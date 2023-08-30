"Какой же урод!": пользователи умоляют молодую маму прекратить публиковать фото сына в соцсетях

Не всегда всё идёт гладко время беременности. Но мать всегда остаётся матерью - и любит своего ребёнка. Сегодня расскажем про молодую маму по имени Наташа, которая ежедневно сталкивается с критикой.
Наташа – молодая мама мальчика по имени Рэдин. Она ведёт блог в соцсетях, на неё подписаны более 50 тыс. человек. Она регулярно рассказывает истории из жизни малыша.
Дело в том, что её годовалый кроха особенный. У него синдромом Пфайффера. Это заболевание, при котором поражаются череп, лицо и конечности. Из-за этого у ребёнка огромная голова и выпуклые глаза.
Для Наташи её ребёнок самый лучший. И она считает, что людям с ограниченными возможностями довольно непросто справляться с негативным вниманием окружающих. Женщина считает, что особенные дети достойны хорошего образования и ухода, потому она продвигает эту тему в соцсетях.
Однако она регулярно сталкивается с хэйтом, когда публикует фото Рэдина. В комментариях пользователи постоянно просят мать прекратить выкладывать "уродство" сына на всеобщее обозрение. А на улице люди подходят с вопросами: "Что не так с ребёнком, почему он так выглядит?".
Наташа настаивает, что уникальная внешность не определяет того, кем является её ребёнок. Она признаётся, что только окружающие сами зациклены на внешности сына.
По словам матери, он живёт обычной жизнью, как все дети его возраста, играет, развивается. Большую часть времени, конечно, он проводит в больнице, ему необходимо лечение, операции.
У Наташи также есть муж и взрослый ребёнок.
Как думаете, стоит ли матери прекратить выкладывать фото? Или просто троллям не заходить на страницу?
Источник:
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Да когда же прекратят инвалидов и калек , называть "особенными" ?
Что за хрень и бред ?
Уже и зверьё , без лап , глаз , изуродованных в авариях , или НЕлюдями , называют "ОСОБЕННЫЕ"
Вот какая я молодец, что оставила такого ребенка...
А их прям заставляют смотреть? Отпишитесь и не заходите на её страничку, всё.
ИМХО.
Как же человечество испохабило свою генетику медициной. Раньше все же было по Дарвину. Выживает сильнейший. Выживает лучше приспособленный. Сейчас спасают безнадежных и откровенных уродов. Еще пару-тройку поколений и все будут такими же мутантами. А через пару сотен лет человечество вообще исчезнет.
Да, я предлагаю жить и выживать по Дарвину.
И о общем будет прав, ибо мамаша его явно душнила е.банутая.
Она стресс и свой ужас пытается скрыть и заглушить ССОРАМИ с незнакомыми в Инете.
Что-бы своё дрьмо не выливать на этого ребёнка, она выливает это в Инет....
Такие как эта "яжемать с самым прекрасным дитём" делают Интернет отхожим местом......
А пацану - всего хорошего, кинозвездой ещё станет, как Бельмондо))
Нарциссизм в любом проявлении, а это именно он, есть показатель нездоровой психики.
А вот то что автор или копипаста этого поста не очень разумное существо, это факт. Вы смакуете болезнь? Жаждете эмоций и лайков на отношении к чужой болезни? Вот ради чего выкладывать подобное?
Для чего ежедневно или регулярно выкладывать фото своего больного ребёнка? Чтобы себя пропиарить и собрать больше подписчиков? Ребёнку это не нужно от слова совсем.