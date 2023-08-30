"Какой же урод!": пользователи умоляют молодую маму прекратить публиковать фото сына в соцсетях

Наташа – молодая мама мальчика по имени Рэдин. Она ведёт блог в соцсетях, на неё подписаны более 50 тыс. человек. Она регулярно рассказывает истории из жизни малыша.



Дело в том, что её годовалый кроха особенный. У него синдромом Пфайффера. Это заболевание, при котором поражаются череп, лицо и конечности. Из-за этого у ребёнка огромная голова и выпуклые глаза.