Былая роскошь заброшенного отеля в Ирландии

Фотографу казалось, будто он оказался в постапокалиптическом фильме, где он бродит по пустому миру.

"Это жуткое ощущение, атмосфера просто невероятная, и я надеюсь, что мне удалось достоверно передать ее в своих фотографиях", - говорит Ромэн.