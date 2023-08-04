Былая роскошь заброшенного отеля в Ирландии

Во время путешествия по Ирландии внимание Ромэна Вейона привлекла статья в местной газете о заброшенном отеле. Французский фотограф решил, что его стоит посетить. Он был поражен, когда увидел интерьеры. Природа отвоевала свое: комнаты покрыли папоротники и плющ!
Отель расположен на берегу океана, и из-за ветра и штормов разбились окна. А благодаря повышенной влажности все так быстро разрослось.
Многое сохранилось: телефоны, столы, книги, стулья, старые картины, очки, телевизоры, даже фены...
Фотографу казалось, будто он оказался в постапокалиптическом фильме, где он бродит по пустому миру.
"Это жуткое ощущение, атмосфера просто невероятная, и я надеюсь, что мне удалось достоверно передать ее в своих фотографиях", - говорит Ромэн.
"Я люблю заброшенные места, особенно те, что захватила природа! Мне нравится, когда эти здания выглядят так, будто человек исчез с планеты, как в постапокалиптическом мире. К тому же этот отель был совершенно нетронут, никто не ступал туда почти десять лет!"
"Мне посчастливилось посетить это место. Там нет ни граффити, ни пустых бутылок на полу. Я старался сделать свой репортаж так, будто это действующий отель, которому нужна реклама. Поэтому я показал всю оставшуюся мебель (фен, телевизоры, очки, кровати, телефоны, зеркала и т.д.)".
"Комната, которая произвела на меня наибольшее впечатление, - та, что будет на обложке моей следующей книги! На стене все еще висят две картины, которые придают поэтический оттенок интерьеру. Повсюду папоротники и плесень, на полу валяется огнетушитель, как будто им успели воспользоваться".
"Я использовал то же оборудование (Nikon D800 и широкоугольный объектив) и те же приемы, которые обычно применяю при съемке заброшенных мест".
"Я исследовал и другие заброшенные места с не менее захватывающими историями. Одно из них - Колманскоп! Это был шахтерский город посреди пустыни Намиб в Намибии, где добывали алмазы. В 1954 году население перебралось на юг, где было найдено новое месторождение. Колманскоп превратился в город-призрак, и сейчас он полностью засыпан песком".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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