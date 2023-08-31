Мужчина не ожидал, что увидит возле своего дверного звонка змею

Бобби вдоволь насмотрелся на пресмыкающуюся визитёршу — к счастью, полюбовался он на неё с помощью камеры, без личного контакта. Мужчина добавил, что открыл для себя новую полезную функцию умного дверного звонка. Теперь перед выходом из дома он может проверить, нет ли поблизости змей.