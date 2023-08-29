Минпромторг показал первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100

Опытный образец импортозамещённого ближнемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100 совершил первый полёт, сообщили в Минпромторге России. Испытательный полёт проходил в Комсомольске-на-Амуре и длился 54 минуты на высоте до 3 тысяч метров и со скоростью до 343 км/ч.

"Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг", — сообщили в Минпромторге.