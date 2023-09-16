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В Москве девушка лишилась ногтей после нескольких сеансов маникюра

В Москве девушка лишилась ногтей после нескольких сеансов маникюра

Автор:
16 сентября 2023 10:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   гель лак   лечение   маникюр   ногти   ожог   подология   шеллак   
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Кто следующий в очереди "на ноготочки"?

Маникюр - неотъемлемая часть образа ухоженной девушки. Многие барышни готовы питаться самыми дешёвыми продуктами, но "на ноготочки" сходят обязательно. Правда, результат не всегда окажется положительным.


Москвичка осталась без ногтей после маникюра в салоне Viksol' beauty. 28-летняя россиянка после покрытия шеллаком лишь расстроилась: уже через несколько дней гель-лак облез, прихватив с собой и ногти. Мастер, который выполнял маникюр, предложил девушке протезирование недостающих ногтевых пластин - и та согласилась. Но стало только хуже.


И когда клиентка салона исстрадалась от боли, ей пришлось обратиться к врачу.



Медики выявили у девушки химический ожог и грибок, который занесли во время процедуры. Москвичка продолжает лечение, и уже потратила на него несколько десятков тысяч рублей. И сейчас пострадавшая хочет взыскать с салона полную компенсацию морального и материального вреда через суд.


Такая ситуация могла произойти из-за некачественных материалов для маникюра - сообщают эксперты. В последнее время цены на качественный гель-лак выросли на 15-20%, и в салонах зачастую закупают более дешёвые подделки.

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Метки: Видео   гель лак   лечение   маникюр   ногти   ожог   подология   шеллак   
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10  комментариев
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Как то вдруг вспомнились видео с тупорылыми автомобилистами (почти поголовно имеющими "права")...
Беда не в подделке, беда в правах. Беда не в дешёвых гель-лаках, беда в самих гель-лаках.
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9k
Trenzel2003 13 минут назад
А мужики не ценят!
Женщины идут на такие риски, на такие траты что бы нравиться нам, мужикам, но мы не ценим это. А какую боль они порой испытывают!
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0
Денис 24 минуты назад
Стремно, поскольку в школьные годы (с 2009 по 2013) была проблема с ногтем на правой ноге который несколько раз удаляли.
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11k
wilddewill Час назад
Прям "коренная" москвичка))) прям у таких же москвичей всё делает))))
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90k
7guest Час назад
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1k
Сергей 2 часа назад
свои когти надо полировать, а не наклеивать всякую дрянь за деньги
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