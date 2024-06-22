В США мужчина преследовал грабителя, проникшего в его дом, со сковородой

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Ситуация произошла, когда Джейсон Уильямс, возвращаясь домой, увидел уведомление в телефоне о том, что в его дом проник неизвестный. Войдя в здание, он взял первое, что попалось под руку — кухонную утварь, и увидел спускающегося вора.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как Джейсон бегал за грабителем по двору дома со словами: "Убирайся отсюда, я тебя убью".
При попытке выйти из калитки злоумышленник получил удар сковородой, затем он все-таки смог открыть дверцу и побежал вдоль улицы, но после долгой погони он потерял силы и в конце концов сдался.
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