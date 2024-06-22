Любопытство – не порок, а способ получения информации

«Любопытство сгубило кошку, но удовлетворив его, она воскресла». С этой старой пословицей не поспорить. Ведь наши пушистые питомцы очень любознательны и лезут туда, куда соваться не следовало бы, и при этом виртуозно выпутываются из самых сложных ситуаций. А затем, задрав хвост, весело удирают на поиски новых интересностей.