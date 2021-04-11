15 картинок с тонкими намеками

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Иногда мир вокруг дает знаки. Нам остается их только увидеть. Они могут быть на ценнике в магазине, на рекламном щите и даже телефоне пассажира с соседнего кресла. Порой эти знаки оскорбительные, но и жизнь-то штука непростая.
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