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15 картинок с тонкими намеками

15 картинок с тонкими намеками (16 фото)

Автор:
11 апреля 2021 06:50
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   картинки с намеками   намеки   прикол   смешно   смешные картинки   
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Иногда мир вокруг дает знаки. Нам остается их только увидеть. Они могут быть на ценнике в магазине, на рекламном щите и даже телефоне пассажира с соседнего кресла. Порой эти знаки оскорбительные, но и жизнь-то штука непростая.
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Метки: забавно   картинки с намеками   намеки   прикол   смешно   смешные картинки   
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