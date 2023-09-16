В Москве девушка лишилась ногтей после нескольких сеансов маникюра

Кто следующий в очереди "на ноготочки"?
Маникюр - неотъемлемая часть образа ухоженной девушки. Многие барышни готовы питаться самыми дешёвыми продуктами, но "на ноготочки" сходят обязательно. Правда, результат не всегда окажется положительным.
Москвичка осталась без ногтей после маникюра в салоне Viksol' beauty. 28-летняя россиянка после покрытия шеллаком лишь расстроилась: уже через несколько дней гель-лак облез, прихватив с собой и ногти. Мастер, который выполнял маникюр, предложил девушке протезирование недостающих ногтевых пластин - и та согласилась. Но стало только хуже.
И когда клиентка салона исстрадалась от боли, ей пришлось обратиться к врачу.
Медики выявили у девушки химический ожог и грибок, который занесли во время процедуры. Москвичка продолжает лечение, и уже потратила на него несколько десятков тысяч рублей. И сейчас пострадавшая хочет взыскать с салона полную компенсацию морального и материального вреда через суд.
Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
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Такая ситуация могла произойти из-за некачественных материалов для маникюра - сообщают эксперты. В последнее время цены на качественный гель-лак выросли на 15-20%, и в салонах зачастую закупают более дешёвые подделки.
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Беда не в подделке, беда в правах. Беда не в дешёвых гель-лаках, беда в самих гель-лаках.
Женщины идут на такие риски, на такие траты что бы нравиться нам, мужикам, но мы не ценим это. А какую боль они порой испытывают!
Да, а Шо?