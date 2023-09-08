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Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3"

Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3"

Автор:
08 сентября 2023 11:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   актер   знаменитость   марти макфлай   трюк   
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Майкл Джей Фокс стал одной из самых ярких звезд 1980-х годов, получив три премии "Эмми" за роль Алекса П. Китона в сериале "Семейные узы". А роль Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее" закрепила за ним статус легендарного голливудского актера. Несмотря на фантастический жанр, трюки в фильмах были вполне реальными. Один из них едва не стоил Фоксу жизни.

Третья часть франшизы "Назад в будущее" - это ода великим вестернам. В нем Эммет "Док" Браун (Кристофер Ллойд) из-за сбоя в работе DeLorean отправляется в 1885 год. Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) отправляется спасать друга.

В первых двух фильмах врагом Макфлая был Бифф Таннен (Томас Ф. Уилсон), а в третьей части в роли злодея выступил прадед Таннена, Бьюфорд. Когда Макфлай попадает в прошлое, он встречает Бьюфорда и его банду, которые нападают на героя. Они вешают Марти и только появление Дока, который метким выстрелом попал в веревку, спасло жизнь главному герою.

Сцена очень напряженная, Макфлай едва не лишается жизни. В реальности Фокс сам чуть не покинул этот свет.

В своей книге "Счастливчик", вышедшей в 2002 году, актер рассказывает о том, как снималась эта сцена и как она чуть не стоила ему жизни. Поскольку съемка велась крупным планом, Майклу пришлось выполнять трюк самому, без помощи каскадера. Сначала он стоял на ящике и пытался создать впечатление, будто качается на веревке.

"Как бы я ни смещал свой вес, эффект раскачивания не был реалистичным, и я предложил попробовать сделать это без ящика", - написал Фокс в своих мемуарах. Актер несколько раз отрепетировал безопасное выполнение трюка, научившись располагать руки между веревкой и шеей, чтобы избежать удушья. "Следующие несколько дублей все шло хорошо. Но на третьем я ошибся. Петля на шее перекрыла сонную артерию, и я на короткое время потерял сознание".

Поначалу съемочная группа не понимала, что Фокс не играет: "Я качался без сознания несколько секунд, пока Боб Земекис, хоть и был моим поклонником, не понял, что даже я так сыграть не могу".

Если бы Земекис не принял меры, актер мог бы умереть, а если бы и не умер, то мог бы получить серьезную травму.

После того как Майкл пришел в себя, он мало задумывался о последствиях пережитого. Однако через год актер заметил, что мизинец на его левой руке неконтролируемо дергается. Он обратился к врачу, а тот определил, что наиболее вероятной причиной является какая-то травма.

"Он спросил, не было ли у меня в последнее время травм. Поскольку вариантов было очень много, я перечислил несколько, так сказать, самых ярких, и один случай его особенно заинтересовал". Врач решил, что существует связь между неконтролируемыми движениями и инцидентом на съемках "Назад в будущее 3".

Позже у него стали появляться новые симптомы: подергивание других пальцев, а также скованность и боль в мышцах. "Теперь я был убежден, что моя проблема физиологическая, а не неврологическая, возможно, связанная с удушьем на съемках "Назад в будущее", - писал он.

После посещения нескольких врачей Майкл получил конкретный ответ. В 1991 году у 29-летнего Фокса была диагностирована болезнь Паркинсона. Актер продолжал работать в Голливуде и держал свой диагноз в тайне до 1998 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   актер   знаменитость   марти макфлай   трюк   
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2  комментария
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Lev A. 42 минуты назад
Имитация повешения делается веревкой, закрепленной к телу, с фальшивой петлей на шее. Странно, что монстры Голливуда пренебрегли этим способом и сломали жизнь хорошему актеру.
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sonic24a 11 минут назад
Ллойд высокий, Фокс не очень. Не знал.
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