В США пассажирка самолёта сама посадила борт, когда пилот потерял сознание

Это уже мелочи, т.к. оба человека на борту не пострадали. После посадки и пилота, и пассажирку доставили в клинику, но травм, которые обычно случаются при жестком приземлении, у них не выявили. 68-летнюю женщину отпустили домой, а пожилого пилота оставили в больнице для наблюдения и выяснения причин обморока. Состояние его оставалось тяжелым.

Инцидент произошёл в субботу, 15 июля, в аэропорту Мартас-Виньярд (штат Массачусетс, США). Имела ли отважная дама какой-либо опыт управления самолётом до этого инцидента, пока не ясно.