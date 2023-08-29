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Минпромторг показал первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100

Минпромторг показал первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100

Автор:
29 августа 2023 13:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: SSJ-100   Видео   импортозамещение   комсомольск-на-амуре   лётные испытания   самолёт   
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На лайнере заменили более 40 систем и агрегатов на отечественные.

Опытный образец импортозамещённого ближнемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100 совершил первый полёт, сообщили в Минпромторге России. Испытательный полёт проходил в Комсомольске-на-Амуре и длился 54 минуты на высоте до 3 тысяч метров и со скоростью до 343 км/ч.


"Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг", — сообщили в Минпромторге.

Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, в "Суперджете" установлены российская авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, система комплексного управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Всего в самолёте импортозаместили порядка 40 систем и агрегатов.



"Первый полёт «Суперджета», созданного по программе импортозамещения систем и компонентов,— успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации «Ростех»", — отметил вице-премьер Денис Мантуров.

Однако не обошлось и без ложки дёгтя. На первом опытном образце установлен франко-российский двигатель SaM146. В Минпромторге это объяснили спешкой — "ускорением программы испытаний". Второй опытный образец, уверяют в ведомстве, уже будет летать на российском двигателе ПД-8. Его лётные испытания начнутся уже в ближайшее время.

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Метки: SSJ-100   Видео   импортозамещение   комсомольск-на-амуре   лётные испытания   самолёт   
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15  комментариев
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Денис Федотов 2 часа назад
Так там основная проблема была как раз с двигателями, из за которой борта летали меньше, чем могли бы.
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17k
Сергей 18 минут назад
1.Первая катастрофа с жертвами произошла в мае 2012-го - тогда SSJ-100, выполнявший первый демонстрационный тур по Азии, разбился в горах Индонезии. Погибли 45 человек, в том числе представители потенциальных покупателей. К концу того же года комиссия объявила итоги расследования: виновником катастрофы был назван пилот. Причина столкновения экипаж выключил систему предупреждения о сближении с землей.
2.В августе 2012 года в самолете, следовавшем по маршруту Казань-Москва, произошла частичная разгерметизация салона.
3.В марте 2013 года Sukhoi Superjet 100 был вынужден совершить экстренную посадку в Шереметьево по причине незакрывшихся створок шасси.
4.В июле 2013 года в Рейкьявике лайнер SSJ-100 с убранными шасси задел ВПП во время прохождения сертификационных испытаний. В полете была смоделирована автоматическая посадка в условиях сильного бокового ветра с одним неработающим двигателем. В результате самолет сел на брюхо, пострадавших нет.
5.И снова июль 2013 года - самолет не вылетел по маршруту Шереметьево-Пермь из-за проблем с системой кондиционирования воздуха. Пострадавших нет.
6.В мае 2015 года при взлете в аэропорту Шереметьево SSJ-100 «Аэрофлота» потерял часть двигателя центральное тело соплового аппарата. Потеря была обнаружена при осмотре в пункте назначения и на полет не повлияла.
7.В 2017 году Росавиация выпустила директиву, в которой предписывалось проверить крепления навески хвостового стабилизатора, так как были обнаружены повреждения узла. Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании «Ираэро», позже – еще на двух. Всего в России повреждения выявлены у 14 судов, а у мексиканской Interjet повреждения обнаружились на половине самолетов – 11 из 22.
8.В 2018 году авиакомпания Brussels Airlines (Бельгия) заменила российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на канадские Bombardier CRJ 900.
9.В июле 2018 года самолет Superjet-100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. Взлетно-посадочная полоса предварительно была покрыта пеной во избежание возгорания самолета. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было.
10.В октябре 2018 года Superjet при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетной полосы из-за ее обледенения. В результате инцидента самолет получил значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей и был списан.
11.В ноябре 2018 года начали поступать сообщения о проблемах в двигателе SSJ100.
В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2000–4000 часов полета (т. е. уже на втором году эксплуатации самолета), а иногда и после 1000 часов полета, хотя производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7500–8000 часов. Крупнейший эксплуатант SSJ100 – «Аэрофлот», у него их в парке 50 и к сожалению в строю всегда в лучшем случае половина парка российских самолетов, а у авиакомпании «Азимут» вышли из строя три двигателя на восьми самолетах, при том что три судна получены новыми и эксплуатируются с сентября 2017 г., а остальные пять – с 2018 г.
12.Катастрофа SSJ 100 в аэропорту Шереметьево авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 5 мая 2019 года. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый рейс SU1492 по маршруту Москва Мурманск, но через 27 минут после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок на борту. Во время посадки лайнер получил повреждения, ставшие причиной возникновения пожара, в результате которого самолёт частично разрушился и сгорел. По данным СК России, из находившихся на его борту 78 человек (73 пассажира и 5 членов экипажа) погиб 41 (40 пассажиров и 1 член экипажа); выжили 37, 10 из них были госпитализированы. Согласно предварительному отчёту комиссии МАК, 1 член экипажа и 2 пассажира получили серьёзные телесные повреждения, 3 члена экипажа и 4 пассажира незначительные. Обвинили пилота!

И это далеко не все!
Летайте сами на этих "самолетах"! Я лучше поездом в крайнем случае!
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1k
manul74 Полчаса назад
Я в это не сяду
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89k
7guest 48 минут назад
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79
AndrushaVictorovich 48 минут назад
Ну так и надо было врать в заголовке про импортозамещение? если там хранцузские двигатели. поставьте пд-8, полетайте, тогда и рапортуйте об успешном испытании. Вообще там 2 борта, на одном авионика замещённая, на втором пихло наше, чтобы в одну корзину все яйца не класть сделано так, т.е. будет ещё и борт в котором объединят замещённые компоненты.
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1k
investas 49 минут назад
Ага, смешно. Аэробус разобрали - собрали Sukhoi Superjet 100)
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59k
Александр 57 минут назад
«Хорошо летать могут только красивые самолеты» - Андрей Николаевич Туполев.
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43k
Валерий 2 часа назад
вот объясните мне какие образом можно сделать импортозамещение(ну и словечко придумали) если до этого из своего был только алюминий? за полтора года создать станки, создать( или стырить ) технологии деталей и начать выпускать высоко технологичные изделия? я бы в это поверил если бы страной управляла коммунистическая партия во главе с отцом народов Сталиным, и что бы Лаврентий Палыч отстреливал по кабинетом врагов народов, китайцы как бы не побоялись копировать импортную технику и поднялись в том числе и благодаря этому, но почему то не говорили гордо и патриотично про импортозамещение, ну сделали вы самолёт, молодцы, но нахрена пороть всякую чушь про то какие мы гении технологий
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