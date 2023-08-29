Минпромторг показал первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100

На лайнере заменили более 40 систем и агрегатов на отечественные.
Опытный образец импортозамещённого ближнемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100 совершил первый полёт, сообщили в Минпромторге России. Испытательный полёт проходил в Комсомольске-на-Амуре и длился 54 минуты на высоте до 3 тысяч метров и со скоростью до 343 км/ч.
"Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг", — сообщили в Минпромторге.
Источник:
Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, в "Суперджете" установлены российская авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, система комплексного управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Всего в самолёте импортозаместили порядка 40 систем и агрегатов.
"Первый полёт «Суперджета», созданного по программе импортозамещения систем и компонентов,— успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации «Ростех»", — отметил вице-премьер Денис Мантуров.
Источник:
Однако не обошлось и без ложки дёгтя. На первом опытном образце установлен франко-российский двигатель SaM146. В Минпромторге это объяснили спешкой — "ускорением программы испытаний". Второй опытный образец, уверяют в ведомстве, уже будет летать на российском двигателе ПД-8. Его лётные испытания начнутся уже в ближайшее время.
Источник:
- Пять человек погибли после падения самолета на ангар с людьми в Польше
- Легкомоторный самолет разбился около подмосковного аэропорта
- Жёсткая посадка пассажирского самолёта в Сомали попала на видео
- В США пассажирка самолёта сама посадила борт, когда пилот потерял сознание
- В Мексике самолёт с генпрокурором едва не потерпел крушение
2.В августе 2012 года в самолете, следовавшем по маршруту Казань-Москва, произошла частичная разгерметизация салона.
3.В марте 2013 года Sukhoi Superjet 100 был вынужден совершить экстренную посадку в Шереметьево по причине незакрывшихся створок шасси.
4.В июле 2013 года в Рейкьявике лайнер SSJ-100 с убранными шасси задел ВПП во время прохождения сертификационных испытаний. В полете была смоделирована автоматическая посадка в условиях сильного бокового ветра с одним неработающим двигателем. В результате самолет сел на брюхо, пострадавших нет.
5.И снова июль 2013 года - самолет не вылетел по маршруту Шереметьево-Пермь из-за проблем с системой кондиционирования воздуха. Пострадавших нет.
6.В мае 2015 года при взлете в аэропорту Шереметьево SSJ-100 «Аэрофлота» потерял часть двигателя центральное тело соплового аппарата. Потеря была обнаружена при осмотре в пункте назначения и на полет не повлияла.
7.В 2017 году Росавиация выпустила директиву, в которой предписывалось проверить крепления навески хвостового стабилизатора, так как были обнаружены повреждения узла. Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании «Ираэро», позже – еще на двух. Всего в России повреждения выявлены у 14 судов, а у мексиканской Interjet повреждения обнаружились на половине самолетов – 11 из 22.
8.В 2018 году авиакомпания Brussels Airlines (Бельгия) заменила российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на канадские Bombardier CRJ 900.
9.В июле 2018 года самолет Superjet-100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. Взлетно-посадочная полоса предварительно была покрыта пеной во избежание возгорания самолета. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было.
10.В октябре 2018 года Superjet при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетной полосы из-за ее обледенения. В результате инцидента самолет получил значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей и был списан.
11.В ноябре 2018 года начали поступать сообщения о проблемах в двигателе SSJ100.
В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2000–4000 часов полета (т. е. уже на втором году эксплуатации самолета), а иногда и после 1000 часов полета, хотя производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7500–8000 часов. Крупнейший эксплуатант SSJ100 – «Аэрофлот», у него их в парке 50 и к сожалению в строю всегда в лучшем случае половина парка российских самолетов, а у авиакомпании «Азимут» вышли из строя три двигателя на восьми самолетах, при том что три судна получены новыми и эксплуатируются с сентября 2017 г., а остальные пять – с 2018 г.
12.Катастрофа SSJ 100 в аэропорту Шереметьево авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 5 мая 2019 года. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый рейс SU1492 по маршруту Москва Мурманск, но через 27 минут после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок на борту. Во время посадки лайнер получил повреждения, ставшие причиной возникновения пожара, в результате которого самолёт частично разрушился и сгорел. По данным СК России, из находившихся на его борту 78 человек (73 пассажира и 5 членов экипажа) погиб 41 (40 пассажиров и 1 член экипажа); выжили 37, 10 из них были госпитализированы. Согласно предварительному отчёту комиссии МАК, 1 член экипажа и 2 пассажира получили серьёзные телесные повреждения, 3 члена экипажа и 4 пассажира незначительные. Обвинили пилота!
И это далеко не все!
Летайте сами на этих "самолетах"! Я лучше поездом в крайнем случае!
Что же до "на коленке" - вы эксперт в авиации? Авиаконструктор? Владеете инсайдерской информацией?