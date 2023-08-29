Очевидец снял момент крушения вертолета в США

Что мы собственное питание не можем организовать?

Допрыгались: внезапное падение женщин в яму попало на видео

Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги

Велосипедист не заметил кабель и отправился в незапланированный полёт

Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку

Разгневанный мужчина напал на врача во время научной конференции