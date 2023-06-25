Легкомоторный самолет разбился около подмосковного аэропорта

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Погибли два человека.
По предварительной информации пилотом был чемпион по высшему пилотажу, студент четвертого курса Ульяновского авиационного института Евгений Бессмертный. Парень готовился к соревнованиям, пассажиром была его девушка.
По данным Telegram-канал 112, самолёт не набрав достаточной высоты, не смог выйти из фигуры высшего пилотажа.
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