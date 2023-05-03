17 очень креативных маникюров

Маникюр — это настоящее чудо. Подобрав подходящего мастера, вы сможете увидеть на своих ногтях настоящее произведение искусства. Или, может, вы сами можете творить на своих своих ногтях красоту?
Некоторым любительницам маникюра мало экспериментов с цветом и покрытием. Иногда экстремальные маникюры выходят за грань простого креатива, и сложно понять, где проходит грань между красотой и безумием. В нашей сегодняшней подборке 17 работ, для которых слово «оригинально» будет слишком скучным.
Для поклонниц «Титаника»
Ногти-устрицы
Они выглядят одновременно и ужасно, и прекрасно.
Завтрак — самый важный приём пищи за день
Продолжая тему еды
Бабочка
Мне кажется, что они очень легко обломаются.
Маникюр в честь королевы Елизаветы
Снова в школу
Рисовый маникюр
— Если вы проголодались, вы можете отварить свои же ногти, чтобы вкусно поесть.
— Теперь кусание ногтей уже не выглядит такой странной привычкой.
Клешня рака
Когда очень любишь суккуленты
А за рекламу им заплатили?
Грибочки-сердечки
Лего-маникюр
Если кто-то наступит вам на руку, он получит справедливую долю боли. Мгновенная месть.
Повышенная доза милоты
Маникюр-угроза комарам
Самый простой способ заставить меня в панике сломать тебе руку книгой.
Желейные мишки
Источник:
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