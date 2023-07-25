В Казахстане появился первый в истории страны женский экипаж пассажирского самолёта

Первый в истории казахской авиации рейс состоялся 19 июля. В авиакомпании QAZAQ AIR признались, что собрать такой экипаж было делом непростым — ведь в компании всего две девушки-пилота.

Командиром воздушного судна De-Havilland Dash 8-Q400, который уже успел совершить один рейс из Астаны в Омск и обратно, назначена 26-летняя Екатерина Сверчкова, вторым пилотом — Ажар Несипбаева, бортпроводниками — Аида Кенжебекова и Дарья Гончаренко.