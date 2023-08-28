Телеведущей сделали предложение во время выпуска новостей

"А сейчас мы расскажем о двух молодых журналистах, которые нашли любовь в своей индустрии", - произнесла Корнелия и тут же засмущалась. На экране стали появляться фотографии ведущей и ее спутника. Далее она пригласила в студию Нагеля со "специальным репортажем".

"У меня есть специальное сообщение для тех, кто не знает, что мы с Корнелией познакомились почти четыре года назад на новостной станции в Монтане. И когда я впервые встретил тебя, то сразу же влюбился. У тебя удивительный характер, ты такая яркая, ты словно освещаешь комнату, когда входишь, и заставляешь всех смеяться. Ты помогаешь мне становиться лучше как в профессии, так и в других аспектах моей жизни, и я подумал, что будет уместно задать тебе этот вопрос здесь, поскольку мы познакомились в этой сфере", - сказал Райли.