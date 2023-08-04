FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8470 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Былая роскошь заброшенного отеля в Ирландии

Былая роскошь заброшенного отеля в Ирландии

Автор:
04 августа 2023 11:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: интерьер   ирландия   отель   природа   фотограф   фотомир   
1199
24

Во время путешествия по Ирландии внимание Ромэна Вейона привлекла статья в местной газете о заброшенном отеле. Французский фотограф решил, что его стоит посетить. Он был поражен, когда увидел интерьеры. Природа отвоевала свое: комнаты покрыли папоротники и плющ!

Отель расположен на берегу океана, и из-за ветра и штормов разбились окна. А благодаря повышенной влажности все так быстро разрослось.

×
×

Многое сохранилось: телефоны, столы, книги, стулья, старые картины, очки, телевизоры, даже фены...

Фотографу казалось, будто он оказался в постапокалиптическом фильме, где он бродит по пустому миру.

"Это жуткое ощущение, атмосфера просто невероятная, и я надеюсь, что мне удалось достоверно передать ее в своих фотографиях", - говорит Ромэн.

"Я люблю заброшенные места, особенно те, что захватила природа! Мне нравится, когда эти здания выглядят так, будто человек исчез с планеты, как в постапокалиптическом мире. К тому же этот отель был совершенно нетронут, никто не ступал туда почти десять лет!"

"Мне посчастливилось посетить это место. Там нет ни граффити, ни пустых бутылок на полу. Я старался сделать свой репортаж так, будто это действующий отель, которому нужна реклама. Поэтому я показал всю оставшуюся мебель (фен, телевизоры, очки, кровати, телефоны, зеркала и т.д.)".

"Комната, которая произвела на меня наибольшее впечатление, - та, что будет на обложке моей следующей книги! На стене все еще висят две картины, которые придают поэтический оттенок интерьеру. Повсюду папоротники и плесень, на полу валяется огнетушитель, как будто им успели воспользоваться".

"Я использовал то же оборудование (Nikon D800 и широкоугольный объектив) и те же приемы, которые обычно применяю при съемке заброшенных мест".

"Я исследовал и другие заброшенные места с не менее захватывающими историями. Одно из них - Колманскоп! Это был шахтерский город посреди пустыни Намиб в Намибии, где добывали алмазы. В 1954 году население перебралось на юг, где было найдено новое месторождение. Колманскоп превратился в город-призрак, и сейчас он полностью засыпан песком".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: интерьер   ирландия   отель   природа   фотограф   фотомир   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Роман Час назад
Странно. Как так все можно бросить. Если банкрот, то продали бы мебель хоть и оборудование. Или хозяин помер, и всем пофиг стало. В общем много вопросов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

488290



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#аварии#Китай#Автовсячина#интересно#кино#драка#СССР
#автомобили#машина#в мире#ДТП#позитив#подборка#история#новости#интересное#США
#люди#животные#Юмор#авто аварии#забавно#полиция#дети#улыбнуло#сарказм#факты
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться