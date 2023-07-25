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В Казахстане появился первый в истории страны женский экипаж пассажирского самолёта

В Казахстане появился первый в истории страны женский экипаж пассажирского самолёта

Автор:
25 июля 2023 19:35
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Казахстан   авиакомпания   женский экипаж   история   самолёт   
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Правда, пока девушки летают на р=сравнительно небольшом воздушном судне.

Первый в истории казахской авиации рейс состоялся 19 июля. В авиакомпании QAZAQ AIR признались, что собрать такой экипаж было делом непростым — ведь в компании всего две девушки-пилота.


Командиром воздушного судна De-Havilland Dash 8-Q400, который уже успел совершить один рейс из Астаны в Омск и обратно, назначена 26-летняя Екатерина Сверчкова, вторым пилотом — Ажар Несипбаева, бортпроводниками — Аида Кенжебекова и Дарья Гончаренко.

По словам Екатерины Сверчковой, она хотела бы в будущем стать пилотом более крупного самолёта, чтобы совершать гораздо длительные перелёты.

Нет рейса мечты, есть самолет мечты - Boeing 747. Хочется на нем поработать. Это дальние межконтинентальные длительные рейсы, когда ты летишь через несколько часовых поясов

Что касается женских экипажей, то российская авиакомпания "Победа" впервые доверила "Боинг" женскому экипажу в 2018 году. Прекрасный экипаж успешно выполнил рейс из Москвы в Стамбул и обратно, но вызвал неоднозначную реакцию среди россиян. В прошлом году авиакомпания Flyadeal из Саудовской Аравии также совершила первый в истории королевства рейс с полностью женским экипажем.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   авиакомпания   женский экипаж   история   самолёт   
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9  комментариев
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37k
Александр Час назад
главное чтоб педали не путали )
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2k
Дмитрий 23 минуты назад
Одна летчица русская, вторая по блату и нихиера ничего не умеет..в принципе это всё что надо знать об укладе жизни в Казахстане
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Если бы они пошли работать в штольню шахты, я бы засомневался в их эффективности, но для управления самолетом мужская сила не нужна, главное соответствующих склад характера (очевидно он есть, раз они пошли на такую работу), качественное обучение и опыт, который придет со временем.

Удачи девчонкам!
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62
Кристофер Роббин Полчаса назад
надеюсь у них ПМС не синхронизируется? А то: "Ой, все"
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389k
Алексей 38 минут назад
сильный экипаж.на ручнике долететь могут
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929
ruslan d 55 минут назад
Главное чтоб не поссорились
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5k
Трям Час назад
Хули... помним, скорбим...
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16k
ss Час назад
Молодцы, девчонки! Удачных вам взлётов и посадок. Пусть их количество всегда совпадает!
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