В США мужчина преследовал грабителя, проникшего в его дом, со сковородой

На кадрах с камеры наблюдения видно, как Джейсон бегал за грабителем по двору дома со словами: "Убирайся отсюда, я тебя убью".

При попытке выйти из калитки злоумышленник получил удар сковородой, затем он все-таки смог открыть дверцу и побежал вдоль улицы, но после долгой погони он потерял силы и в конце концов сдался.