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Телеведущей сделали предложение во время выпуска новостей

Телеведущей сделали предложение во время выпуска новостей

Автор:
28 августа 2023 14:31
Сообщество : Истории
Метки: Эфир   ведущая   пара   предложение   репортер   телеканал   
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Корнелия Николсон, ведущая на американском телеканале, приступила к записи анонса. Зачитывая текст, она вдруг поняла, что речь идет о ней и ее возлюбленном. В этот момент в студию вошел репортер Райли Нагель с букетом.

"А сейчас мы расскажем о двух молодых журналистах, которые нашли любовь в своей индустрии", - произнесла Корнелия и тут же засмущалась. На экране стали появляться фотографии ведущей и ее спутника. Далее она пригласила в студию Нагеля со "специальным репортажем".

"У меня есть специальное сообщение для тех, кто не знает, что мы с Корнелией познакомились почти четыре года назад на новостной станции в Монтане. И когда я впервые встретил тебя, то сразу же влюбился. У тебя удивительный характер, ты такая яркая, ты словно освещаешь комнату, когда входишь, и заставляешь всех смеяться. Ты помогаешь мне становиться лучше как в профессии, так и в других аспектах моей жизни, и я подумал, что будет уместно задать тебе этот вопрос здесь, поскольку мы познакомились в этой сфере", - сказал Райли.

Планируя сделать предложение, Нагель обратился к руководству канала. "Прежде чем вы откажетесь, выслушайте меня. Я думаю, это будет классно, - рассказывает Нагель. - Мне ответили, что у них такого еще не было. Организаторы боялись пускать такое в прямой эфир".

Чтобы найти золотую середину, репортеру предложили позвать любимую замуж во время записи анонса.


Корнелия и Райли познакомились в марте 2020 года во время работы на новостном канале в Монтане. Вскоре они стали парой.

Журналисты поделились радостным событием с телезрителями.

"Нам было так приятно видеть всю эту любовь со стороны общества, потому что мы выбрали эту работу, чтобы выражать интересы людей, знакомиться с нашими соседями и делиться их историями с нашей аудиторией", - призналась Николсон.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эфир   ведущая   пара   предложение   репортер   телеканал   
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16  комментариев
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10k
SuperTroll Час назад

Ссылка youtu.be
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Доктор Джонс Минуту назад
Чернильщик...
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10k
Бритва 5 минут назад
"пожалуй, сделаю в салоне красную кожаную обивку"
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10k
Пётр 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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58k
Олег 9 минут назад
Я не употребляю ничего запрещенного и даже представить себе не могу влечение к черному бегемоту.
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5k
Трям 20 минут назад
А она его не сожрет?
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30k
БамбарбияКиргуду 47 минут назад
Было бы прикольно,если б она его науй послала.В прямом эфире.Навсегда бы отучился от этой дурацкой привычки.Понторезы херовы.
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30k
БамбарбияКиргуду 49 минут назад
Пи.з.д.ец,как он эту свиноматку обслуживать будет?Она ж его сожрёт.
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19k
Robin Hood 50 минут назад
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16k
banzai7 56 минут назад
Я рад за ребят.
Но если честно, не могу представить себя с женщиной другой рассы и полной.
Это не рассизм. Я с уважением отношусь к представителям любых расс (пока они не начинают творить дичь).
Это сексуальные предпочтения.
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
есть еще романтики и нормальные люди в трансгендарной европе
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885
Vergüenza Ajena Час назад
Было бы более рейтинговым видео, где она ему отказывает.
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Шаблоны
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Fuchsia

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