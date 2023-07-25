В Казахстане появился первый в истории страны женский экипаж пассажирского самолёта

Правда, пока девушки летают на р=сравнительно небольшом воздушном судне.
Первый в истории казахской авиации рейс состоялся 19 июля. В авиакомпании QAZAQ AIR признались, что собрать такой экипаж было делом непростым — ведь в компании всего две девушки-пилота.
Командиром воздушного судна De-Havilland Dash 8-Q400, который уже успел совершить один рейс из Астаны в Омск и обратно, назначена 26-летняя Екатерина Сверчкова, вторым пилотом — Ажар Несипбаева, бортпроводниками — Аида Кенжебекова и Дарья Гончаренко.
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По словам Екатерины Сверчковой, она хотела бы в будущем стать пилотом более крупного самолёта, чтобы совершать гораздо длительные перелёты.
Нет рейса мечты, есть самолет мечты - Boeing 747. Хочется на нем поработать. Это дальние межконтинентальные длительные рейсы, когда ты летишь через несколько часовых поясов
Что касается женских экипажей, то российская авиакомпания "Победа" впервые доверила "Боинг" женскому экипажу в 2018 году. Прекрасный экипаж успешно выполнил рейс из Москвы в Стамбул и обратно, но вызвал неоднозначную реакцию среди россиян. В прошлом году авиакомпания Flyadeal из Саудовской Аравии также совершила первый в истории королевства рейс с полностью женским экипажем.
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Удачи девчонкам!