Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3"

После того как Майкл пришел в себя, он мало задумывался о последствиях пережитого. Однако через год актер заметил, что мизинец на его левой руке неконтролируемо дергается. Он обратился к врачу, а тот определил, что наиболее вероятной причиной является какая-то травма.

"Он спросил, не было ли у меня в последнее время травм. Поскольку вариантов было очень много, я перечислил несколько, так сказать, самых ярких, и один случай его особенно заинтересовал". Врач решил, что существует связь между неконтролируемыми движениями и инцидентом на съемках "Назад в будущее 3".

Позже у него стали появляться новые симптомы: подергивание других пальцев, а также скованность и боль в мышцах. "Теперь я был убежден, что моя проблема физиологическая, а не неврологическая, возможно, связанная с удушьем на съемках "Назад в будущее", - писал он.

После посещения нескольких врачей Майкл получил конкретный ответ. В 1991 году у 29-летнего Фокса была диагностирована болезнь Паркинсона. Актер продолжал работать в Голливуде и держал свой диагноз в тайне до 1998 года.