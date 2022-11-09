Пользователи рассказали, как сложилась их жизнь с отчимами, когда из семьи ушел папа

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Жизнь детей, родители которых развелись, складывается по-разному. Кто-то остается в хорошим отношениях с биологическим отцом, другие не могут найти контакт с новым мужем мамы. Пользователи поделились своими историями о жизни в уже новой семье.
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А вы выросли в полной семье?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Наверное в ДОМОСТРОЕ правильно написано - пиз.дить их раз в неделю, желательно кнутом, что-б дурь вышибить..
А у нас все в розовых соплях что мужики что бабы.
Любовь, морковь, ну какие там брачные договоры и тд.
А потом получаем грызню, и все это распространяется на всю жизнь.
Это хорошо бы даже законодательно стимулировать.
Тем кто не заключил брачный договор -5-10% от мат капитала.
При чем тупорылой едросне даже работать особо не нужно, не нужно искать доп средства на стимулирование а наоборот как штраф за невыполнение условия.
Сначала будет формальность, что-то стандартное идущее параллельно закону про 50% нажитого.
Приёмная дочь стала называть меня "папа" года через три- четыре, после того, как я женился на её матери.
Сейчас ей уже тридцать пять, своя жизнь, семья, дом, бизнес.
Общаемся, продолжаем если не дружить, то во всяком случае относиться друг к другу с уважением и симпатией.
девок было столько что и не вспомнить, в последние года два - так вообще пипец...
и все,абсолютно все с какой-то [мат]...
ну нет адекватных вообще. у одной - её мама это единственный родной человек, у второй "надо соответствовать обществу", третяя - независимая,четвертая - самосовершенствуется, пятая - работа это всё что надо в жизни,6-ая - хочу засесть дома и нихрена не делать,7-ая - собаки лучше людей,8-ая что хочу то и ворочу,9-я ты меня ущемляешь,10 -я я девушка непростая, мне надо то+то+то,11- я - чайлдфри,12-ая - прививаться не буду - там непонятная жижа,и ты тоже прожижишься,не смей...
и т.д. - это те,кто без детей....
с детьми они еще более долбанутые.
пришел к выводу: трахайте все и вся,не забывайте про своих детей, зарабатывайте дохрена денег,что б про вас не забыли))))))
тираны,бурдюки,жмоты и т.д. меня к таким отнести сложно.
написано ж " не забывайте про своих детей" а денег зарабатывать - что б не забыли. действенно, а то ведь не всегда дело в тебе,прально? многие моменты есть - когда без денег ты не нужен. а если быть точным,это в 95% случаев.
в основном,все расходятся мирно, и детей не трогают.
Твои примеры это примеры меньшинства и исключения на фоне основной массы.
в основном - любовь\страсть\женитьба\беременность\быт(реальность) - развод.
а вот дальше уже зависит от сущности человека, с кем ты жил.
я вот, вообще в кайф помогаю бывшим и отличные отношения.
как бэ много времени прошло,видят что были неправы(или ничего лучше не нашли) хотят вернуться.
но у меня ответ: нахрена мне нужна ты,со своими геморроями,с детьми(ребенком) если у меня и так все отлично. у меня красивые девочки, молодые( хотя эти тоже не многим более 30-ти),зачем мне это? я отлично живу, у меня все есть. в жизни детей участвую,всем чем надо помогаю(от даже расходы на обслугу машины) меня за что ты хочешь в эту жопу втянуть еще раз,что я тебе плохого сделал? вот ушла к маме,слушала маму а не меня? - вот и живи с мамой.
а я один поживу) яхты\девки\стрипклубы - это мне больше по душе)
РСП - худшее, что мужчина может себе выбрать.