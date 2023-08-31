Мужчина не ожидал, что увидит возле своего дверного звонка змею

Домовладелец Бобби установил умный дверной звонок с камерой и узнал, что возле его двери довольно часто появляются различные животные и птицы. Однако к встрече со змеёй он точно не был готов.
Бобби вдоволь насмотрелся на пресмыкающуюся визитёршу — к счастью, полюбовался он на неё с помощью камеры, без личного контакта. Мужчина добавил, что открыл для себя новую полезную функцию умного дверного звонка. Теперь перед выходом из дома он может проверить, нет ли поблизости змей.
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Впечатлительный мужчина признался, что неожиданная встреча с таким созданием могла бы довести его до сердечного приступа.
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