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Любопытство – не порок, а способ получения информации

Любопытство – не порок, а способ получения информации

Автор:
22 июня 2024 20:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   взгляд   котик   кошка   любопытство   проявление   смешно   фото   эмоция   
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«Любопытство сгубило кошку, но удовлетворив его, она воскресла». С этой старой пословицей не поспорить. Ведь наши пушистые питомцы очень любознательны и лезут туда, куда соваться не следовало бы, и при этом виртуозно выпутываются из самых сложных ситуаций. А затем, задрав хвост, весело удирают на поиски новых интересностей.

Проявление любопытства – это, пожалуй, одна из самых трогательных и забавных кошачьих эмоций. И, конечно, тема для фоток.

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Метки: Животное   взгляд   котик   кошка   любопытство   проявление   смешно   фото   эмоция   
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Galateya
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