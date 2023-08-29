Презрение, порождающее любовь и обнимашки

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Кошки – существа малоэмоциональные и больше погружены в себя, нежели ориентированы на внешний мир и хозяев. Но если уж они демонстрируют эмоции, то настоящие, искренние, неподдельные. К примеру, презрение, которое они могут проявлять к неразумным кожаным, себе подобным и миру в целом.
Но даже при таком сквозящем презрении их хочется сгрести в охапку и потискать.
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