FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1329 постов • 267 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
В США мужчина преследовал грабителя, проникшего в его дом, со сковородой

В США мужчина преследовал грабителя, проникшего в его дом, со сковородой

Автор:
22 июня 2024 10:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   грабитель   люди   ор   сковородка   
1049
1
1

Ситуация произошла, когда Джейсон Уильямс, возвращаясь домой, увидел уведомление в телефоне о том, что в его дом проник неизвестный. Войдя в здание, он взял первое, что попалось под руку — кухонную утварь, и увидел спускающегося вора.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как Джейсон бегал за грабителем по двору дома со словами: "Убирайся отсюда, я тебя убью".

При попытке выйти из калитки злоумышленник получил удар сковородой, затем он все-таки смог открыть дверцу и побежал вдоль улицы, но после долгой погони он потерял силы и в конце концов сдался.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   США   в мире   грабитель   люди   ор   сковородка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Babangdida 48 минут назад
А можно, чтобы и у нас оплачиваемая нашими налогами полиция, появлялась на месте взлома за такое же время!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
VSh 7 минут назад
Да уж. У них полиция быстро приезжает, но бегает очень медленно. Хотя зачем им бегать, у них же есть пульки. Наши бегать умеют, только не приезжают на вызов, приезжают уже на место преступления. Показания взяли если нет трупа, либо очевидцев опросили если есть труп и «тут это мы как бы вот наши полномочия все, окончены» Что они лохи какие то, чтобы бегать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Григорий Бабкин 14 минут назад
Собач прикольный.
Такой: - А чё это вы тут делаете? А?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
L.Nemo Полчаса назад
Боевая сковорода, восьмой дан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Grishaev 41 минуту назад
Чугунную надо было, она надёжнее отключает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт 53 минуты назад
пи*дор со сковородкой гоняется за пи*дором с бутылкой мартини, небинарная собака веган радостно машет хвостом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PbIBOK 58 минут назад
Питарасина свой флаг скребучий вывесила ещё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Кукер PbIBOK 14 минут назад
Точно, радужный флаг! Это у них брачные игры, и собака участвует. А полиция на "бытовуху" приехала, соседи вызвали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GMN Час назад
Собачка хвостиком виляет)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1453 поста (1418 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

312590



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#полиция#Юмор#новости#Еда#шоу бизнес#улыбнуло#позитив
#люди#животные#США#забавно#факты#сарказм#криминал#Россия#трейлер#милота
#в мире#интересное#кино#фильм#история#собака#Китай#Москва#СССР#женщины
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Случайность или хитрый план? Падение мужчины в Техасе Случайность или хитрый план? Падение мужчины в Техасе Афроамериканец показал копам, на что способно его тело Афроамериканец показал копам, на что способно его тело Ограбление без шума и пыли Ограбление без шума и пыли Подлый поступок студента во время вечеринки Подлый поступок студента во время вечеринки В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага

На что жалуетесь?

Вернуться