И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила" проиграл и не сумел справиться с гневом

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Пацан так расстроился из-за проигрыша, что решил выместить свою обиду на сопернике. Видимо, правильной майки для выигрыша оказалось недостаточно.
Один из боев на турнире по борьбе во Владикавказе закончился небольшой потасовкой. Юный спортсмен не сумел с честью принять свое поражение. Вместо традиционного рукопожатия борец набросился на соперника с кулаками.
Чувства пацана по-человечески понять можно, но все же надеемся, что за неспортивное поведение его наказали.
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И что, только сейчас вспомнил?
А так, спортсмены часто это те люди, у которых уровень образовании и интеллект, легко говоря, ниже среднего, особенно у детей и юношей. Так как жители Северного Кавказа часто "баллотируются" к спортивным мероприятиям, это обычно среди них.