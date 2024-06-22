Любопытство – не порок, а способ получения информации

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«Любопытство сгубило кошку, но удовлетворив его, она воскресла». С этой старой пословицей не поспорить. Ведь наши пушистые питомцы очень любознательны и лезут туда, куда соваться не следовало бы, и при этом виртуозно выпутываются из самых сложных ситуаций. А затем, задрав хвост, весело удирают на поиски новых интересностей.
Проявление любопытства – это, пожалуй, одна из самых трогательных и забавных кошачьих эмоций. И, конечно, тема для фоток.
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