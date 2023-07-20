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В США пассажирка самолёта сама посадила борт, когда пилот потерял сознание

В США пассажирка самолёта сама посадила борт, когда пилот потерял сознание

Автор:
20 июля 2023 09:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Piper Meridian   Видео   авиа   женщина за штурвалом   жесткая посадка   легкомоторный самолет   пассажирка   пилот   потерял сознание   самолет   
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Отважная дама связалась с диспетчером и, руководствуясь его рекомендациями, сумела приземлить самолёт.

При заходе на посадку пилот частного легкомоторного самолёта Piper Meridian потерял сознание. Увидев, что 79-летний мужчина находится в обмороке и не реагирует на внешние раздражители, пассажирка не растерялась и решила действовать. Она взялась за штурвал и сумела приземлить борт, хоть и вне посадочной полосы и довольно жёстко . При посадке от корпуса оторвалось левое крыло, т.к. садиться пришлось на фюзеляж.


Это уже мелочи, т.к. оба человека на борту не пострадали. После посадки и пилота, и пассажирку доставили в клинику, но травм, которые обычно случаются при жестком приземлении, у них не выявили. 68-летнюю женщину отпустили домой, а пожилого пилота оставили в больнице для наблюдения и выяснения причин обморока. Состояние его оставалось тяжелым.


Инцидент произошёл в субботу, 15 июля, в аэропорту Мартас-Виньярд (штат Массачусетс, США). Имела ли отважная дама какой-либо опыт управления самолётом до этого инцидента, пока не ясно.


Кстати, это не первый случай, когда пассажиры самолёта берут на себя ответственность в критический момент. В апреле прошлого года во Франции случилась практически идентичная история. Пассажирка туристического самолета Dragonfly сумела самостоятельно посадить машину после того, как у 66-летнего пилота случился сердечный приступ. Кстати, у этой женщины не было навыков пилотирования, однако она сумела увести самолёт от жилых домов, чтобы случайно не врезаться в строения.

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Метки: Piper Meridian   Видео   авиа   женщина за штурвалом   жесткая посадка   легкомоторный самолет   пассажирка   пилот   потерял сознание   самолет   
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2  комментария
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3k
Едондер пуп 56 минут назад
"Это уже мелочи..."
Да фигня, пара миллионов))
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75k
Viktor 42 минуты назад
В 79 лет пора уже на солнышке с газеткой в парке время проводить, а не на самолётах рассекать!
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