20 безумных идей для маникюра, которые воплотили девушки на своих ногтях

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Девушки любят экспериментировать. Порой их фантазия выходит за пределы разумного. Тогда они воплощают в жизнь безумнейшие идеи, пусть и на ногтях.
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