Телеведущей сделали предложение во время выпуска новостей

Корнелия Николсон, ведущая на американском телеканале, приступила к записи анонса. Зачитывая текст, она вдруг поняла, что речь идет о ней и ее возлюбленном. В этот момент в студию вошел репортер Райли Нагель с букетом.
"А сейчас мы расскажем о двух молодых журналистах, которые нашли любовь в своей индустрии", - произнесла Корнелия и тут же засмущалась. На экране стали появляться фотографии ведущей и ее спутника. Далее она пригласила в студию Нагеля со "специальным репортажем".
"У меня есть специальное сообщение для тех, кто не знает, что мы с Корнелией познакомились почти четыре года назад на новостной станции в Монтане. И когда я впервые встретил тебя, то сразу же влюбился. У тебя удивительный характер, ты такая яркая, ты словно освещаешь комнату, когда входишь, и заставляешь всех смеяться. Ты помогаешь мне становиться лучше как в профессии, так и в других аспектах моей жизни, и я подумал, что будет уместно задать тебе этот вопрос здесь, поскольку мы познакомились в этой сфере", - сказал Райли.
Планируя сделать предложение, Нагель обратился к руководству канала. "Прежде чем вы откажетесь, выслушайте меня. Я думаю, это будет классно, - рассказывает Нагель. - Мне ответили, что у них такого еще не было. Организаторы боялись пускать такое в прямой эфир".
Чтобы найти золотую середину, репортеру предложили позвать любимую замуж во время записи анонса.
Корнелия и Райли познакомились в марте 2020 года во время работы на новостном канале в Монтане. Вскоре они стали парой.
Журналисты поделились радостным событием с телезрителями.
"Нам было так приятно видеть всю эту любовь со стороны общества, потому что мы выбрали эту работу, чтобы выражать интересы людей, знакомиться с нашими соседями и делиться их историями с нашей аудиторией", - призналась Николсон.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Грабители застали супружескую пару врасплох
- Итальянских комментаторов отстранили от эфира на ЧМ за сексистские и расистские шуточки
- «Человеки если промокают, могут простудиться»: российский канал показал нейросетевую ведущую прогноза погоды
- Гололед в студии: ведущая прогноза погоды упала в прямом эфире
- Глава ЛДПР Слуцкий предложил ввести в южных регионах сиесту
Но если честно, не могу представить себя с женщиной другой рассы и полной.
Это не рассизм. Я с уважением отношусь к представителям любых расс (пока они не начинают творить дичь).
Это сексуальные предпочтения.