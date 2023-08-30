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"Какой же урод!": пользователи умоляют молодую маму прекратить публиковать фото сына в соцсетях

"Какой же урод!": пользователи умоляют молодую маму прекратить публиковать фото сына в соцсетях

Автор:
30 августа 2023 14:06
Сообщество : Истории
Метки: болезнь ребенка   история   особенный ребенок   про молодую маму   соцсетия   фото   
1874
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Не всегда всё идёт гладко время беременности. Но мать всегда остаётся матерью - и любит своего ребёнка. Сегодня расскажем про молодую маму по имени Наташа, которая ежедневно сталкивается с критикой.

Наташа – молодая мама мальчика по имени Рэдин. Она ведёт блог в соцсетях, на неё подписаны более 50 тыс. человек. Она регулярно рассказывает истории из жизни малыша.

Дело в том, что её годовалый кроха особенный. У него синдромом Пфайффера. Это заболевание, при котором поражаются череп, лицо и конечности. Из-за этого у ребёнка огромная голова и выпуклые глаза.

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Для Наташи её ребёнок самый лучший. И она считает, что людям с ограниченными возможностями довольно непросто справляться с негативным вниманием окружающих. Женщина считает, что особенные дети достойны хорошего образования и ухода, потому она продвигает эту тему в соцсетях.

Однако она регулярно сталкивается с хэйтом, когда публикует фото Рэдина. В комментариях пользователи постоянно просят мать прекратить выкладывать "уродство" сына на всеобщее обозрение. А на улице люди подходят с вопросами: "Что не так с ребёнком, почему он так выглядит?".

Наташа настаивает, что уникальная внешность не определяет того, кем является её ребёнок. Она признаётся, что только окружающие сами зациклены на внешности сына.

По словам матери, он живёт обычной жизнью, как все дети его возраста, играет, развивается. Большую часть времени, конечно, он проводит в больнице, ему необходимо лечение, операции.

У Наташи также есть муж и взрослый ребёнок.

Как думаете, стоит ли матери прекратить выкладывать фото? Или просто троллям не заходить на страницу?


Источник:

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Метки: болезнь ребенка   история   особенный ребенок   про молодую маму   соцсетия   фото   
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18  комментариев
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15k
FatZilla Час назад
Я вообще личные фото не выкладываю в принципе и не понимаю зачем это делать. И неважно кто и как выглядит.
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58k
Олег Полминуты назад
цирк уродов...
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9k
Уретра Брежнева Минуту назад
Сейчас подрастёт , она его в модельный бизнес отдаст
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3k
RaiJu 15 минут назад
[мат] копать, таких раньше убивали и закапывали. А сейчас гордятся.
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1k
svarog19692007 16 минут назад
Мля...
Да когда же прекратят инвалидов и калек , называть "особенными" ?
Что за хрень и бред ?
Уже и зверьё , без лап , глаз , изуродованных в авариях , или НЕлюдями , называют "ОСОБЕННЫЕ"
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60k
Александр Полчаса назад
Это, прежде всего, самолюбование:
Вот какая я молодец, что оставила такого ребенка...
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37k
russger Полчаса назад
"пользователи умоляют молодую маму прекратить публиковать фото сына в соцсетях"

А их прям заставляют смотреть? Отпишитесь и не заходите на её страничку, всё.
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9k
Trenzel2003 36 минут назад
Действительно, зачем мамочка кошмарит людей своим чудом.
ИМХО.
Как же человечество испохабило свою генетику медициной. Раньше все же было по Дарвину. Выживает сильнейший. Выживает лучше приспособленный. Сейчас спасают безнадежных и откровенных уродов. Еще пару-тройку поколений и все будут такими же мутантами. А через пару сотен лет человечество вообще исчезнет.
Да, я предлагаю жить и выживать по Дарвину.
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30k
Aqueronte 41 минуту назад
А в ментальном плане он здоров?
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24k
sssss3 43 минуты назад
В некоторых странах ребёнок после 18 лет за выкладывание СВОИХ детских фоток, без разрешения родителя по судам затаскает и 6-значную сумму отсудит.
И о общем будет прав, ибо мамаша его явно душнила е.банутая.
Она стресс и свой ужас пытается скрыть и заглушить ССОРАМИ с незнакомыми в Инете.
Что-бы своё дрьмо не выливать на этого ребёнка, она выливает это в Инет....
Такие как эта "яжемать с самым прекрасным дитём" делают Интернет отхожим местом......
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3k
Едондер пуп 43 минуты назад
Болен ребенок - больны и родители. В нормальном обществе это и воспримется нормально, с пониманием того, что эта мама закономерно отличается от других. В больном обществе, где ненависть и агрессия расдуваются по любому признаку непохожести - каждый хейтер и будет самоутверждаться (в своих глазах, в первую очередь) таким образом.
А пацану - всего хорошего, кинозвездой ещё станет, как Бельмондо))
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1k
Провокатор 51 минуту назад
Если верить инету, у него первый тип. Жить будет, и в развитии не будет задержки.
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16k
Majul 59 минут назад
Как она растит своего ребёнка её личное дело. Только её. А вот идиотская современная мода выкладывать свою жизнь напоказ априори глупа. Живи как хочешь, но показывать и выкладывать любые аспекты своей жизни в свободный доступ не нужно. Что мешает создать закрытую страницу и делиться своей жизнью только с теми кому это интересно. Да и то сомнительно.
Нарциссизм в любом проявлении, а это именно он, есть показатель нездоровой психики.
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55k
dima423 Час назад
Вот дура... в натуре смотреть стремно(
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11k
Б.Касторский Час назад
Начать бы с того, что это её личное дело и на её личной странице. Смотреть или нет там, это выбор каждого. Я лично против подобного. Понимаю, что беда и проблема. Но мне проще, у меня нет соц. сетей и зависимости от них.
А вот то что автор или копипаста этого поста не очень разумное существо, это факт. Вы смакуете болезнь? Жаждете эмоций и лайков на отношении к чужой болезни? Вот ради чего выкладывать подобное?
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12k
Кот Бегемот Час назад
Грустно как-то. Да и слово "выкладывать" как-то ...не очень.
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Лучше не надо
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