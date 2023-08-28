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Вопросы из игры "Кто хочет стать миллионером", которые проверяют эрудицию

Вопросы из игры "Кто хочет стать миллионером", которые проверяют эрудицию

Автор:
28 августа 2023 14:33
Сообщество : Факты
Метки: Кто хочет стать миллионером   викторина   забавно   игра по тв   интересно   тв игра   фото   эрудиция   
2571
16

Интересно порой отвечать на вопросы, которые задают в популярных играх на ТВ. Кажется, что игроки забывают всё из-за стресса и забывают ответы даже на самые простые задания. Попробуем проверить свою эрудицию? Под каждой картинкой есть ответ на вопрос.

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Сколько правильных ответов собрали?

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Метки: Кто хочет стать миллионером   викторина   забавно   игра по тв   интересно   тв игра   фото   эрудиция   
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21  комментарий
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17k
K7OO 47 минут назад
Имена рэперов знают только очень эрудированные люди.
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1k
Николай 17 минут назад
Ответил только на два вопроса... Первый и второй. Дальше лень стало))))))))
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5k
Трям 17 минут назад
Это че, бля, щас было?
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4k
Григорий 19 минут назад
теперь обязательно патарасов (реперов) по имени знать?
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17k
Голос Вселенной 48 минут назад
А разве желудок фунциклирует у ребенка до рождения? Есть тут знающие люди, просветите!... Ведь ребенок в утробе вроде как питается через пуповину матери...
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5k
Hugo_RnD 54 минуты назад
мда.. №2 - тут только "эрудиция" Вассермана смогла бы правильно ответить...
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62k
doker 57 минут назад
Пофиг на тест... Вспомнил то, что давно забыл. Пойду пересмотрю...
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1k
Андрей 34рус Час назад
Аффтар! Эрудиция и хорошая память - это разные понятия! Например, какой журнал появился раньше и это Космополитен, не может быть отнесен к эрудиции, об этом нужно было знать. Также, не зная рассказов про крокодила Гену, нельзя понять на каком языке он говорил, используя лишь эрудицию.
Тут примерно половина вариантов явно лишние!
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16k
banzai7 Час назад
Забавно, конечно, проходить тест, где составитель поленился придумать неправильные варианты)
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8k
Дмитрий Час назад
А ответы сразу на хуа? Все ответы правильные "собрал". Трудно было не собрать то.
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Спелая кукурузинка

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