все станут физически равны и тот парень, которого закосили, проиграет. Но перед тем как он дойдет до мужской категории он, выиграя первенство России, попадет на сборы, попадет к другим тренерам, он выйдет на международный уровень соревнований и получит колоссальный опыт, который предназначался юношам, а не ему 20 летнему лбу. Все средства выделенные для юношеского спорта получит кошенный и уже к зрелому взрослому у него будет гораздо большая фора в виде международного соревновательного опыта и других бонусов.

Недавно я узнал любопытный факт об одном известном борце. Будучи 17 летним юношей, он выиграл мужской международный турнир, на котором принимают участие сильнейшие спортсмены страны. Более того, на этот турнир приезжают известные борцы со всего мира. Какой талантливый, подумал я, но вспомнив о кошенных, до меня дошло - он один из них. Давайте смотреть правде в глаза, каким бы ты сверх талантливым юношей не был, ты не сможешь выиграть у опытных мужиков. Кто занимался борьбой меня поймет. А кто нет, может смотреть фэнтези о юных рыцарях побеждающих драконов и других чудовищ.

Чемпионы и жесткость тренеров

В регионе, в котором боролся я, был небольшой городок. Парни из этого поселка, участвовавшие в первенствах региона, всегда были на первых местах. Все, ну или почти все. К примеру, привозит тренер этого поселка 8 пацанов на разные весовые категории. 7 из них занимают первые места, т. е. каждый в своем весе и лишь один занимает третье место и тренер при этим очень сильно им недоволен. Уважения к тренеру среди этих борцов не было. При мне они могли его как нибудь обозвать, понятное дело, пока он не слышит и всячески за глаза его ругали, но при этом давали ему результат.

Помимо постоянной сгонки веса, эти ребята испытывали еще и жилищные неудобства. Если все приезжающие команды жили в гостиницах и питались в общепитах, то эти ребята жили и ночевали в спортзале, на неудобных матах, изнуренные сгонкой веса, питались тем, что привезли с собой из дома, либо закупались простой едой из магазина. Но при этом из раза в раз, обижаясь на жестокосердность своего тренера, они давали ему нужный результат.

От своего учителя по физкультуре, который в свое время занимался самбо и выступал на всесоюзном уровне, я услышал такую историю. На международный турнир в Узбекистан прилетела команда из республики Молдова. Тренер этой команды адекватно взвесив все шансы своих спортсменов, дал каждому и них установку на определенный результат. Кому-то было велено занять первое место, кому-то второе, кому-то просто войти в тройку. В общем по итогу соревнований те, кто установки тренера не выполнил, домой не улетел. Тренер их оставил в Узбекистане, сказав при этом, что домой они должны добираться сами и как хотят. Этим парням пришлось искать работу и начать трудиться и выживать, чтобы заработать на обратный билет домой. Со временем каждый с этой задачей справился и смог вернуться восвояси.

Продажа схваток

В мире борьбы как и во всяком другом виде спорта есть такой товар, как слив схватки сопернику.

Приведу простой пример. Однажды один известный борец представляющий бедную страну на олимпиаде, представьте себе взял ее и выиграл. Привезя домой олимпийское золото, он получил в награду от своего правительства ни много ни мало - целый велосипед. И на этом список его наградных премий закончился. Выезжая уже на следующие соревнования, этот спортсмен за хорошие деньги свою схватку слил спортсмену из другой страны. Это реальная история. Возможно кто-то знает имена и фамилии, но в этой статье обойдемся без них.

Продают схватки и судьи. К бригаде арбитров может подойти отец “подающего надежды борца” и предложить им кругленькую сумму, для того чтобы его сын выиграл соревнования. Понятное дело речь идет не о первенстве Мухосранского района, а о более крупном и серьезном соревновании, к примеру о первенстве России, хотя я слышал, что такие случаи проникали даже на олимпиаду.

Бригада судей взять деньги соглашается и принимается парня на разных этапах соревнований, кто как может вытягивать во всех спорных и не только таких моментах.

Я слышал о таком спортсмене, которого судьи довели до финала первенства России, но в финале его ждал спортсмен на две, а может даже и три головы выше его. Но здесь действия судей, как бы они этого не хотели, не смогли сделать парня чемпионом.

Однажды в юности с одним из моих знакомых, обычных спортсменов, произошла такая ситуация. Он опоздал на поезд и его отец отправил его на соревнования на такси. Это были его первые соревнования, на которых он быстро пролетел, т. е проиграл. Но так как это были его первые шаги в борьбе, отец не пожалел хороших денег для таксиста, чтоб он в срок привез сына на первенство района. Когда судьи узнали от тренера этого парня, какие деньги он заплатил за такси, они посмеялись, сказав тогда, что за эту сумму они бы его чемпионом соревнований сделали. Шутки шутками, но происходят они не на ровном месте.

Точно знаю и о такой схеме. Борец не может выиграть нужный турнир, чтобы выполнить норматив мастера спорта, но иметь это звание он очень хочет. Что делать? Выход есть. Он находит человека, который выступит по его документам и под его именем и принесет нужный результат на нужную фамилию. Звание мастера спорта присвоят тому, чей паспорт участвовал в соревнованиях, но при этом на ковре будет бороться другое физическое тело и выполнять, как говорится “всю грязную работу”.

Утрированная тупость борцов.

Скажу так - ни все борцы такие, какими их показывают в разных скетч шоу и прочих приколах. Но имеет место быть тому, что во всех этих миниатюрах демонстрируют.

Своими глазами однажды видел такой случай. Один парень лет 24-27 приехал в наш город из одной южной республики для участия в международном турнире. Наш тренер пригласил его к себе, чтобы он смог в составе нашей команды поучаствовать в этом турнире, на котором разыгрывались хорошие денежные призы. Помню, как сидел рядом с ним, а он перед самыми соревнованиями в руках держал откуда-то доставшуюся ему сетку соревнований и наверняка искал свою фамилию. Почему я говорю искал, потому что чуть позже я узнал, что этот парень не умел читать. Узнал я это гораздо позже от одного нашего общего знакомого, который учился с ним в одном классе и который рассказал мне об этом факте.

Не смотря на свою безграмотность, этот борец был профессором на ковре. Своих соперников он просто сметал на ходу.