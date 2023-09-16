В Москве девушка лишилась ногтей после нескольких сеансов маникюра

Маникюр - неотъемлемая часть образа ухоженной девушки. Многие барышни готовы питаться самыми дешёвыми продуктами, но "на ноготочки" сходят обязательно. Правда, результат не всегда окажется положительным.

Москвичка осталась без ногтей после маникюра в салоне Viksol' beauty. 28-летняя россиянка после покрытия шеллаком лишь расстроилась: уже через несколько дней гель-лак облез, прихватив с собой и ногти. Мастер, который выполнял маникюр, предложил девушке протезирование недостающих ногтевых пластин - и та согласилась. Но стало только хуже.