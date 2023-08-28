Вопросы из игры "Кто хочет стать миллионером", которые проверяют эрудицию

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Интересно порой отвечать на вопросы, которые задают в популярных играх на ТВ. Кажется, что игроки забывают всё из-за стресса и забывают ответы даже на самые простые задания. Попробуем проверить свою эрудицию? Под каждой картинкой есть ответ на вопрос.
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Сколько правильных ответов собрали?
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Хотя, вроде где-то читал, что у ребенка в утробе рот, нос и чуть ли не уши пленками закрыты.... Но это не точно ))))))
Тут примерно половина вариантов явно лишние!