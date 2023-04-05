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20 безумных идей для маникюра, которые воплотили девушки на своих ногтях

20 безумных идей для маникюра, которые воплотили девушки на своих ногтях

Автор:
05 апреля 2023 12:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   девушки   маникюр   ногти   смешно   смешные ногти   странный маникюр   ужасные ногти   
860
21

Девушки любят экспериментировать. Порой их фантазия выходит за пределы разумного. Тогда они воплощают в жизнь безумнейшие идеи, пусть и на ногтях.

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Метки: Прикол   девушки   маникюр   ногти   смешно   смешные ногти   странный маникюр   ужасные ногти   
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8  комментариев
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2k
Lexx Час назад
Они жопу не вытирают? Или используют ёршик?
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1k
WithU 40 минут назад
Комментарий к фото
Сразу блевануть захотелось
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79k
7guest 55 минут назад
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3k
Алекс Чебурашкин 59 минут назад
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532
Feto13 Час назад
6 и 19, довольно оригинальные.
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