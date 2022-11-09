FISHKINET
Как спасают тех, кого приручили Как спасают тех, кого приручили Пользователи рассказали, как сложилась их жизнь с отчимами, когда из семьи ушел папа Пользователи рассказали, как сложилась их жизнь с отчимами, когда... 20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно 20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно В Азии деревья увешаны капельницами В Азии деревья увешаны капельницами Почему многие ненавидят голосовые сообщения Почему многие ненавидят голосовые сообщения Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах 20 интересных картинок и фактов обо всём на свете 20 интересных картинок и фактов обо всём на свете 8 ноября - День вмешательства в американские выборы. Россияне отвели душу в сети 8 ноября - День вмешательства в американские выборы. Россияне... Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Без мемного кота не обойтись: учим английский язык В российских школах, техникумах и колледжах хотят ввести обязательную начальную военную подготовку В российских школах, техникумах и колледжах хотят ввести... Голубицкий остров: самое опасное место Азовского моря Голубицкий остров: самое опасное место Азовского моря Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 8 страшноватых фактов о животных, которых мы всегда считали очаровашками 8 страшноватых фактов о животных, которых мы всегда считали... Жюри раздало призы любителям фотографировать мангровые леса Жюри раздало призы любителям фотографировать мангровые леса Женщина кинула слепого пса в чужой сад, и оставила грустную записку Женщина кинула слепого пса в чужой сад, и оставила грустную записку Храм-маяк на побережье Белого моря Храм-маяк на побережье Белого моря Жутковатые медицинские приспособления начала прошлого века Жутковатые медицинские приспособления начала прошлого века Забирайте стикеры, пока не стали платными Забирайте стикеры, пока не стали платными
Пользователи рассказали, как сложилась их жизнь с отчимами, когда из семьи ушел папа

Пользователи рассказали, как сложилась их жизнь с отчимами, когда из семьи ушел папа

Автор:
09 ноября 2022 11:00
Метки: истории   отец ушел из семьи   отношения   отношения с отчимом   отчим   родители   семья   
4085
14

Жизнь детей, родители которых развелись, складывается по-разному. Кто-то остается в хорошим отношениях с биологическим отцом, другие не могут найти контакт с новым мужем мамы. Пользователи поделились своими историями о жизни в уже новой семье.

×
×

А вы выросли в полной семье?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: истории   отец ушел из семьи   отношения   отношения с отчимом   отчим   родители   семья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Мало того что не красавица (по словам дочери), так еще и сука судя по тому что запретила мужику с родными детьми общаться... не понятно за что эту мразь любят, я б такую пи*дил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Ysik 22 минуты назад
А если обратная ситуация?! Моя бывшая жена, мягко скажем, не самый лучший человек. Так как сын остался с ней, плачу очень хорошие деньги на его содержание, хватает и на одежду и на курсы и на все остальное, каждый год мы с сыном и моей новой женой летаем отдыхать, а раз в неделю-две обязательно с ним вижусь, он у меня частенько ночует и т.д. Уходя из семьи оставил им все, забрал только то, что поместилось в багажник и одну машину. Сейчас у моего сына есть отчим. Обычный, нормальный мужик. Мы с ним хорошо общаемся, а с бывшей женой я общаюсь только по необходимости. Зарабатывает он довольно мало, ни своей машины, ни жилья, ни детей у него нет, и постоянно помогает своей родне, но главное что человек хороший. Я плачу за курсы, секции, он на них водит моего сына, забирает с них, ходит на родительские собрания в школу и т.д. Сын к нему хорошо относится, никогда проблем не было. Так теперь мою бывшую супругу не очень стало устраивать сложившаяся ситуация..... вот такой вот поворот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
sssss3 Полчаса назад
На днях общался с разведенкой с прицепом, живущий с отчимом - пиз.дец, товарисчи, лютый пиз.дец у баб в голове.
Наверное в ДОМОСТРОЕ правильно написано - пиз.дить их раз в неделю, желательно кнутом, что-б дурь вышибить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Владимир Полчаса назад
Договариваться нужно на берегу.
А у нас все в розовых соплях что мужики что бабы.
Любовь, морковь, ну какие там брачные договоры и тд.
А потом получаем грызню, и все это распространяется на всю жизнь.
Это хорошо бы даже законодательно стимулировать.
Тем кто не заключил брачный договор -5-10% от мат капитала.

При чем тупорылой едросне даже работать особо не нужно, не нужно искать доп средства на стимулирование а наоборот как штраф за невыполнение условия.
Сначала будет формальность, что-то стандартное идущее параллельно закону про 50% нажитого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
leo3621 37 минут назад
Я был отчимом много лет. Никогда не проводил границу - это вот мой ребёнок, а это не очень.
Приёмная дочь стала называть меня "папа" года через три- четыре, после того, как я женился на её матери.
Сейчас ей уже тридцать пять, своя жизнь, семья, дом, бизнес.
Общаемся, продолжаем если не дружить, то во всяком случае относиться друг к другу с уважением и симпатией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
Liberman Час назад
Знаете, мне 37... и за свою жизнь я был женат 2 раза... 3-е детей...
девок было столько что и не вспомнить, в последние года два - так вообще пипец...
и все,абсолютно все с какой-то [мат]...
ну нет адекватных вообще. у одной - её мама это единственный родной человек, у второй "надо соответствовать обществу", третяя - независимая,четвертая - самосовершенствуется, пятая - работа это всё что надо в жизни,6-ая - хочу засесть дома и нихрена не делать,7-ая - собаки лучше людей,8-ая что хочу то и ворочу,9-я ты меня ущемляешь,10 -я я девушка непростая, мне надо то+то+то,11- я - чайлдфри,12-ая - прививаться не буду - там непонятная жижа,и ты тоже прожижишься,не смей...
и т.д. - это те,кто без детей....
с детьми они еще более долбанутые.
пришел к выводу: трахайте все и вся,не забывайте про своих детей, зарабатывайте дохрена денег,что б про вас не забыли))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
Liberman SSD 5 минут назад
что ты краски сгущаешь? есть урроды, спору нет.
тираны,бурдюки,жмоты и т.д. меня к таким отнести сложно.
написано ж " не забывайте про своих детей" а денег зарабатывать - что б не забыли. действенно, а то ведь не всегда дело в тебе,прально? многие моменты есть - когда без денег ты не нужен. а если быть точным,это в 95% случаев.
в основном,все расходятся мирно, и детей не трогают.
Твои примеры это примеры меньшинства и исключения на фоне основной массы.
в основном - любовь\страсть\женитьба\беременность\быт(реальность) - развод.
а вот дальше уже зависит от сущности человека, с кем ты жил.
я вот, вообще в кайф помогаю бывшим и отличные отношения.
как бэ много времени прошло,видят что были неправы(или ничего лучше не нашли) хотят вернуться.
но у меня ответ: нахрена мне нужна ты,со своими геморроями,с детьми(ребенком) если у меня и так все отлично. у меня красивые девочки, молодые( хотя эти тоже не многим более 30-ти),зачем мне это? я отлично живу, у меня все есть. в жизни детей участвую,всем чем надо помогаю(от даже расходы на обслугу машины) меня за что ты хочешь в эту жопу втянуть еще раз,что я тебе плохого сделал? вот ушла к маме,слушала маму а не меня? - вот и живи с мамой.
а я один поживу) яхты\девки\стрипклубы - это мне больше по душе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon Час назад
Перед всеми немногими отчимам, которые искренне полюбили чужих детей или тем более усыновили/удочерили снимаю шляпу, ибо я чужих детей не принял бы никогда! О остальным женившимся или собирающихся жениться на РСП скажу: запомните у вас есть только обязанность содержать, обеспечивать, воспитывать, вкладывать и вкалывать! В остальном вы услышите: ты мне не отец! Я хочу общаться с настоящим папой! Плюс , если папаша где то рядом, а тем паче бабушка/дедушка по линии биологического отца постоянно общаются, то это сущий ахтунг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Б.Касторский Час назад
Какое-то потребительское отношения и обиды на чужого человека. Всем обязаны.
РСП - худшее, что мужчина может себе выбрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok Час назад
Почему то при разводе всегда жаль детей. Наверное трудно ребенку разделить для себя двух родных людей. Ну и совсем плохо когда новый (ая) папа мама оказываются дерьмовыми людьми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Если квартира и дача где живет 1 семья оформлена на отчима (отца ее брата), то брат имеет право на часть наследства конечно) А 1 семья не имеет никаких прав на имущество которое оформлено на мать, оно же не на их отца оформлено) ...все просто тут))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Javier dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Да даже если бы и не были в разводе, то официальная жена является первым наследником, если нет завещания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
А зачем мать жила с таким говном? на помойке себя нашла походу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 2 часа назад
Если кому лень читать,подытожу:не женитесь на разведенках.Надо бы в конституцию,как закон внести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37933



Другие посты автора
Популярное
Экоактивистам напомнили о правилах приличия
Экоактивистам напомнили о правилах приличия
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
Набирающие популярность
Авария дня. В ДТП с участием маршрутки пострадали 10 человек
Авария дня. В ДТП с участием маршрутки пострадали 10 человек
"Путешественник во времени" сделал апокалиптические предсказания на 2023-й год
"Путешественник во времени" сделал апокалиптические предсказания на 2023-й год
Как спасают тех, кого приручили
Как спасают тех, кого приручили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный лайфхак

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#подборка#Прошлое#улыбнуло#аварии#США#в мире#сатира
#Юмор#люди#факты#картинки#СССР#автомир#дтп#познавательно#кино#Жизнь
#животные#Прикол#интересное#позитив#автомобили#Разное#Приколы#Россия#неожиданно#маразм
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Нет, дорогая, это я вам соболезную Нет, дорогая, это я вам соболезную Семья продала всё и переехала на крошечный остров ради кораллов Семья продала всё и переехала на крошечный остров ради кораллов Женские измены: признания, предательства и цинизм Женские измены: признания, предательства и цинизм Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес

На что жалуетесь?

Вернуться