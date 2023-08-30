Подноготная борьбы

Как-то очень давно мне довелось встретиться и поговорить с одним парнем, который когда-то занимался футболом, но в юношестве. Несмотря на это, он был знаком с теми, кто позже смог построить профессиональную карьеру в российском футболе. О мире этого вида спорта он знал не понаслышке - о закулисье и о тех фактах, которые не видны обычному болельщику. Слушать его было очень интересно, а это говорит о том, что говорил он по большей части правду.
Как-то очень давно мне довелось встретиться и поговорить с одним парнем, который когда-то занимался футболом, но в юношестве. Несмотря на это, он был знаком с теми, кто позже смог построить профессиональную карьеру в российском футболе. О мире этого вида спорта он знал не понаслышке - о закулисье и о тех фактах, которые не видны обычному болельщику. Слушать его было очень интересно, а это говорит о том, что говорил он по большей части правду.
В свое время в юношестве я занимался вольной борьбой, принимал участие в соревнованиях разного уровня включая и первенства России. Однажды в дороге, чтобы скоротать время, я стал рассказывать о закулисье этого спорта своему попутчику. Он слушал с интересом, задавал вопросы и отметил, что о таком нигде больше не услышишь и не прочитаешь.
В своей публикации я хотел бы рассказать об этом виде спорта, о том, что видел и слышал сам. О таком никогда не напишут и такое никогда не покажут на ютубе, но об этом знают и сами борцы и конечное же их тренера. Человек, который занимался борьбой серьезно, в моей статье не откроет для себя ничего нового. Но надеюсь для людей далеких от этого вида спорта моя публикация будет полезной и интересной.
Физические нагрузки.
Первое время, под утро после тренировки тяжело было стать. Болели межреберные мышцы. В жизни они не особо задействованы, а в борьбе, когда тебе постоянно сжимают и разжимают ребра в захвате, они начинают потихоньку разрабатываться и болеть. Во время тренировок может перехватить дыхание от боли. Через 3 недели тренировок боль проходит.
Шея болит так, что в первое время любое движение причиняет боль. Причина все та же - неразработанные мышцы, которые кроме как в борьбе больше нигде не задействуются. Шея начинает участвовать уже во время разминки - стойка на мостике и прочие упражнения, которых на первых порах достаточно, чтоб получить необходимую нагрузку, после которой ты ходишь как робокоп и от боли лишний раз головой не крутишь. Также во время тренировок ты начинаешь замечать тренировку каких мышц нужно задействовать в процессе. Ярко проявляются слабые мышцы и их неразвитость во время полноценной схватки на ковре. Видишь, грубо говоря, каких мощей тебе не хватает для проведения того или иного приема. Лично у меня в первое время проявлялась неразвитость ног и спины. При элементарном проходе в ноги я легко проваливался под соперника во время его обороны.
Ноги на тренировках прокачивались следующим образом. Под конец, будучи уже без сил, мы на последнем издыхании выполняли такие упражнения, как прыжки в длину без остановки. То есть ты делаешь прыжок и после него, не останавливаясь, делаешь следующий и так пока не закончится весь ковер. А их у нас было два соединенных между собой. В конце ковров ты останавливаешься и делаешь 20 отжиманий. Я понимаю, что борец уровня сборной региона, прочитав о том, что я описываю, усмехнется и скажет, что все это цветочки. Но для новичка это поначалу шок и нереальные нагрузки. Позже, когда к такой прокачке я уже окончательно привык, мог дополнительно усиливая ноги, сделать три таких подхода вдоль двух ковров и все это без остановки. Ноги конечное же хорошо забивались, но после уже не болели. Обязательным условием была растяжка после такой нагрузки, иначе ты станешь деревянным как буратино, а это в борьбе просто недопустимо. И это далеко не самое сложное упражнение выполняемое в конце тренировки, когда ты уже и без этого измотан в край. Постепенно к этому привыкаешь, да и тренером учитывается физиология спортсменов и такие упражнения делаются не каждый день.
Сгонка веса.
Весовых категорий в борьбе ограниченное количество. И ты в соответствии со своим весом выбираешь ту, в которой будешь выступать. А чаще всего тебе об этом говорит твой тренер. К примеру, я весил 67 кг, а борцовских категорий близких к этому весу две 63 и 69 кг. Соответственно тренер прикидывает в какую категорию лучше идти мне, при этом он примерно представляет какие спортсмены из других городов будут бороться в этой же категории и каким из них буду противостоять я. Учитывая уровень моих возможностей, он и предлагает мне согнать вес к примеру с 67 кг до 63 кг. За дней 5 до соревнований я начинаю этим заниматься. Одеваюсь плотнее, чтобы на тренировках больше потеть и провожу стандартные занятия и упражнения.
С потом уходит большая часть веса. За первую такую тренировку удается сбросить порядка 1-1,5 кг и это первые из них, которые уходят относительно легко, а вот следующие и последние уходить так быстро не желают и в течение оставшихся дней идет этот процесс, в котором ты контролируешь и убираешь лишние для себя сначала килограммы, а потом уже граммы.
После тренировки пить воду нельзя, а поверьте как хочется. Приходится пить кефир без сахара около литра и он кажется тебе напитком богов. После кефира ты ешь яблоки и ложишься спать. А ночью тебе сниться водопад, туши мяса и теплые буханки хлеба.
На утро завтрак из вареных яиц без соли и чай без сахара. На обед вареное мясо без хлеба и чашка чая с лимоном. Вечером опять тренировка, на которой ты все также бегаешь в плотной одежде, потеешь и все повторяется снова - кефир вместо воды, яблоки и т.д все остальное по списку.
Вес я сгонял всего один раз в жизни, после этого обычно просто его придерживал ну или убирал один лишний кг за день до соревнований. Но видел ребят, которые сгоняли за неделю по 8 кг. Все они выглядели крайне худыми - скелет, втянутый живот и при этом сухие мышцы. А после подгонки нужного веса, нужно еще и бороться на следующий день и стараться всеми известными способами за ночь до соревнований грамотно составить рацион и набраться сил.
Кошенные
Переходим к более откровенным и неприятным моментам. Что такое кошенный? Это спортсмен, который борется по поддельным документам. То есть, по факту человеку 18 лет, а у него паспорт, по которому ему всего 15 и борется он с ребятами, которые младше него и физически слабее. В юношеском спорте такая разница дает очень многое. Это еще в лучшем случае возраст подогнан на 3 года. А бывает такая разница доходит и до 5 лет. То есть 15 летний юноша будет бороться с окрепшим 20 летним парнем и вопрос, кто из них победит?
В настоящее время в борьбе с этим явлением, можно сказать, уже справились и полностью ликвидировали, но в середине 90-х и 2000-х годах это явление было массовым. Не стану скрывать, на соревнованиях даже регионального уровня я таких ребят видел. Мы шутили над такими, что с утра сбрил свою мужскую бороду, посыпал ее детской присыпкой, похлопал себя по щекам, чтоб нагнать на себя младенческого румянца и пошел на взвешивание.
На соревнованиях регионального уровня таких кошенных в нашем районе не было так много, ну 1-2 человека. В южных регионах и на первенствах России это уже было обычным делом.
Все тренера прекрасно знали, кто кошенный и на сколько лет, но поделать с этим ничего не могли ибо документы такого человека были в порядке.
Как делались кошенные?
Однажды мне рассказали, как делаются эти кошенные. К примеру, видят, что парень подает надежды в борьбе и чтобы сделать его преимущество явным, находят какое-нибудь неприметное селение в горах, приходят к председателю этого населенного пункта и за сумму, а может и просто по хорошему знакомству или же по родству кровному, договариваются о выдаче документов перспективному спортсмену. Документы получены от реального представителя местной власти. Это может быть всего лишь свидетельство о рождении, но со временем оно превратиться в настоящий паспорт. Возможно так делались и сами паспорта, но о таких случаях я не слышал.
Если парень талантлив, то зачем нужны эти махинации, спросите вы? А потому, что таких талантливых куча, особенно в южных регионах России, там где вольная борьба спорт массовый, и этому талантливому легче будет пройти тех, кто физически менее развит чем он сам.
Для чего это, спросите вы? Ведь со временем все вырастут и в мужском спорте станет понятно, кто есть кто и на что способен. В зрелом возрасте все станут физически равны и тот парень, которого закосили, проиграет. Но перед тем как он дойдет до мужской категории он, выиграя первенство России, попадет на сборы, попадет к другим тренерам, он выйдет на международный уровень соревнований и получит колоссальный опыт, который предназначался юношам, а не ему 20 летнему лбу. Все средства выделенные для юношеского спорта получит кошенный и уже к зрелому взрослому у него будет гораздо большая фора в виде международного соревновательного опыта и других бонусов.
Недавно я узнал любопытный факт об одном известном борце. Будучи 17 летним юношей, он выиграл мужской международный турнир, на котором принимают участие сильнейшие спортсмены страны. Более того, на этот турнир приезжают известные борцы со всего мира. Какой талантливый, подумал я, но вспомнив о кошенных, до меня дошло - он один из них. Давайте смотреть правде в глаза, каким бы ты сверх талантливым юношей не был, ты не сможешь выиграть у опытных мужиков. Кто занимался борьбой меня поймет. А кто нет, может смотреть фэнтези о юных рыцарях побеждающих драконов и других чудовищ.
Чемпионы и жесткость тренеров
В регионе, в котором боролся я, был небольшой городок. Парни из этого поселка, участвовавшие в первенствах региона, всегда были на первых местах. Все, ну или почти все. К примеру, привозит тренер этого поселка 8 пацанов на разные весовые категории. 7 из них занимают первые места, т. е. каждый в своем весе и лишь один занимает третье место и тренер при этим очень сильно им недоволен. Уважения к тренеру среди этих борцов не было. При мне они могли его как нибудь обозвать, понятное дело, пока он не слышит и всячески за глаза его ругали, но при этом давали ему результат.
Помимо постоянной сгонки веса, эти ребята испытывали еще и жилищные неудобства. Если все приезжающие команды жили в гостиницах и питались в общепитах, то эти ребята жили и ночевали в спортзале, на неудобных матах, изнуренные сгонкой веса, питались тем, что привезли с собой из дома, либо закупались простой едой из магазина. Но при этом из раза в раз, обижаясь на жестокосердность своего тренера, они давали ему нужный результат.
От своего учителя по физкультуре, который в свое время занимался самбо и выступал на всесоюзном уровне, я услышал такую историю. На международный турнир в Узбекистан прилетела команда из республики Молдова. Тренер этой команды адекватно взвесив все шансы своих спортсменов, дал каждому и них установку на определенный результат. Кому-то было велено занять первое место, кому-то второе, кому-то просто войти в тройку. В общем по итогу соревнований те, кто установки тренера не выполнил, домой не улетел. Тренер их оставил в Узбекистане, сказав при этом, что домой они должны добираться сами и как хотят. Этим парням пришлось искать работу и начать трудиться и выживать, чтобы заработать на обратный билет домой. Со временем каждый с этой задачей справился и смог вернуться восвояси.
Продажа схваток
В мире борьбы как и во всяком другом виде спорта есть такой товар, как слив схватки сопернику.
Приведу простой пример. Однажды один известный борец представляющий бедную страну на олимпиаде, представьте себе взял ее и выиграл. Привезя домой олимпийское золото, он получил в награду от своего правительства ни много ни мало - целый велосипед. И на этом список его наградных премий закончился. Выезжая уже на следующие соревнования, этот спортсмен за хорошие деньги свою схватку слил спортсмену из другой страны. Это реальная история. Возможно кто-то знает имена и фамилии, но в этой статье обойдемся без них.
Продают схватки и судьи. К бригаде арбитров может подойти отец “подающего надежды борца” и предложить им кругленькую сумму, для того чтобы его сын выиграл соревнования. Понятное дело речь идет не о первенстве Мухосранского района, а о более крупном и серьезном соревновании, к примеру о первенстве России, хотя я слышал, что такие случаи проникали даже на олимпиаду.
Бригада судей взять деньги соглашается и принимается парня на разных этапах соревнований, кто как может вытягивать во всех спорных и не только таких моментах.
Я слышал о таком спортсмене, которого судьи довели до финала первенства России, но в финале его ждал спортсмен на две, а может даже и три головы выше его. Но здесь действия судей, как бы они этого не хотели, не смогли сделать парня чемпионом.
Однажды в юности с одним из моих знакомых, обычных спортсменов, произошла такая ситуация. Он опоздал на поезд и его отец отправил его на соревнования на такси. Это были его первые соревнования, на которых он быстро пролетел, т. е проиграл. Но так как это были его первые шаги в борьбе, отец не пожалел хороших денег для таксиста, чтоб он в срок привез сына на первенство района. Когда судьи узнали от тренера этого парня, какие деньги он заплатил за такси, они посмеялись, сказав тогда, что за эту сумму они бы его чемпионом соревнований сделали. Шутки шутками, но происходят они не на ровном месте.
Точно знаю и о такой схеме. Борец не может выиграть нужный турнир, чтобы выполнить норматив мастера спорта, но иметь это звание он очень хочет. Что делать? Выход есть. Он находит человека, который выступит по его документам и под его именем и принесет нужный результат на нужную фамилию. Звание мастера спорта присвоят тому, чей паспорт участвовал в соревнованиях, но при этом на ковре будет бороться другое физическое тело и выполнять, как говорится “всю грязную работу”.
Утрированная тупость борцов.
Скажу так - ни все борцы такие, какими их показывают в разных скетч шоу и прочих приколах. Но имеет место быть тому, что во всех этих миниатюрах демонстрируют.
Своими глазами однажды видел такой случай. Один парень лет 24-27 приехал в наш город из одной южной республики для участия в международном турнире. Наш тренер пригласил его к себе, чтобы он смог в составе нашей команды поучаствовать в этом турнире, на котором разыгрывались хорошие денежные призы. Помню, как сидел рядом с ним, а он перед самыми соревнованиями в руках держал откуда-то доставшуюся ему сетку соревнований и наверняка искал свою фамилию. Почему я говорю искал, потому что чуть позже я узнал, что этот парень не умел читать. Узнал я это гораздо позже от одного нашего общего знакомого, который учился с ним в одном классе и который рассказал мне об этом факте.
Не смотря на свою безграмотность, этот борец был профессором на ковре. Своих соперников он просто сметал на ходу.
Хитрости помимо кошенных
В одной команде из небольшого города, были два парня близнеца, иногда они боролись на один вес, иногда на разные, но иногда умудрялись провести вдвоем одну схватку. Как это делалось? Сам не видел, но как рассказывают, в суматохе простых районных соревнований они изловчались быстро поменяться местами в перерывах схватки и получалось так, что их соперник сначала боролся с одним из них, а потом во втором периоде боролся с другим, с тем который был посвежее. А если схватка затягивалась на третий период, то снова выходил первый уже отдохнувший близнец.
Мой приятель умудрился так схватку им же и проиграть. Позже, вспоминая минувшие дни, он отмечал, что борцовки в разных периодах у этих братьев были разные.
На других соревнованиях один из парней, узнав, что его так в одной из схваток провели, пришел в раздевалку к близнецам и затеял с ними драку.
На следующие соревнования эти братья близнецы приехали в следующем порядке. Первый приехал с повязкой на руке, свидетельствующей о переломе, второй же приехал подготовленным к схваткам, при этом сгонял вес на более низкую весовую категорию. Тот, который с переломом, приехал якобы на соревнования просто посмотреть и поболеть за брата и других борцов со своей команды.
Доказательств у нас не было, но все мы зная о предыдущих проделках близнецов, предположили, что тут снова пахнет какой-то интересной схемой. Возможно у всех на глазах на весы встал один из парней, а на следующий день вместо него боролся его брат, который в гостинице снял повязку с руки и одел ее уже на своего брата близнеца. Возможно все это время он просто набирался сил и нормально питался и уже свежий и полный сил вышел бороться с теми, кто был гораздо легче его.
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Все описанное в этой небольшой статье было услышано от тренеров, от других борцов, а что-то и вовсе было увидено собственными глазами. Для кого-то мир спорта интересен своей зрелищностью и тем, что происходит непосредственно на ринге, ковре или футбольном поле. Ну а для ценителей психологии интересным будет то, что расскажут о закулисье сами спортсмены. Изучая подноготную любого спорта, можно понять и увидеть те грани жизни, которые скрыты от обычного обывателя.
А для тех, кто хочет понять мир единоборств еще лучше, предлагаю посмотреть ролик с психологическим разбором фильма "Гений Дзюдо" режиссера Акиро Куросавы.
Источник:
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Офигенная логика...