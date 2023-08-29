FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1705 постов • 479 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Презрение, порождающее любовь и обнимашки

Презрение, порождающее любовь и обнимашки

Автор:
29 августа 2023 15:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   взгляд   кот   кошка   презрение   проявление   фото   чувство   эмоция   
759
17

Кошки – существа малоэмоциональные и больше погружены в себя, нежели ориентированы на внешний мир и хозяев. Но если уж они демонстрируют эмоции, то настоящие, искренние, неподдельные. К примеру, презрение, которое они могут проявлять к неразумным кожаным, себе подобным и миру в целом.

Но даже при таком сквозящем презрении их хочется сгрести в охапку и потискать.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   Питомец   взгляд   кот   кошка   презрение   проявление   фото   чувство   эмоция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92126



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 августа
Набирающие популярность в сообществах
Необычный флешмоб прошёл в Омске
Необычный флешмоб прошёл в Омске
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#забавно#позитив#улыбнуло#криминал#сарказм#драка#здоровые
#в мире#Юмор#Прикол#факты#интересное#полиция#история#собака#маразм#Индия
#люди#животные#фильм#конфликт#новости#ДТП#Еда#Россия#трейлер#Мемы
Созданы невидимые QR-коды (видео) Созданы невидимые QR-коды (видео) Котики, у которых лапки. Да ещё какие Котики, у которых лапки. Да ещё какие Самые уютные котообнимашки Самые уютные котообнимашки Ревность в большой семье – явление временное Ревность в большой семье – явление временное Пушистое удивление как оно есть Пушистое удивление как оно есть Всевидящее котооко Всевидящее котооко

На что жалуетесь?

Вернуться