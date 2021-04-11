15 картинок с тонкими намеками

Иногда мир вокруг дает знаки. Нам остается их только увидеть. Они могут быть на ценнике в магазине, на рекламном щите и даже телефоне пассажира с соседнего кресла. Порой эти знаки оскорбительные, но и жизнь-то штука непростая.

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1. Тонкий намек 0 Источник:

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2. Все мы немножечко это животное в переноске 0 Источник:

3. Еще никогда слово "пародия" не было таким сложным 0 Источник:

4. Одни маты как будто 0 Источник:

5. Сами вы 0 Источник:

6. Вывеска обругала 0 Источник:

7. Футболка знает, что ты 0 Источник:

8. Настольная книга о некоторых телах 0 Источник:

9. Максимум унижения 0 Источник:

10. Фотограф умеет видеть знаки 0 Источник:

11. Тут явно лишняя "М" 0 Источник:

12. Кто ты сегодня 0 Источник:

13. Детская книжка для взрослых 0 Источник:

14. Даже машины не уважают 0 Источник: