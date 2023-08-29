Очевидец снял момент крушения вертолета в США

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В Помпано-Бич, штат Флорида, США, разбился пожарно-спасательный вертолет. Момент падения попал на видео.
На борту вертолёта находились три человека. Двое людей госпитализированы в тяжелом состоянии, про состояние третьего пока ничего неизвестно.
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