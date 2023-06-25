FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 389 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Легкомоторный самолет разбился около подмосковного аэропорта

Легкомоторный самолет разбился около подмосковного аэропорта

Автор:
25 июня 2023 13:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   легкомоторный самолет   разбился   самолет   ступино   як-52   
1501
3
1

Погибли два человека.

Легкомоторный спортивный самолёт Як-52 разбился около подмосковного аэропорта Малино-Харино.


По предварительной информации пилотом был чемпион по высшему пилотажу, студент четвертого курса Ульяновского авиационного института Евгений Бессмертный. Парень готовился к соревнованиям, пассажиром была его девушка.


По данным Telegram-канал 112, самолёт не набрав достаточной высоты, не смог выйти из фигуры высшего пилотажа.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   легкомоторный самолет   разбился   самолет   ступино   як-52   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Александр Час назад
Довыёживался?! Жаль девушку. Парня тоже жаль, но немного меньше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor 10 минут назад
Бля, но чемпион по высшему пилотажу - это вам не хухры-мухры, как так то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley Полчаса назад
100% женщине дал порулить и итог плачевный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Valiko 37 минут назад
Скорей всего не учел бОльшую, чем обычно, массу самолета. Выпендреж перед женщинами он такой - выше разума и чувства самосохранения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 42 минуты назад
Евгений думал, что он Бессмертный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Альф 57 48 минут назад
Жаль, молодые такие.. Ирония - фамилия "Бессмертный"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Ясен Пень Час назад
Все мы смертны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80641



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#факты#Россия#истории#новости#Фотографии#кот
#в мире#животные#люди#кино#Жизнь#картинки#позитив#франция#Животное
#история#забавно#США#СССР#искусство#милота#Приколы#работа
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться