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И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила" проиграл и не сумел справиться с гневом

И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила" проиграл и не сумел справиться с гневом (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 08:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: борьба   видео   владикавказ   неспортивное поведение   поражение   спорт   спортсмены   турнир   
3047
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1

Пацан так расстроился из-за проигрыша, что решил выместить свою обиду на сопернике. Видимо, правильной майки для выигрыша оказалось недостаточно.

Один из боев на турнире по борьбе во Владикавказе закончился небольшой потасовкой. Юный спортсмен не сумел с честью принять свое поражение. Вместо традиционного рукопожатия борец набросился на соперника с кулаками.


Чувства пацана по-человечески понять можно, но все же надеемся, что за неспортивное поведение его наказали.


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Метки: борьба   видео   владикавказ   неспортивное поведение   поражение   спорт   спортсмены   турнир   
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
Для чего им тренер то??? Чему он их учит? А потом спрашивают - почему их обезьянами называют.
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−54
На хер ЗАПАД! 13 минут назад
Они с детства обезьяны...Я то думал,что они такими становятся)))
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294
Ager 17 минут назад
типичный представитель своей нации
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22k
Inter 17 минут назад
"Чувства пацана по-человечески понять можно" да ладно, серьезно?? а че не ножиком в раздевалке??
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8k
кот базилий 21 минуту назад
Молодой звереныш - скоро в метро , Москву.
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10k
☾ Атеист ☽ 23 минуты назад
боец должен уметь проигрывать, иначе он просто драчун уличный))
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13k
* 24 минуты назад
Ничего нового...
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175
Dead Moroz Полчаса назад
Обезьяна всегда остается обезьяной. Какую футболку ты ей не дай.
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455
Юстас ЗаПутинцев Полчаса назад
Тпкой маленький, а уже черножопая обезьяна, которой место в зоопарке
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447
pinbalist Полчаса назад
Зачем девочку выпустили на татами?
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−98
Инженер Полчаса назад
Автор, этому ролику как минимум 2-3 года.
И что, только сейчас вспомнил?
А так, спортсмены часто это те люди, у которых уровень образовании и интеллект, легко говоря, ниже среднего, особенно у детей и юношей. Так как жители Северного Кавказа часто "баллотируются" к спортивным мероприятиям, это обычно среди них.
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7k
Позитив 38 минут назад
с детства подлые удары у личинок макак.....
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68k
Пётровыч 39 минут назад
А когда он вырастет, то будет драться с зеркалом в лифте.
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80
Николай Максимов 40 минут назад
Это у них в заводских настройках.
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292
Дмитрий Самохин 41 минуту назад
Не понял а что не обычного мы тут увидели? Абсолютно характерная реакция
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294
Ager Дмитрий Самохин 17 минут назад
нехватает стаи макак на подмогу
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647
Снежный Барс 50 минут назад
Уже растёт чертом будущим
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1k
Вася Куралесофф 54 минуты назад
«И тем не менее Рафик ни у чём не уиноуат.» (с)
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19k
KOSTELLO 54 минуты назад
Личинка ссыкливой черножопой макаки
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20k
Добрый Алабай 55 минут назад
Напал не по правилам. Должен был позвать 10 таких же уродов с ножами и напасть со спины.
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241
Шоу :-) продолжается 56 минут назад
Животное...
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82k
Павел 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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