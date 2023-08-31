FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14649 постов • 1687 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Мужчина не ожидал, что увидит возле своего дверного звонка змею

Мужчина не ожидал, что увидит возле своего дверного звонка змею

Автор:
31 августа 2023 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   дверной звонок   животные   змея   камера   
940
2
1

Домовладелец Бобби установил умный дверной звонок с камерой и узнал, что возле его двери довольно часто появляются различные животные и птицы. Однако к встрече со змеёй он точно не был готов.

Бобби вдоволь насмотрелся на пресмыкающуюся визитёршу — к счастью, полюбовался он на неё с помощью камеры, без личного контакта. Мужчина добавил, что открыл для себя новую полезную функцию умного дверного звонка. Теперь перед выходом из дома он может проверить, нет ли поблизости змей.

Впечатлительный мужчина признался, что неожиданная встреча с таким созданием могла бы довести его до сердечного приступа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   в мире   дверной звонок   животные   змея   камера   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Бу Час назад
не ходите дети в Африку гулять)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil Полчаса назад
Африка, Австралия, Гадюкино?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

845062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок", в полном неадеквате ехала по встречке
В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок", в полном неадеквате ехала по...
Голландец рассказал о необычных привычках россиян
Голландец рассказал о необычных привычках россиян
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Обзор игры Mindustry
Обзор игры Mindustry
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#интересное#новости#Еда#наука#улыбнуло#Москва#геймер
#люди#Прикол#кино#фильм#позитив#факты#СССР#собака#актеры#голливуд
#животные#интересно#история#забавно#ДТП#милота#шоу бизнес#Россия#трейлер#отдых
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине Песчаный кот сражается с пустынной змеей Песчаный кот сражается с пустынной змеей Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Эту громадину из джунглей пришлось вытаскивать с помощью специальной техники Эту громадину из джунглей пришлось вытаскивать с помощью специальной техники Ястреб поймал змею на обед, но жертва чуть его не задушила Ястреб поймал змею на обед, но жертва чуть его не задушила

На что жалуетесь?

Вернуться